Carabanchel esconde una galería de arte urbano: el plan gratuito perfecto para el fin de semana

Se acerca el fin de semana, y miles de madrileños ya escudriñan TikTok e Instagram en busca del plan perfecto para disfrutar del finde. Como es habitual en Madrid, lo más difícil en este sentido es encontrar una forma de ocio que no cueste 'un ojo de la cara'. La oferta cultural de Madrid es infinita, pero los planes gratuitos no son tan abundantes. Pero, si tras un largo rato buscando una alternativa acorde a tu cartera estás a punto de tirar la toalla, no te rindas todavía, porque acabas de dar con la opción perfecta para tu próximo plan con los amigos o tu próxima cita de Tinder.

Se trata de la '95 Art Gallery', situada en el número 23 de la calle Álvarez Abellán, en el distrito de Carabanchel. En este espacio el arte urbano es protagonista, con obras de más de 200 artistas callejeros. Convertida ya en todo un referente del street art, ofrece una muestra permanente y, también, exposiciones temporales que van rotando cada cierto tiempo. Su impulsor fue el grafitero madrileño Sfhir.

Más de 900 metros cuadrados de arte urbano

Entre los artistas que exponen sus obras en el interior de la galería podemos encontrar a Taquen, Chalo Moca, Selva Duo Amazonas, Sea, Colectivo Licuado, El Reina o Ze Carrion. Pero '95 Art Gallery' es mucho más que un lugar de exposición, ya que también sirve de punto de encuentro para las mentes más creativas de la capital. Además, organiza diferentes eventos, como exposiciones temáticas en colaboración con otros proyectos o concursos de arte.

Su horario de visita habitual es los viernes de 16 a 20 de la tarde y los sábados de 11:30 a 14:30. No obstante esta semana, con motivo de la 'Semana del Arte en Madrid', abrirá sus puertas el jueves y viernes de 12 a 20 horas y el sábado y el domingo de 11:30 a 14:30 horas. La entrada, en todos los casos, es gratuita.

Pintura de Albert Bonet. / 95 Art Gallery

Estrena exposición: Albert Bonet y BELIN llegan a 95

Albert Bonet y BELIN son los últimos artistas en aterrizar en 95. A través de la exposición NEOS I, que se puede visitar desde esta semana, hablan de la "recuperación de movimientos pasados por no considerarlos agotados". Bonet destaca por sus composiciones inquietantes y sus pinturas recargadas, que tratan de sacar "toda la chicha" a esos temas esos "neos de la historia".