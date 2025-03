El PP impulsa una comisión sobre la financiación singular en Cataluña en la Asamblea de Madrid y frena una comparecencia de Ayuso

No comparecerá Isabel Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid para informar del contenido de la reunión de la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander el pasado mes de septiembre. El voto del Partido Popular en la Junta de Portavoces de la cámara, en la que tiene mayoría absoluta, evitará a la presidenta tener que dar cuenta de la reunión. Se trata, ha destacado Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea regional, el grupo que había formulado la petición, de la primera vez en 17 años en que no se permite que el máximo responsable del Ejecutivo comparezca en sede parlamentaria.

La comparecencia había sido solicitada por el PSOE y la han apoyado tanto Vox como Más Madrid, pero el voto en contra del PP ha servido para rechazarla. ¿El motivo? A juicio de los populares resulta extemporánea. "Lo que hemos considerado es que, tres meses después de la celebración de una conferencia de presidentes, no es el momento para que la presidenta dé cuenta de esa conferencia", ha señalado su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. "Si hubieran tenido los grupos interés en conocer las consecuencias de esa conferencia de presidentes, habrían pedido su comparecencia antes".

El representante de los populares ha abierto la puerta, no obstante, apoyar que Ayuso acuda cuando haya una nueva conferencia de presidentes autonómicos, "que parece ser que va a ser en breve", ha deslizado. "Estaremos encantados", ha dicho, antes de remachar que dar en marzo cuentas de una reunión de diciembre queda desactualizado "sabiendo la velocidad a la que va la actualidad en este momento".

"Mayoría absolutista"

El argumento no es sino una excusa al entender del resto de portavoces, que han votado en la reunión de hoy a favor. Desde Vox, Isabel Pérez Moñino, ha apuntado el hecho de que el mes de enero es "inhábil" en la Asamblea, en la que no se celebran plenos durante el primer mes del año. La negativa de los populares, ha defendido, no responde más que a una nueva muestra de su "mayoría absolutista" y la aplicación del "rodillo" parlamentario.

En la misma línea se ha manifestado, Mar Espinar, portavoz socialista, para quien Ayuso no puede ofrecer resultados de las políticas que hace en la Comunidad de Madrid y por eso "amordaza" a la oposición. En sus palabras, el rechazo de los populares a la comparecencia de la presidenta sienta un "muy peligroso" precedente y ha ironizado con la idea de que llegará el momento en que en el orden del día de los plenos se incluya "que cada vez que entre la señora Ayuso haya que hacer una ola".

Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la decisión pone de manifiesto que para el PP, en su intento de "domesticar" el Parlamento, la democracia no es sino un "trámite engorroso". La líder de la oposición ha dirigido sus dardos también contra el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, de quien, ha señalado, "no puede ejercer como el portero de un club con derecho de admisión".

Comisiones de estudio

No ha sido la única decisión polémica en la Junta de Portavoces. El órgano ha dado luz verde a una comisión de estudio sobre las consecuencias de la financiación singular para Cataluña propuesta por el PP al mismo tiempo que ha rechazado otra planteada por Más Madrid sobre la renuncia del Gobierno regional a financiar su deuda mediante el Fondo de Liquidez Autonómica. "Ayuso ha impuesto su mayoría absoluta para que la Asamblea de Madrid se dedique a hablar de Cataluña", ha lamentado Bergerot, quien ha asegurado, no obstante, que su grupo utilizará la comisión aprobada para debatir sobre "la necesidad" de reconstruir un sistema fiscal progresivo en Madrid.

Todos los portavoces salvo el del PP han mostrado su rechazo a esta comisión. Ante el postulado esgrimido de que se trata de debatir asuntos catalanes, Díaz-Pache ha defendido su pertinencia. "Se estudiarán", ha declarado, "los efectos sobre la gestión, la recaudación e inspección de los tributos que lleva a cabo la Comunidad de Madrid" del llamado acuerdo de financiación singular para Cataluña, alcanzado, ha añadido, "entre el gobierno de Pedro Sánchez y el negocio corrupto del independentismo catalán que le mantiene en la Moncloa".

Sobre la mesa está una tercera comisión en torno al asunto impulsada por el PSOE con escasos visos de salir adelante. Así lo ha reconocido la propia portavoz socialista, Mar Espinar, preguntada por el futuro que le augura. "Lo veo muy negro", ha señalado, "porque está claro que la señora Ayuso ha dado orden solo de hablar de Cataluña. Aunque nadie se lo explique, aunque nadie lo entienda, porque estamos en el Parlamento de Madrid. Tenemos la posibilidad de hablar de la condonación de la deuda en Madrid y sería sano que pudiéramos debatirlo, pero de eso no le interesa hablar a Ayuso".