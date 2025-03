El entrenador madrileño Rodrigo Bermejo revela cuál es la mejor dieta: "Come aguacate y que te dé el sol"

"Simplemente, hay que seleccionar los alimentos adecuados", el trainer y divulgador Rodrigo Bermejo hace fácil lo que parece difícil, y para ello emplea las redes sociales como medio para hacer llegar su mensaje. El entrenador personal vive en Madrid y cuenta con más de 70.000 seguidores entre plataformas como TikTok, Youtube o Instagram. Su propósito es conseguir adelgazar, presentar buen tono muscular y conseguir la mejor alimentación de forma sencilla.

En esta ocasión, nos ofrece como "evitar las dietas extremas". Un vídeo corto que suma apoyos por su brevedad y claridad en los puntos a seguir. "Vivimos en una sociedad en el que comer mal esta bien visto que cuando hacemos una nutrición correcta lo llamamos hacer dieta", aclara como crítica.

El entrenador madrileño y una dieta perfecta: "Cuidado en cómo cocinas los alimentos naturales"

El primer consejo de Rodrigo Bermejo va orientado a evitar los alimentos procesados. "No peses los alimentos, no controles las calorías, solamente consume alimentos sanos, no empaquetados ni envasados", comenta al principio del vídeo. Para el entrenador, la variedad alimentaria es fundamental, con la presencia imprescindible de un conjunto: "Elige carne, pescado, huevos, verduras, cereales, aguacate y algo de fruta".

Los dos objetivos diarios que Bermejo sostiene como básicos son el litro de agua o superarlo, además de que te dé un mínimo de sol siempre. Respecto a la alimentación natural, el error que Bermejo observa como recurrente es creer que la cocina no implica consecuencias en la dieta. "Cuidado en cómo cocinas los alimentos naturales. Evita los fritos, rebozados o empanados. Cocina con cocción, microondas o a la plancha, como mucho al horno", aconseja.

Por último, el madrileño rescata claves a nivel ejercicio y fitness para mantener la forma y combinarlo con este plan de alimentación: "Sal a caminar y combina el entrenamiento de fuerza con el aeróbico". No se olvida tampoco del azúcar y los carbohidratos refinados, los cuales hay que "limitar a toda costa".