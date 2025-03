El pueblo medieval a una hora de Madrid que debes visitar al menos una vez en la vida

La temperatura de España ha experimentado fuertes cambios a lo largo de estos días. Si bien pensábamos que la primavera estaba más cerca que nunca, un drástico cambio en las temperaturas y la llegada de precipitaciones giraban las tornas.

Sin embargo, parece que poco a poco los cielos se van despejando y el temporal va amainando. Sí, todavía nos quedan unos cuantos días de mal tiempo, pero nada tendrá que ver con las lluvias que hemos experimentado estos días.

Aunque no lo parezca, que esté nublado también tiene sus ventajas. El otoño es una época muy buena para visitar los pueblos más bonitos de España y, además, si el tiempo no es el mejor, las zonas no estarán tan masificadas como de costumbre.

Además, si no te gusta recorrer grandes distancias con el coche y prefieres hacer turismo cerca de tu ciudad, a continuación traemos la opción perfecta para ti. Hay un municipio que está a unos 50 kilómetros de Madrid y que promete ser uno de los mejores pueblos medievales que existen. Hablamos de Manzanares El Real, un entorno perfecto para aquellos que buscan el balance entre historia y naturaleza.

¿Dónde está Manzanares El Real?

En pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se esconde Manzanares El Real, un pueblo medieval cerca de Madrid. Este municipio es un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, la historia y el deporte al aire libre y, lo mejor de todo, es que se encuentra a menos de una hora de la capital.

Quienes visiten Manzanares El Real serán testigos de una estampa sin igual: el impresionante Castillo de Los Mendoza. Este monumento del siglo XV es uno de los últimos ejemplares de la arquitectura militar castellana y una visita a su fachada nunca defraudará. Su función inicial era de fortaleza, pero acabó convirtiéndose en el palacio residencial de los Mendoza.

¿Qué ver en Manzanares El Real?

Otros lugares que merece la pena visitar son la Ermita de Peña Sacra, desde donde te toparás con increíbles vistas de La Pedriza, la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, el Puente de la Cañada Real Segoviana, la Fuente de las Ermitas o el Museo Etnológico de la localidad.