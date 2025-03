Lagunas de Ambroz: última batalla para salvar la 'Casa de Campo' del este de Madrid

"Es un entorno que, normalmente, la gente tiene muy despreciado porque parece un secarral, los típicos descampados de los que se habla de manera despectiva, pero la realidad es que tiene un valor biológico tremendo que ayuda a generar equilibrio en sus alrededores". Lo dice Miguel Ángel García de la Concha, vecino de la zona y uno de los impulsores del Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz (GTSLA), y se refiere a un espacio de más de 640 hectáreas en el distrito de San Blas-Canillejas de Madrid, en el límite con el término municipal de Coslada. Como efecto de la actividad minera, en la zona se han originado varias lagunas que han ofrecido "oportunidades a la vida", unas condiciones que han favorecido una biodiversidad insólita para una zona de la periferia de Madrid.

En el origen, como se ha dicho, está la minería. A mediados de la década de los 70 del siglo pasado se comenzó a extraer allí sepiolita, un mineral muy absorbente con algunos usos industriales pero cuyo mayor mercado en la actualidad es el de su empleo como arena para gatos domésticos. Uno de esos yacimientos a cielo abierto, en la parte más meridional de toda el área, dejó de explotarse hace alrededor de 15 años. Y, probablemente porque se alcanzara el nivel freático, el agua empezó a brotar hasta ir cubriendo el hueco excavado generando la que hoy se conoce como Laguna grande de Ambroz, con un perímetro de unos dos kilómetros, una extensión de ocho hectáreas y una profundidad calculada en 20 metros.

Con ella, llegó a la zona una enriquecedora biodiversidad. "Por suerte, el lugar ha estado estudiado durante seis años", relata García de la Concha, "y en 2022 se publicó un informe de más de 500 páginas avalado por organizaciones conservacionistas y sociedades científicas con unos resultados alucinantes. Salvo grandes mamíferos, porque el espacio no permite que haya corzos o jabalíes, hay infinidad de especies". Zorros, conejos, erizos, topillos mediterráneos... "Hemos visto incluso un turón, un pequeño fantasma de la naturaleza. No llegamos a fototrampearle, pero después de la publicación del informe apareció atropellado en la M40".

A lo que se suman casi 450 taxones vegetales o 1.080 especies de invertebrados, 75 de ellas inéditas en la Comunidad de Madrid hasta entonces y dos incluidas en el Libro Rojo de Invertebrados Amenazados de España, una de ellas, un saltamontes carnívoro, catalogada como "en peligro" y otra, el caballito del diablo, como "vulnerable". Y hasta 156 especies de aves, el tercer lugar de la capital con mayor variedad de avifauna, tras el monte de El Pardo y el parque forestal de Valdebebas y por delante de la Casa de Campo, el parque Juan Carlos I, el Retiro o Madrid Río.

Además de la laguna grande, en el ámbito han ido surgiendo otras. Y en torno a una de ellas, conocida como la de la Victoria, es en la que ha emergido la última alarma de los grupos conservacionistas. Ecologistas en Acción anunciaba esta semana que había presentado alegaciones contra el Plan de Restauración Minera presentado por Tolsa, la empresa que ha llevado a cabo la actividad minera en el entorno, ante la Comunidad de Madrid. Se trata de un documento que las mineras tienen que elaborar para, una vez concluida la concesión de la explotación, devolver el equilibro al terreno. El plan, argumenta, el grupo ambientalista, contempla únicamente el relleno de los huecos dejados, sin considerar la nueva situación medioambiental generada por la acumulación del agua. "La restauración es una obligación legal que tiene la minera", asegura Yago Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción. "Lo que ocurre es que lo que están planteando es rellenar el espacio y dejarlo como antes, como si fuera un campo de cereal. Pero es que eso no va a ser un campo de cereal en ningún caso ya. No tiene ningún sentido no conservar la laguna".

Colonia de aviones zapadores

Se da la circunstancia, además, de que justo la zona objeto del plan, afirma el colectivo ecologista, alberga una colonia de 200 ejemplares de avión zapador, un ave protegida en la Comunidad de Madrid, que no se ha tenido en cuenta. Por ello demandan a la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad que exija a Tolsa que presente un plan de restauración "que permita mantener y mejorar la biodiversidad instalada en la zona mediante la restauración ecológica en lugar del relleno de la laguna artificial generada por la explotación minera".

Las organizaciones conservacionistas piensan en grande en relación con esta área periurbana. Sueñan con un proyecto para convertirla en una especie de Casa de Campo del este de Madrid que pasa por una revegetación para reintroducir encinas y otras especies vegetales con los árboles existentes, olmos siberianos, como árboles nodriza. "Las encinas, aunque son árboles de clima mediterráneo y necesitan sol, durante los primeros años de vida lo que precisan es sombra", explica García de la Concha. "Es lo que se conoce como temperamento. Hasta que su sistema radical profundice para llegar hasta la zona donde hay agua precisan sombra para no achicharrarse".

El entorno de las Lagunas de Ambroz se convertiría así, ya lo es en parte, en un sumidero de carbono, además del efecto mitigador de la bolsa de calor en verano que ejercen las propias acumulaciones de agua. Pero el proyecto de Casa de Campo del este va más allá. "A ello le añadimos una propuesta de equipamiento social", precisa el integrante del GTSLA. Plantean de esa forma que se dé cabida a un centro de interpretación, un centro de investigación con laboratorios y una residencia, espacios para organizaciones conservacionistas y para los distintos cuerpos de vigilancia ambiental, de los agentes ambientales de la Policía Municipal a los agentes forestales de la Comunidad de Madrid y el Seprona de la Guardia Civil, y sendos centros de capacitación agraria y ganadería regenerativa. "Es algo que no hay a nivel nacional y no sé si a nivel internacional", afirma García de la Concha. Esta Casa de Campo de Ambroz, además, se podría conectar a través de Coslada y San Fernando de Henares con el Parque Regional del Sureste para conformar un gran corredor ecológico.

Anillo de jardines

Que llegue a materializarse, sin embargo, parece difícil. No ya por la minería. En la zona se planifica un gran desarrollo urbanístico, la llamada Nueva Centralidad del Este, con entre 18.000 y 20.000 viviendas. Hasta un tercio de todos los terrenos, unas 220 hectáreas, casi el doble que el Retiro, se reservan a zonas verdes, llamadas a integrarse en el Bosque Metropolitano, la idea de futuro anillo verde alrededor de toda la ciudad que acaricia el Ayuntamiento de Madrid ya desde la legislatura pasada. Se prevé incluso el mantenimiento de las lagunas, algo que pone de relieve Ecologistas en Acción en sus alegaciones al Plan de Restauración de la mina Victoria. "Si miras la documentación del Bosque Metropolitano, las lagunas se contemplan con la misma forma que tienen, es del todo incoherente que la quieran cubrir", aduce Martínez.

Pero aun así, entienden los conservacionistas, construir en la zona es totalmente incompatible con preservar su valor ambiental. "Al final, el Bosque Metropolitano no deja de ser un anillo de jardines", tercia García de la Concha. "Te ponen un carril bici, te ponen algo de arbolado, te ponen algo de vegetación, pero tienes casas a un lado y casas a otro. Eso no es un corredor ecológico, por ahí no andan los animales. Parques hay muchos, pero zonas naturales con estos valores naturales no las hay. Y es una pena que se estén dando pasos agigantados hacia ese proyecto urbanístico". El pasado mes de febrero, de hecho, la comisión gestora de la Nueva Centralidad del Este informaba de que el Ayuntamiento de Madrid ya ha emitido la resolución que permite iniciar la tramitación para una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que ordene los suelos en el ámbito. En 2027 confían en que el plan de sectorización esté aprobado y que en 2030 empiecen los trabajos.