Renovación de la Línea 6 de Metro de Madrid: los primeros cortes comienzan el domingo 9 de marzo

La Línea 6 del Metro de Madrid avanza hacia su futura automatización. La llegada de los trenes sin conductor para 2027 requiere, sin embargo, de una importante adecuación tanto de las vías como de los andenes. Una reforma integral, en definitiva, con un presupuesto de 129 millones de euros, y que obligará a interrupciones del servicio a lo largo de este 2025. El grueso de las obras (y de los cortes aparejados) se acometerán en la segunda mitad del año. Pero ya desde el próximo domingo 9 de marzo arrancarán los trabajos preliminares, con las primeras afecciones, leves de momento, en cuanto a horarios.

A partir de ese día, la línea gris del suburbano de la capital adelantará su hora de cierre a las 0.00 horas. Actualmente, como el resto de la red, funciona hasta que a la 1.30 horas parte de cada cabecera el último tren del día.

El cambio, no obstante, no afecta a todos los días de la semana. La interrupción del servicio a partir de la medianoche en la línea circular solo se llevará a cabo entre domingo y jueves. Los viernes y sábados, días de mayor demanda nocturna, la L6 mantendrá su horario actual.

Será a partir de junio cuando comiencien las obras de más impacto que obligarán a cortes del servicio durante las 24 horas. Los trabajos se han planificado de manera, no obstante, que la interrupción del servicio en la línea no sea total. Durante el segundo semestre de este año, no obstante, dejará de ser circular. Esa interrupción se acometerá en dos fases. Entre junio y septiembre, se operará en el llamado arco suroeste, quedando sin tráfico el tramo entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro. Entre septiembre y diciembre será, en cambio, el turno del arco noreste, cuando el intervalo que quedará interrumpido será el comprendido entre las estaciones de Moncloa y Legazpi.

De momento, y mientras duren los cortes que ahora empiezan, se establecerá un sistema sustitutivo de autobuses gratuito que realizará el recorrido en superficie entre las 23.30 y la 1:30 horas. La medida se acompaña de una campaña informativa en las estaciones de la propia L6 sobre el adelanto del cierre entre domingo y jueves, un adelanto que se mantendrá hasta que comience el grueso de los trabajos y los cortes más severos en junio.

Encuesta para diseñar el transporte sustitutivo

En esos meses de corte total de cada uno de los arcos también se arbitrarán alternativas de transporte. Desde la compañía metropolitana se asegura que próximamente se van a realizar encuestas para recabar entre los usuarios opiniones que permitan diseñar las mejores opciones de transporte sustitutivo.

Durante esos meses, y con objeto de prepararse para la llegada de los trenes automáticos, se actuará sobre la vía y la plataforma que la sostiene. De esa forma, se sustituirán el balasto (piedras que se colocan sobre la plataforma de la vía) y las traviesas por vía hormigonada en su totalidad con elementos de apoyo de última tecnología. Además se contemplan otras actuaciones. Se renovará el carril existente introduciendo soldadura eléctrica y se instalará catenaria rígida en las cocheras de Ciudad Universitaria. Asimismo, se procederá a optimizar del trazado y geometría de vía y a implantar sistemas de atenuación de ruido y vibraciones. Y se reforzará el borde de andén de las estaciones para permitir la futura implantación de puertas automáticas entre el andén y el tren.

Con 23 kilómetros y 28 estaciones, la Línea 6 es la que más viajeros registra de todo el Metro de Madrid. Un total de 116 millones de pasajeros la utilizan cada año, lo que supone un 16% de todos los usuarios del suburbano madrileño.