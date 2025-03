Esta es la lista alternativa de mejores tortillas de Madrid que (a lo mejor) nunca has probado

Cuando las listas dejan de ser inamovibles, dejan de renovarse, se convierten en piedra. Suele ocurrir con los ‘rankings’ gastronómicos: una vez establecidos, el ‘status quo’ se mantiene. Entonemos el mea culpa los que escribimos de esto.

Ante el día de la tortilla de patata, ese plato que nos une (y nos divide: con cebolla y sin cebolla) es el momento de preguntarse si en Madrid hay buenos ejemplares más allá de las que todos tenemos en la cabeza. Por supuesto que idolatramos las que hacen en La Primera, Casa Dani, Colósimo, Balear o La Martinuca. Nada que objetar. Son las mejores, pero tiene que haber más.

Por eso, en esta lista alternativa hemos incluido algunas de las que no se habla lo suficiente. O de las que nunca nadie ha dicho nada. Además, aprovechamos la excusa para barrer la ciudad de una punta a la otra: un trabajo, más que de campo, de barra, de desayuno mañanero y de pincho de tortilla con tenedor clavado.

La tortilla de patata de El Sustento. / Javier Sánchez

El Sustento

No confundir con ‘La Sustancia’ (aunque a Demi Moore seguro que le gustaría). En las traseras del primer tramo de Castellana, en esa calle de pitiminí que es Monte Esquinza -en el número 7-, también hay hueco para este bar a la antigua usanza, con menú del día, al que acuden oficinistas cada día en busca de lentejas y escalope, sí, pero también de un pincho de tortilla mayúsculo. Mayúsculo, literalmente, el pincho es casi la mitad de una tortilla grande. Con el medio pincho que también ofrecen, cualquier persona normal desayuno o aperitivea a gusto. Por 2,50, una ración de tortilla melosa, pero no líquida, con ligero tostado en la parte superior y que a media mañana entra sola. Muchas de las que salen de cocina vuelan hacia salas de reuniones cercanas : el consultor también come.

El pincho de tortilla de La Pepa. / Javier Sánchez

La Pepa

Un soplo de la periodista gastronómica Patricia Magaña nos llevó hasta esta cafetería en el número 40 de la calle Modesto Lafuente, en el barrio de Ríos Rosas, en la que cada mañana se vive un trajín abosoluto. En La Pepa llegar a las 9 de la mañana puede significar quedarse con la tortilla deseada: lo hemos visto con nuestros propios ojos. La elaboran con cebolla y sin cebolla, pero también con jamón, queso Brie o patatera extremeña. La que lleva cebolla la incluye convenientemente caramelizada, dándole mucho carácter a una receta sensacional, melosa, con una yema sedosa y brillante que asoma cada vez que el tenedor se acerca. Podría ser prima hermana de la de Casa Dani. Pincho y café cuestan 4,75 euros.

El pincho de tortilla de Delicias Yani. / Delicias Yani

Delicias Yani

En La Prospe hay una mujer que lo hace todo. En el número 7 de la calle Suero de Quiñones se encuentra Delicias Yani, donde Yanilka Arias defiende un negocio de hostelería de toda la vida de esos en los que se conoce a cada cliente y en el que se sirve una tortilla que no admite un reproche. No tan alta como otras, consigue que la patata se entrevere con el huevo y la cebolla adecuadamente. Una tortilla elegante. Un pincho que goza de una justísima fama en el barrio y alrededores y que se acompaña de un rico café con leche: el combo sale a 3,70.

Tres Olivos

El mismísimo Sacha nos puso en una ocasión sobre la pista de esta cafetería ubicada en el 17 de la avenida Campo de Calatrava de la urbanización Tres Olivos -de la que toma el nombre-, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. El cocinero la describe como “flipante” y merecedora de una excursión hacia el norte de la capital. La tortilla no llega a ser tan líquida como otras, pero su interior es cremoso y resulta muy sabrosa, con un buen punto de sal y con Betanzos como guía espiritual. Como pluses, cuentan con barra de ‘pintxos’ a la donostiarra y una coqueta terraza con sillones de mimbre. El pincho de tortilla anda por los 5,60 euros.

La tortilla de La Tortilla Castiza. / La Tortilla Castiza

La Tortilla Castiza

Los presentes la bendijeron al verla aparecer. “La verdad es que tiene muy buena pinta”. Y el jurado lo confirmó. La Tortilla Castiza, establecimiento situado en el 26 de la Ribera de Curtidores, se llevó el gato al agua en el Concurso de La mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid 2025, que cada año organiza por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid). Una tortilla espléndida la que hace Simón García en este local consagrado al ‘delivery’ pero que cada domingo instala barra en la calle para aprovechar el aluvión del rastro. Huevos y yemas extra se alían para darle un punto muy muy cremoso al que también contribuye la cebolla pochada durante dos horas. Un justo ganador y lugar de peregrinaje para los tortilleros durante todo este 2025. Se vende entera, a 11,95 la mediana y a 15,95 la grande.

La tortilla de patata de Jurucha. / Jurucha

Jurucha

Si consideramos Casa Dani como la meca de la tortilla de patata en Madrid, el bar de tapas Jurucha (Ayala, 19) bien podría ser el ‘off Casa Dani': está situado literalmente enfrente. La que preparan en Jurucha está al nivel de la de su ilustre vecino. En este oasis de (buena) cocina popular y clásica en pleno barrio de Salamanca la preparan clásica y jugosa, “como suena”, según su propia descripción y permiten introducirle bonito del norte o acompañarla de mayonesa, salsa de tomate o ambas. El precio del pincho arranca en 2,50 euros.

La tortilla de La Luz. / D.G.

La Luz

Larga vida a cafeterías como La Luz (Nuestra señora de la Luz, 26), uno de esos reductos de los barrios madrileños (en este caso Carabanchel y, más concretamente Vista Alegre) en el que se imparten magisterios en barras y pinchos. En este caso, no podía ser más que de tortilla. Celebérrima entre los parroquianos, la que se prepara aquí se sirve en ración generosa, con la tortilla cuajada para que los ingredientes se integren adecuadamente y que el conjunto se desmorone lo justo. Si la acompañamos de un refresco, podemos irnos con una sonrisa por solo 4,90 euros.