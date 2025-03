El Ayuntamiento de Madrid y Aena, enfrentados por las personas sin hogar que duermen en Barajas

El Ayuntamiento de Madrid, tal y como señaló el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad José Fernández, fue citado el pasado miércoles por la empresa gestora de los aeropuertos españoles, Aena, para una reunión de carácter urgente a la que los representantes de Cibeles acudieron por "lealtad institucional". En ella, Aena les habría comunicado su decisión de "controlar y limitar el acceso desde las 18 horas" a las personas sin hogar que frecuentan el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Asimismo, la empresa pública habría tomado la determinación de desalojar el aeropuerto desde las 00:00 hasta las 03:00 de la madrugada.

"Esta decisión no estaba condicionada a la actuación de los Servicios Sociales, se nos convocó a una reunión para decirnos que se había tomado una decisión", aseguró el delegado.

Aena niega las afirmaciones del Ayuntamiento

La propietaria de la infraestructura aprecia que el medio millar de personas que cada noche duermen en sus terminales son un problema ajeno a su gestión. En un comunicado, Aena ha solicitado al consistorio, a la Comunidad Autónoma y a todas "las autoridades competentes en materia de servicios sociales de Madrid" que se pongan de acuerdo para articular "una solución digna" a esta circunstancia.

"El Ayuntamiento hace un seguimiento periódico que, lamentablemente, no ofrece solución a una situación muy sensible de la que son responsables administrativa y políticamente y que, lejos de mejorar, se ha agravado con el tiempo", explica la empresa. No obstante, Aena asegura que en ningún caso se ha planteado el desalojo que señala el ayuntamiento.

Polémica con las competencias

El equipo de José Luis Martínez-Almeida sostiene que es el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez el que debe poner arreglo al asunto. "El Ayuntamiento quiere formar parte de la solución, pero no es una competencia municipal. La competencia de esta infraestructura es de Aena, del ministerio de Transportes. Las competencias de las personas que allí viven son de todas las administraciones públicas. Allí hay solicitantes de asilo, lo que corresponde únicamente al Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, de Derechos Sociales y Transportes", ha explicado el delegado.

Cibeles lamenta que Aena haya tomado por su cuenta "la decisión unilateral de decir que es una competencia municipal". La representante socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado "la falta de colaboración" por parte del consistorio y del Gobierno autonómico para llegar a una solución. El alcalde, por su parte, ha subrayado que el bienestar de este medio millar de personas debe estar por encima "de cualquier disputa" entre las administraciones implicadas. En declaraciones a los medios, el regidor popular ha abogado por dejar de lado la cuestión de competencias y buscar una solución "entre todos".