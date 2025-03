La reapertura del Palace apuntala la apuesta por el turismo de lujo en la capital

En 1912 se convirtió en el primer hotel de Madrid a la altura de los grandes hoteles de las principales capitales europeas. Más de 100 años después, varias reformas, una progresiva pérdida de protagonismo con el paso del tiempo y una exhaustiva restauración de 22 meses, el Palace celebró este martes su reapertura definitiva bajo el paraguas de la exclusiva marca The Luxury Collection de la cadena hotelera Marriott International. Una transformación que devuelve al hotel su gloria de antaño y que consolida todavía más la decidida apuesta de la capital por el turismo de lujo.

Se trata de un elemento central de las estrategias turísticas tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid: atraer a turistas pudientes que gasten cada vez más dinero en la ciudad y el resto de la región. O, como lo definen desde ambas instituciones, turismo de calidad. En esta carrera por seguir convirtiendo a Madrid en un escapate internacional de primer nivel, los hoteles - y, sobre todo, los de lujo-, juegan un papel clave.

En palabras del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de inauguración de este martes, el "extraordinario trabajo" llevado a cabo durante el último año y medio por los dueños del Palace han logrado devolver al hotel a la posición de honor que ocupó durante casi todo el siglo XX, convirtiéndolo de nuevo en "uno de los mejores hoteles que haya habido en Europa", así como en "uno de los grandes reclamos" turísticos tanto de la capital como del resto de España".

Según Almeida, la restauración de este buque insignia de la capital "nos traslada a ese Madrid que queremos entre todos", al de la "excelencia", la "calidad" y el "turismo de alto impacto" que supone un motor de crecimiento económico, progreso y bienestar. En sintonía con estas palabras - y con el trasfondo de las mismas-, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó durante el cierre del acto que en esta nueva etapa que acaba de iniciar, el Palace, "historia de Madrid, de España y de Europa", seguirá siendo "testigo y protagonista" de la vida en la capital

Todo ello en un Madrid que "está en uno de los mejores momentos de su historia", subrayó Ayuso, tanto desde "el punto de vista turístico, como empresarial, social, en su oferta cultural y gastronómica". Tras un 2024 con cifras récord tanto en número de visitantes como en gasto medio, "hoy hemos conocidos que solo en enero hemos recibido 609.325 turistas internacionales", detalló la presidenta, para quien estos datos confirman que "Madrid nunca había estado tan de moda dentro y fuera de nuestras fronteras".

40 hoteles 5 estrellas y sumando

Con la 'reapertura' del mítico Palace, durante décadas y décadas el place to be de Madrid, donde se juntaban personalidades, artistas, políticos y figuras de todo el mundo, la capital suma ya 40 hoteles de cinco estrellas, cuatro de los cuales considerados de superlujo: el Four Seasons, ubicado en Centro Canalejas; el Mandarin Oriental, en el emblemático Ritz; el Rosewood Villamagna, en el corazón del Barrio de Salamanca, y ahora también el The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid, en el Barrio de Las Letras.

El número de estos establecimientos en la capital ha aumentado hasta un 16% en el último lustro, con el desembarco de las cadenas más destacas del mundo, como Four Seasons, Mandarin Oriental y Rosewood. En consonancia, también lo han hecho los precios, cada vez más elevados como reclamo para ese público selecto y minoritario capaz de pagar desde 600 hasta más de 1.000 euros por noche.

Asimismo, todas las previsiones del sector apuntan a un mantenimiento de estas tendencias, con nuevos proyectos en los próximos años y un crecimiento sostenido de los precios. Según vaticinó a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Gonzalo Gutiérrez, director general de Hoteles de la firma de consultoría Colliers, "en los próximos años se añadirán a la oferta actual al menos ocho hoteles, entre los que destacan el Nobu, ubicado en la calle Alcalá, el Nômade, fruto de la transformación del antiguo Iberostar Las Letras, o la reconversión del número 20 de la Gran Vía, que albergará un hotel abanderado por la marca Brach".