Madrid critica la decisión "unilateral" de desalojar a las personas sin hogar de Barajas, que Aena niega

El desencuentro entre Aena y el Ayuntamiento de Madrid a cuenta de las cerca de 400 personas sin hogar que viven en el aeropuerto de Barajas es prácticamente total. Tras una última reunión infructuosa mantenida este miércoles, en la que no se logró llegar a ningún acuerdo para solventar el creciente problema, este jueves el Consistorio madrileño ha acusado a la gestora pública de querer solucionarlo por su cuenta desalojando a estas personas del aeropuerto.

En una rueda de prensa convocada esta tarde para ofrecer su punto de vista, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Gobierno municipal, José Fernández, ha asegurado que la reunión de ayer no buscaba coordinar un trabajo conjunto entre las administraciones, sino que "se nos convocó para decirnos que se había tomado una decisión", la cual era "controlar y limitar el acceso al aeropuerto y desalojar el aeropuerto durante unas horas".

El Ayuntamiento "quiere formar parte de la solución", pero no es una competencia exclusiva municipal. Y es que, según Fernández, en el aeropuerto se mezclan solicitantes de asilo, "cuya responsabilidad corresponde únicamente al Gobierno de España", con personas sin hogar, por las que el Ayuntamiento "sí quiere responder" y lo está haciendo en estos momentos a través de los equipos de calle municipales, ha puntualizado el delegado.

"Nosotros no nos queremos apartar de la solución sino aportar, queremos que se sienten los ministerios implicados. Nosotros somos parte de la solución", ha defendido el titular de Políticas Sociales. "Lo que no nos vale es la decisión unilateral de decir que es una competencia municipal", ha insistido el delegado, que también ha dejado caer que el hecho de haber tomado esta resolución ahora y no "hace unas semanas o unos meses" podría responder a una intención de "desviar la atención" de las críticas recibidas por los recientes desalojos en El Prat (Barcelona) coincidienco con el World Mobile Congress.

Aena niega desalojos y reclama una "solución urgente"

En respuesta a estas acusaciones, fuentes de Aena han desmentido que vaya a llevar a cabo un desalojo. Previamente, en un comunicado difundido esta misma tarde, el ente público reclama tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid, que tienen las competencias en materia de servicios sociales, a que "articulen una solución digna para las personas sin hogar que habitan en las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas".

De acuerdo con el escrito, el Aeropuerto ha trasladado "de forma reiterada" su creciente preocupación por la "delicada situación" que se está generando ante el aumento de las personas sin hogar que habitan en las instalaciones. Sin embargo, pese al seguimiento periódico que realiza el Ayuntamiento, este "no ofrece solución" a una situación que, "lejos de mejorar, se ha agravado con el tiempo", lamenta el escrito.

Por ello, tras la reunión mantenida este miércoles, que se saldó sin un acuerdo claro, la dirección de Barajas solicitó una nueva convocatoria para hoy que "ha sido declinada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid", expone. La nota recuerda además que los aeropuertos "no están preparados para que las personas habiten en ellos" y que la gestora " no tiene competencia administrativa alguna en materia de servicios sociales", la cual corresponde legalmente al Consistorio. "Ante la evidente ausencia de soluciones [...], Aena se ve obligada a reclamar urgentemente una solución a este delicado problema que afecta a una infraestructura crítica y a personas vulnerables", zanja el comunicado.