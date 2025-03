Almeida rechaza la dimisión de Mazón: "Cualquier inestabilidad política agravaría aún más la situación"

Con menos vehemencia que hace una semana, cuando se encargó de presentar al presidente valenciano en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a salir en defensa de Carlos Mazón. En una entrevista en el 'Programa de Ana Rosa', el regidor madrileño ha insistido en que Mazón ha "asumido sus responsabilidades" durante el día de la DANA, y ha rechazado su dimisión por la necesidad de estabilidad institucional ante el reto de la reconstrucción.

El presidente de Valencia tiene por delante la tarea de "liderar la reconstrucción" de las zonas afectadas por el desastre y, "una vez que suceda eso, ya veremos qué es lo que pasa", ha deslizado Almeida. Para el edil popular, mientras algunos están "empeñados en hacer manifestaciones, en pedir dimisiones y en gritar mucho", otros están "trabajando para que esa reconstrucción pueda ser una realidad". Una labor para que es "necesario", ha señalado, que "desde las instituciones también haya una estabilidad".

Según Almeida, una hipotética dimisión del president abocaría a "un escenario de completa inestabilidad en la Comunidad Valenciana", con Vox presente en la región, y suponiendo la pérdida de "un tiempo precioso" por la convocatoria de nuevas elecciones. "A Carlos Mazón los valencianos le van a exigir responsabilidades", pero "hay que pensar qué es lo mejor en cada momento", ha asegurado el alcalde de Madrid. Y ahora mismo, ha recalcado, "lo mejor es que la administración funcione y que el gobierno continúe".

"No voy a asumir el relato oficial de Pedro Sánchez"

Por otro lado, Martínez-Almeida ha vuelto a incidir también en "no dar por válido el relato del Gobierno de España" sobre lo sucedido el día del desastre. "No podemos dar por válido el relato de un presidente del Gobierno que estaba en la India, de una vicepresidente responsable que estaba en Bruselas, de un secretario de Estado que estaba en Colombia y de una directora general de Protección Civil que estaba en Brasil", ha expuestos, antes de apuntar que "toda la cadena de mando del Gobierno estaba fuera de España" aquel día.

Para el primer edil madrileño, que Mazón estuviera comiendo fuera mientras se producía la tragedia, como él mismo ha "reconocido", no es "incompatible" con "decir también que no voy a asumir el relato oficial del Gobierno de Pedro Sánchez". Sobre si el presidente de la Generalitat Valenciana está preparado psicológicamente para afrontar la reconstrucción y las consecuencias de lo ocurrido, Almeida ha replicado que no le corresponde a él valorarlo, pero que sin duda "debe ser un peso humano complicadísimo de gestionar", con 227 muertos a las espaldas.

Una carga que "nos tiene que inspirar para hacer las cosas correctamente en cada momento", ha afirmado el alcalde madrileño, aunque sin pensar por ello que quienes piden la dimisión de Mazón lo hacen por el bien de Valencia. "Lo piden porque creen que es mejor para ellos", ha puntualizado, poniendo como ejemplos a Diana Morant y Joan Baldoví. "No podemos aceptar ese relato de los adversarios políticos", ha recalcado Almeida, para quien la izquierda "no quiere que se sepa la verdad", sino obtener rédito político. "Esta es una cuestión muy dolorosa y muy difícil [...], pero desde el punto de vista de lo que viene ahora en la Comunidad Valenciana, que es la reconstrucción, cualquier situación de inestabilidad política agravaría aún más la situación", ha zanjado.

Una "vergüenza enorme", según Maroto

Tras conocer las palabras en defensa del presidente de Valencia, la recién nombrada nueva Secretaria Ceneral del PSOE en Madrid Ciudad, Reyes Maroto, ha calificado de "vergüenza enorme" que Almeida actúe como "el mejor amigo del señor Mazón". Según Maroto, el alcalde vuleve a tomar "por tontos" tanto a los madrileños como a los valencianos después de que cerca de 30.000 personas salieran a la calle el sábado en la quinta manifestación a favor de la dimisión de Mazón.

“Almeida vuelve a tomarnos por tontos, no solo a los madrileños y madrileñas, sino sobre todo a los valencianos y valencianas”, que lo que piden son "responsabilidades políticas", ha señalado Maroto. La portavoz socialista ha acusado a Almeida de que "no le importa la verdad" ni, lo que es peor, los "los valencianos y las valencianas", a quienes confía en que el regidor madrileño les "pida perdón" tras sus declaraciones de esta mañana.

Desde el otro lado de la izquierda municipal, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ya criticó la semana pasada a Almeida por "avalar y hacer la pelota" a Mazón en un acto, el mencionado desayuno informativo, en el que no estuvieron ni el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "No solo ha elegido no ponerse de perfil, sino que ha elegido ponerse en el centro de los micrófonos y de los focos para avalar y hacerle la pelota a Mazón en el que no han querido participar ninguna de las grandes espadas del Partido Popular", recalcó Maestre antes del último Pleno municipal.