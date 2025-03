Un argentino que vive en Madrid enumera las 5 cosas que más odia de España: "Es muy malo"

Sasha Crivelli se describe a sí mismo como un "influencer de viajes". Estados Unidos, Tailandia, Bélgica o incluso España completan sus perfiles en redes sociales como Tiktok, donde acumula más de 4 millones de 'me gusta'.

El creador de contenido procedente de Argentina invade su cuenta con vídeos sobre curiosidades, costumbres y detalles de vida sobre los países que visita. Crivelli estuvo también en Madrid conviviendo durante un tiempo con la que comentaba que era una "cultura similar pero alejada a la aprendida por él de pequeño".

En un vídeo de tres minutos, el influencer ha puesto de manifiesto cuáles son las cinco cosas que menos le gustan de España durante su estancia en el país. El polémico listado ha generado críticas en los comentarios por parte de españoles, que aluden a errores de percepción o falta de conocimiento o de respeto, aunque ha querido destacar en la descripción que "igual quiere" a España, y que la pide "perdón".

Las 5 cosas que no le gustan de España a un argentino

"No existen los maxiquiosco", argumentaba en el principio del vídeo Crivelli. Los maxiquiosco, luego explica, son grandes tiendas a modo de hiperbazares en las que se encuentran todos los productos posibles. "Solo existen tiendas pequeñas con mucha variedad de productos, pero nada que ver con Argentina, donde en uno de estos venden sanguche de milanesa, preservativo, alcohol, medicamentos, cigarrillos...", desarrollaba su respuesta.

"No hay tiendas abiertas después de las 00:00", indicaba con rabia el creador del vídeo. Ligado al punto anterior, Crivelli explica que hasta las 21:00 o las 22:00 puedes tener abierto un supermercado, pero después de ese horario no tienes nada más que "tiendas demasiado chiquitas". "Echo de menos las tiendas abiertas hasta las 2:00 o 3:00, y sobre todo me faltan bastantes 24 horas en Madrid", comentaba el influencer.

"El transporte público se termina muy temprano", enumeraba la tercera cosa que menos le gustaba de España Crivelli. "Los buses urbanos hasta las 22:00, me parece muy pronto para cortar el servicio", argumentaba tras poner de ejemplo aquellos que quieren irse de fiesta y tienen que moverse más de una vez en la noche: "Es muy malo, porque a esa hora la gente ni ha empezado la previa, si quieres salir". Por otra parte, ponía el caso alternativo: "Si solo quieres salir a tomar algo, te tienes que volver en un Uber, que es caro".

Las dos cosas restantes de la lista de Crivelli están relacionadas con la gastronomía. Un precio por los helados y por la carne que está "desorbitado". Ambas razones, comenta, "no tienen ningún sentido sobre todo en el caso de las carnes", al ser un país, justifica el argentino, que la INmucho y además la tiene de buena calidad en muchas partes.