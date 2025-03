Dónde encontrar lichis en Madrid, la fruta viral de TikTok que alivia dolores corporales y cuida el corazón

Las redes sociales son herramientas clave a la hora de definir tendencias, ya sea en relación a lo que nos pongamos o a lo que comemos. Instagram, TikTok o X tienen el suficiente peso para hacer que numerosas personas comiencen a seguir los pasos de sus influencers favoritos, empezando a comer esa fruta que se ha puesto tan de moda o atreverse con ese estampado que nunca antes habían llevado.

Y es que la moda no se basa solo en las tendencias que predominan en las pasarelas o las revistas, sino que también se hacen un hueco en el ejercicio, los hábitos alimenticios o las actividades que podemos realizar en nuestro día a día. En este marco, y cada vez más, numerosas influencers españolas están haciendo eco de una fruta que promete tener innumerables beneficios para el organismo y, además, tiene un sabor delicioso.

Hablamos del lichi, esa fruta tropical que apenas compraban algunos en los supermercados antes y que, ahora se ha convertido en una sensación de las redes sociales. Proveniente de China, Malasia y Vietnam, esta exótica fruta destaca por su aspecto, sabor y beneficios. Aunque aún no tiene tanto reconocimiento a nivel mundial como debería, sí se ha hecho un hueco en el mercado de algunos países.

A raíz de su popularidad, muchas cafeterías y restaurantes han empezado a incorporar este alimento como ingrediente clave o adicional en tortitas, tartas, batidos, tés o smoothies. Su apariencia llamativa atrae a todos los clientes, que se quedan impresionados por su cáscara es dura y rojiza repleta de pequeños pinchos. La sorpresa continúa al abrirlo, cuando aparece un fruto blanco transparente con una semilla negra en el centro.

¿Qué beneficios tienen los lichis?

Sí, los lichis han cautivado a la mayoría de los consumidores por su bonita apariencia y su extraño sabor, que se describe usualmente como el de una uva dulce. Ahora, lo mejor es que también tiene una cantidad enorme de beneficios para el organismo. Su ingesta favorecerá la salud de corazón e hígado y, además, funciona como un potente antioxidante.

El lichi también ayuda a reducir el dolor corporal y posee propiedades que estimulan el sistema inmunológico, encargado de generar anticuerpos que protejan a las personas de las enfermedades. Comúnmente se utiliza como medicamento para aliviar la tos, la fiebre y el dolor en distintas partes del cuerpo, pero la revista Web MD ha esclarecido que todavía no existe evidencia científica que respalde estos usos populares.

¿Dónde puedo comprar lichis en Madrid?

Si te has quedado con ganas de probarlo, has de saber que, en la Comunidad de Madrid, aunque sean algo difíciles de conseguir, siempre están disponibles en pequeñas cajas de 500 gramos en los supermercados más conocidos, como Mercadona, Carrefour, Lidl o Alcampo. Si no puedes encontrarlos, te recomendamos acudir a varias fruterías de barrio para poder degustar este exótico manjar.