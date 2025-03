8-M: la coctelería en femenino, mujeres que lideran fuera y dentro de la barra

La cultura del bar es lo que caracteriza a la capital. La Gran Vía madrileña es uno de los espacios simbólicos en los que servir un cóctel es todo un arte. "Madrid se ha convertido en un referente y eso ha hecho que las empresas busquen bartenders profesionales, sin importar el género, solamente el talento y la formación. Eso sí, el interés de las mujeres en la coctelería ha crecido muchísimo", explica Koke Morán, director de la Escuela Coctelería de Madrid (ESCOM) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Tradicionalmente, el papel de la mujer en la industria del hospitality ha estado relegado a funciones secundarias, como las de barback, camarera o asistente, quedando al margen de las grandes decisiones y de la visibilidad que otorgan los puestos de liderazgo. No obstante, hay un cambio de paradigma. Ahora, la realidad es otra: head bartenders, propietarias, directoras creativas o empresarias ocupan puestos de responsabilidad en los bares más influyentes de nuestro país. De hecho, en lo que llevamos de año el número de alumnas se ha duplicado respecto a 2024, según destaca Morán. "Aunque en términos globales todavía hay más hombres en la profesión, hemos tenido meses en los que el 90% del alumnado era femenino, con unas 9 alumnas por cada 2 alumnos", añade. Y sin duda el crecimiento de este sector ha impulsado la necesidad de profesionales bien formados. "Este 2025 ha sido un año clave para la presencia femenina en nuestras aulas, pasando del 27% de mujeres el año pasado en el alumnado a 75%. Este año, las mujeres están liderando la formación en coctelería", destaca el profesor.

Barra Momus Bar. / Cedida

A mayor acceso a formación y nuevas oportunidades, mayor es la presencia de las mujeres en este sector que ha estado liderado por hombres. "Antes el acceso era más limitado, pero ahora vemos un crecimiento notable en la presencia femenina. En los bares, las mujeres ocupan roles clave, demostrando que el talento, la creatividad y el conocimiento pesan más que el género. Cada vez más bares buscan profesionales apasionados, sin importar su identidad. Si eres bueno en lo que haces y tienes actitud, puedes llegar lejos", subraya la coctelera Valeria Naranjo (@varmaid), ganadora del premio a Mejor Contenido Media & RRSS de FIBAR Valladolid 2024, así como finalista de la World Class Competition de 2021 y head bartender de Llama Inn, el local neoyorquino de fusión latinoamericana que se ha adaptado con éxito al paladar madrileño.

La coctelera Valeria Naranjo, @varmaid. / Cedida

Para Camila Soares, bartender en la coctelería Analógica, situada en el barrio de las Letras donde se sirven cócteles de autor con Arctic Monkeys y el rock alternativo de los primeros 2000 como hilo conductor, la proporción de hombres es mayor "por lo que las oportunidades son diferentes", pero a pesar de ello, según su testimonio, no ha sentido ningún "prejuicio por ser mujer". De hecho, tras sus inicios en Brasil donde se formó con uno de los mejores del país consiguió entrar en la industria en Madrid; una ciudad "con una escena gastronómica y mixológica en ascenso", gracias a "dos grandes mujeres que aparte de creer en mí ya venían luchando por tener una mayor representatividad".

Espacio La Analógica. / Cedida

En este sentido, Ely Quintero, bartender en Momus Madrid, considera que actualmente la industria es más "inclusiva y el empoderamiento femenino se encuentra actualmente en uno de los puntos más alto, lo que significa que hay más oportunidades de visualización como mujeres bartenders". Ely, nació en Venezuela y en 2018 decidió mudarse a Madrid porque "tiene increíbles oportunidades para este sector, es la cuna de muchos y el hogar temporal para otros", explica a este periódico. Su recorrido en la industria del bar comenzó "de casualidad" al buscar un trabajo como camarera y entre sus funciones estaba la de preparar cócteles, "en ese momento no sabía ni cómo agitar la coctelera", pero tras varios meses de práctica tanto en Madrid como en Formentera consiguió ahorrar para comenzar su formación en European Bartender School de Madrid hasta formar parte del equipo de Momus Bar, la coctelería de Alberto Fernández ubicada en el barrio de Chueca que a tan solo seis meses de su apertura consiguió una estrella en la lista Top Cocktails Bars que reconoce a las mejores coctelerías de España y Portugal y donde comparten reconocimiento los míticos madrileños Angelita, Salmon Guru y 1862 Dry Bar.

Ely Quintero, bartender en Momus Bar. / Agencia Amarguería

Su carrera no termina aquí, fue finalista de la Giffard West Cup representando a Madrid y a día de hoy puede decir que "ha sido un año increíble de retos personales como profesionales", añade.

Talento femenino: "Hay una evolución donde vemos mujeres al mando"

"Madrid es una ciudad donde si tienes ganas, te haces un hueco", añade Morán, también especialista en Marketing y Comunicación en el sector del bartending y las coctelerías. Y, no solo es un buen momento para aquel que quiera adentrarse a trabajar en este mercado donde las coctelerías buscan trabajadores debido a la alta demanda, también para ellas, porque "las coctelerías están apostando por el talento femenino, hay más visibilidad y más referentes. Y cuando ves a otras mujeres triunfando en la barra, te animas a intentarlo", manifiesta.

"Históricamente, esta industria ha estado dominada por hombres, lo que ha hecho que muchas mujeres talentosas pasen desapercibidas, pero está cambiando. Cada vez hay más mujeres en posiciones de liderazgo y referentes en la coctelería, y con las nuevas generaciones, esta visibilidad va en aumento. Es cuestión de tiempo que nombres femeninos resuenen con la misma fuerza que los masculinos", profundiza Naranjo. Desde los 80 se ha avanzado "mucho hacia la inclusión de género" con referentes como la primera española María Dolores Boadas, pero "aún queda mucho por hacer", opina Quintero.

Salmon Guru (Madrid), un templo de la coctelería. / Archivo

Y es que no solo estos profesionales de la coctelería se encargan de preparar y servir su mejor propuesta líquida o de tener conocimientos profundos sobre licores, mezclas o técnicas de preparación, también aconsejan a los clientes, mantienen el bar al día y fomentan un ambiente amistoso y atractivo donde disfrutar de una experiencia sensorial. Un sector que a pesar de su gran crecimiento aún tiene una asignatura pendiente. "Ser mujer en la industria del bar tiene sus desafíos, no se nos toma en serio en nuestra profesión y nos ven como un adorno dentro y fuera de la barra", confiesa Quintero. "Aún faltan más mujeres que se atrevan a participar en competencias, a tener altos cargos, y a ser escuchadas", destaca Génesis Gelvez, bar Manager de The Circle by Bn Grup. La aventura de la coctelera venezolana comenzó en 2014 en su país de origen cuando descubrió que le gustaba mezclar tres o más ingredientes para crear mezclas para curar, después fue madre y se mudó a Colombia donde continuó con su aprendizaje de los entresijos de la mixología hasta llegar a ser la primera mujer en ganar una competición de coctelería internacional representando al país colombiano en 2023 en la categoría ‘Tiki’, y así nace ‘La Sirena del Tiki’ hasta aterrizar en España donde ha creado ‘Siren Punch’, un proyecto que ofrece experiencias de coctelería para grupos de personas que quieran experimentar y aprender de este arte líquido. Actualmente, está trabajando en la apertura de ‘The Circle’, un nuevo bar donde el equipo en la barra solo serán mujeres. "Queremos crear un espacio donde podamos crecer y dar oportunidades a las que quieran aprender", expresa.

Génesis Gelvez, bar Manager en 'The Circle by Bn Grup'. / Cedida

Ahora es cuando está recogiendo sus frutos y presume de estar feliz en la industria, pero no ha sido un camino de rosas, ya que se ha topado con hombres que "se han sentido opacados y de la nada han creado una rivalidad conmigo". No obstante, también ha reconocido a este medio que en su carrera profesional se ha encontrado compañeros que le han apoyado y aportado conocimientos. Aún así, para la barmaid una de las mayores dificultades ha sido tener que lidiar con el acoso laboral donde "han intentado limitar mis capacidades como bartender por el hecho de ser mujer y migrante". Incluso, por su apariencia. "Es lamentable ver que haya lugares donde se pone el aspecto físico por encima de la capacidad de una bartender a la hora de dar una oportunidad laboral", denuncia. O, por la diferencia salarial, ya que, según Gelvez, "lamentablemente, a muchas mujeres les siguen ofreciendo sueldo más bajos que a los hombres".

Siren Punch, el proyecto de la barmaid Génesis Gelvez. / Cedida

Por el contrario, Mel Da Conceição, directora y barman en Salmón Gurú no considera que los hombres tengan una mayor representación en la industria de la hospitalidad que las mujeres. "Creo que estamos viviendo una evolución en la que, cada vez más, vemos mujeres al mando, ya sea detrás de la barra, liderando equipos o como propietarias de bares". Si hablamos de datos las mujeres constituyen el 54% de la fuerza de trabajo del turismo, pero se concentran en empleos menos cualificados, peor pagados y, a menudo, informales, recoge el organismo especializado de las Naciones Unidas en el ámbito del turismo, ONU Turismo.

Mel Da Conceição, directora y barman en Salmón Gurú. / Cedida

Para la barwoman de origen venezolano que trabaja estrechamente con Diego Cabrera, un barman de renombre internacional que firma las coctelerías del universo Salmon Guru, ha tenido la suerte o la habilidad de no ver sus dificultades como resultado de su género, "esa brecha se está cerrando rápidamente. Ha llegado el momento de normalizar y aceptar la capacidad de las mujeres para asumir roles importantes dentro de nuestro gremio, sin necesidad de justificarlo o resaltarlo constantemente. Ya no deberíamos sorprendernos ni destacar cuando una mujer ocupa un puesto de liderazgo; simplemente debería ser la norma", reitera.

Paladares femeninos: preferencias de la mujer en la coctelería

Pese a que las fronteras de género tienden a disiparse, quedan aún varios prejuicios sobre lo que beben los hombres y lo que prefieren las mujeres a la hora de pedir un cóctel. Por ejemplo, la historia es la principal responsable de por qué el whisky a menudo se consideraba una bebida masculina. Incluso, se piensa que un cóctel más sofisticado, más exótico y sensual será más del agrado de ellas, mientras que una combinación más simple y directa complacerá en mayor medida al hombre. "Tal vez ahora las mujeres nos sentimos más seguras de pedir lo que realmente queremos, en lugar de lo que se supone que debemos pedir. Mi madre fue la primera en darme a probar whisky con hielo, y esa sigue siendo mi bebida favorita", sostiene Da Conceição quien reflexiona sobre la eliminación de la frase anticuada que decía "esa bebida es de chicas".

Cocelería La Analógica. / Cedida

O, "la gente sigue asumiendo que el cóctel más dulce y afrutado es para la mujer de la mesa", añade Soares. Cuando en realidad cada vez más mujeres buscan experiencias diferentes, sabores más intensos e incluso cócteles con mayor contenido alcohólico. "Se han roto muchos estereotipos y eso se refleja en la forma en que el público femenino se acerca a la coctelería hoy", indica aka Varmaid. Y, para Quintero, todo depende de lo que apetezca beber en cada momento, pero "es verdad que la industria del cine nos ha inculcado algún tipo de cóctel, por ejemplo: el Cosmopolitan en Sex and the city, o que sea rosita, con fresa o zumos".

Fragmento de la serie de televisión estadounidense de comedia dramática y romántica 'Sexo en Nueva York'. / Archivo

Sin embargo, todas coinciden en que el cóctel no tiene género, ya que se puede ser una mujer de gustos amargos y secos, como también ser de dulces y afrutados y "eso también está bien", culmina Quintero, la mixóloga que aún echa en falta alguna "plataforma que nos una como mujeres bartenders y donde podamos organizar eventos y participar en ellos sin tener que esperar a que una marca nos contacte para darnos visibilidad".