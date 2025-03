Vuelta al mundo dulce sin salir de Madrid: estas son las mejores pastelerías internacionales

Decían en la película ‘Cabaret’ que el dinero era lo que hacía moverse el mundo. Podríamos decir que el azúcar también. Muy a pesar de los nutricionistas, el número de establecimientos consagrados a la dulzaina va 'in crescendo'.

O al menos así sucede en Madrid, donde además crece el numero de pastelerías viajeras, en las que se ofrecen especialidades foráneas, lo que afianza nuestra tesis inicial: la bollería y la confitería no conocen fronteras. Y estos establecimientos lo demuestran.

Molino Manuela

Uno de los últimos en llegar este obrador y tienda especializado en dulces mexicanos, que ha abierto en Chamberí (García de Paredes, 33). Los máximos representantes de la bollería mexicana están presentes aquí, como la concha de vainilla o de chocolate con una masa que recuerda a la del ‘brioche’ o los bisquets, que pueden recordar a los 'scones' ingleses. Pero quizá la estrella es el garibaldi, bizcocho de vainilla recubierto con mermelada de albaricoque y cubierto de perlas de azúcar. También sirven el clásico café de olla mexicano, aromatizado con canela.

Los 'dorayakis' con distintos rellenos de Panda Patisserie. / Panda Patisserie

Panda Patisserie

¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de que en Japón no se toman dulces? Una visita a Panda Patisserie (Viriato, 31) desmiente esta afirmación rotundamente. Aquí se puede sumergir uno en la cultura pop de los postres nipones a base de ‘dorayakis’, esos bollos rellenos de pasta dulce de judías rojas, que son la perdición de Doraemon, o de los delicados 'mochis' que elaboran a partir de chocolate, ‘yuzu’ o fruta de la pasión, entre otros sabores. Imprescindible es también su ‘cotton cheesecake’, una tarta de queso esponjosa y aérea. Para beber, té 'matcha', que preparan solo a partir de hojas de primera cosecha.

Los 'cramiques’ de Aux Merveilleux de Fred. / Aux Merveilleux de Fred/Facebook

Aux Merveilleux de Fred

Poner una pica en Flandes es algo que se puede hacer, literalmente, si uno se deja caer por esta pastelería del barrio de Salesas (Mejía Lequerica, 3). Las especialidades de esta zona belga son las protagonistas, acaparando la atención a través de sus amplios ventanales, que dejan ver todo el proceso de elaboración. Imposible no enamorarse del ‘cramique’, con masa de ‘brioche’ y pepitas de chocolate o del ‘merveilleux’, una preparación de merengue con nata montada de distintos sabores. También bordan los gofres finos que rellenan con vainilla o con café. Una perdición para los golosos.

El tiramisú de frutos rojos de Medri. / Medri

Medri

Los fans del tiramisú tienen en este local su meca. Nacido en el barrio de Malasaña, se trasladó posteriormente a la zona de Argüelles (Guzmán el Bueno, 8) y a Ciudad Lineal (Avenida Donostiarra, 4). En ambas tiendas se ofrece un universo completo de tiramisús, desde el clásico hasta el de frutos rojos, pasando por el de pistacho o el de ‘amaretto’. Además de este clásico postre a base de queso Mascarpone y café, también preparan otros iconos italianos como los ‘cannoli’ o las ‘sfogliatelle’, bollo a base de hojaldre y con relleno de ‘capuccino'.

The Cookie Lab, el paraíso de las 'cookies'. / The Cookie Lab/Facebook

The Cookie Lab

Dana Knowles, fundadora de las tiendas Taste of America, encargadas de traer a España los productos estadounidenses más populares, decidió un buen día dar un paso más y abrir tiendas dedicadas a la repostería ‘made in USA’. En The Cookie Lab (con varias ubicaciones) tenemos las clásicas galletas norteamericanas de exterior crujiente e interior tierno en distintos sabores que incluyen chocolate negro, cacahuete o nueces pecanas. También preparan tartas como la Red Velvet o la de zanahoria, ‘brownies’, rollos de canela y alguna que otra ‘frikada’ como el ‘rice krispie treat’ -a base de nubes, cereales crujientes de arroz y mantequilla- que se corona con los coloridos Fruit Loops.

La Sarita

La gastronomía peruana va mucho más allá de ceviches y causas. En el Mercado de los Mostenses, ese centro neurálgico de difusión de la cultura gastronómica latinoamericana, se encuentra La Sarita, un rincón dedicado a la repostería peruana. Sara Solano elabora desde 2019 tartas como la tres leches rellena de fruta fresca o pasteles de maracuyá. También prepara alfajores, suspiros limeños -a base de lúcuma y merengue- o los picarones con miel, primos hermanos de los buñuelos.

Los pasteles de nata de Manteigaria. / Manteigaria

Manteigaria

Cualquier loco de los pasteles de nata ha pasado alguna vez por Manteigaria, una de las tiendas -o “fábricas”, como se suelen denominar- más populares de Lisboa. Desde principios de 2025, esta marca tiene sucursal en Madrid, ubicada a unos pasos de la Puerta del Sol (Carrera de San Jerónimo, 4). Es la primera tienda del dulce más conocido de Portugal en España. Hojaldre y crema pastelera infusionada con canela y limón. Tan sencillo como eso: la felicidad por tan solo dos euros.