Ángel Fernández, experto en numismática: "La Plaza Mayor y sus alrededores son ideales para el trato con monedas"

¿Qué engloba el mundo de la numismática?

Tiene varios aspectos que incluyen el estudio y la investigación, pero sobre todo el comercio de piezas es la orientación principal de nuestro negocio. Aparte de monedas, medallas y billetes, trabajamos otras áreas del coleccionismo, en particular del conocido como pequeño coleccionismo: condecoraciones, relojes de bolsillo, plumas antiguas... Pero para moverte bien en este o en cualquier negocio es fundamental tener buenos conocimientos, y para eso tienes que interesarte y dedicarle tiempo al estudio de lo que pasa o puede pasar por tus manos.

¿Cómo le vino esta pasión?

El hecho de que mi padre fuera coleccionista me influyó mucho.

Y está en una localización, en el número 25 de la calle Mayor, ideal para este negocio, ¿cree que le da más valor?

Ayuda mucho, podemos decir que muchísimo. Está en la mente de los madrileños y de mucha otra gente que la Plaza Mayor y sus alrededores es una zona ideal para el trato con monedas. Desde los años 20 del siglo pasado se viene celebrando un mercadillo tradicional de monedas y sellos los domingos por la mañana en los arcos que rodean el interior de la plaza y esto ha creado una zona a su alrededor, por lo que tradicionalmente muchos comerciantes se han ido estableciendo dentro y en sus aledaños con el correr de los años. Este hecho sin duda resulta de gran ayuda al comercio numismático y filatélico, aparte de ser la zona céntrica y del Madrid de los Austrias.

No solo tenemos como clientes a coleccionistas, también a turistas que buscan algún tipo de regalo o 'souvenir' histórico que sea diferente

Ustedes no solamente venden sino que también compran.

Sí, en nuestro negocio compramos y vendemos. La verdad es que le damos una gran importancia a la compra.

¿En qué se fijan a la hora de hacerse con un producto?

En que sea comerciable y se le pueda sacar algo de rendimiento, aunque no sea mucho. A veces también es importante el poder dar un servicio, aunque este no te reporte demasiado.

¿Cuál es la joya de corona de su local?

Nuestra clientela. El poder contar con personas que de vez en cuando vienen a verte y se van satisfechos con sus compras. Ver que vuelven a repetir o hablan bien de ti: eso cuesta conseguirlo y aún más mantenerlo. Es algo que proporciona gran satisfacción y un indudable beneficio a medio y largo plazo.

Fernández muestra algunas de las monedas a la venta en su establecimiento. / ALBA VIGARAY

¿La mayoría de la gente que viene son coleccionistas?

Si hablamos de venta, dada la situación de nuestro local y el hecho de que Madrid está de moda como centro turístico nacional e internacional, no solo tenemos como clientes a coleccionistas, también a turistas que buscan algún tipo de regalo o souvenir histórico que sea diferente. Y en lo que se refiere a la compra, la mayoría de las personas suelen visitarnos para la valoración de piezas o con colecciones de personas que ya no están. Básicamente vienen para ver cómo podrían comercializarlas.

Somos uno de los sectores más pequeños del país, no sé si llegaremos a los 50 o 60 comerciantes. En la asociación nacional estamos 33 profesionales

¿Y pertenecen a una asociación especializada en lo suyo?

Sí, somos miembros de pleno derecho de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales.

Fachada de la tienda, en el número 25 de la calle Mayor de Madrid. / ALBA VIGARAY

¿Hay muchos profesionales en este sector?

Realmente somos uno de los sectores más pequeños del país. No sé si llegaremos a los 50 o 60 comerciantes en total, aunque no todos pertenecen a la asociación nacional. En esta estamos un total de 33 profesionales.

¿Cuál cree que es el valor diferencial de su tienda?

Nos esforzamos especialmente en dar un buen servicio y que quien nos venga a visitar se vaya contento con el trato y de la atención recibida. Es cierto que un gran número de personas desconoce cómo se mueve el mundo de la numismática y nosotros tratamos de atender lo mejor posible a todo aquel que nos lo solicita. Creemos firmemente en la importancia del boca a boca.

¿Cree que hay un gran relevo generacional en este sector?

Bueno, hay muchos negocios en los que los hijos van a continuar. Aunque no en todos. Dado que es una actividad en la que no te aburres y en la que siempre hay algo diferente que hacer, no es difícil que muchos hijos quieran continuar el negocio, pero también hay bastantes excepciones.