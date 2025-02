Almeida estudiará cubrir nuevos tramos de la M30 si Ventas cumple las expectativas, aunque descarta desmontar el scalextric de Vallecas

Si el proyecto para cubrir la M30 a la altura del puente de Ventas, que ultima los pasos para su puesta en marcha antes de junio de este mismo año, cumple con las expectativas previstas, el Ayuntamiento de Madrid estudiará ampliar este tipo de infraestructuras a otros puntos donde la autovía de circunvalación represente una brecha de la ciudad. Así lo trasladó este miércoles el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación oficial del proyecto, bautizado como Parque de Ventas.

"Creemos que si el proyecto sale como nosotros pensamos, habría que plantearse ampliarlo dentro del ámbito de la M30 y, por tanto, localizar otros tramos que sean susceptibles por sus características de poder ejecutar este tipo de infraestructuras", aseguró el regidor popular en declaraciones a los medios tras el acto, aunque sin especificar posibles zonas candidatas para un nuevo cubrimiento peatonal.

Por el momento, el Gobierno municipal va a "ejecutar la obra" proyectada, que una vez empiece tendrá un plazo de ejecución de alrededor de 22 meses, hasta la primavera de 2027, y estudiar el resultado. Tras ello, "si resulta como nosotros creemos que está debidamente planteada, sin duda en mi opinión tendríamos también que estudiar otras localizaciones", ha insistido Almeida. "No es fácil desde el punto de vista tampoco de la infraestructura, no se puede hacer en cualquier sitio de la M30, por tanto, no adelantemos falsas expectativas, sino que sigamos trabajando por mejorar cada vez más la M30", ha añadido el alcalde madrileño.

Descartado de nuevo derribar el scalextric de Vallecas

Pese a no querer mojarse sobre posibles ubicaciones de futuros cubrimientos, el primer edil sí ha vuelto a descartar el derribo del polémico scalextric de Puente de Vallecas. Reiterando su negativa a dar "falsas expectativas" a los madrileños, Almeida ha recalcado que a día de hoy sigue sin ser viable la sustitución de esta infraestructura. Según el alcalde, por el momento continúa siendo "imposible sustituir el puente", ya que "pasan por ahí 250.000 vehículos todos los días".

Si se quitara el scalextric, "la avenida de Albufera viviría completamente colapsada" debido a la falta de "alternativa de movilidad", ha insistido Almeida, que ha pedido que "no se engañe a los vecinos" de Vallecas. No obstante, ha abundado el alcalde, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, presentará próximamente un "análisis preliminar" sobre las actuaciones que se pueden llevar a cabo para "mejorar todo el entorno del puente de Vallecas", incrementando "la calidad de vida de los vecinos", y haciendo que " zona cada vez sea un espacio público mejor".

El conocido scalextric de Puente de Vallecas es el tramo de M30 que separa este distrito vallecano y el de Retiro, una brecha histórica entre el interior y el exterior de la almendra central de la capital que la izquierda madrileña y muchos colectivos sociales quieren eliminar desde hace año, sin éxito hasta la fecha. "Eliminar este paso elevado no es solo acabar con una barrera física, sino también expresar la voluntad de acabar con barreras socioeconómicas", argumentaba el PSOE al respecto en su enmienda a la totalidad de los últimos presupuestos municipales, que incluía una nueva petición para derribar el scalextric.

Cerrando la brecha entre Salamanca y Ciudad Lineal

Con un coste de 70,4 millones de euros, el proyecto de Parque de Ventas se plantea como una forma enlazar los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal mediante una plataforma peatonal de casi 200 metros de longitud y 16.370 metros cuadrados de superficie. La obra generará todo un corredor accesible entre el parque de la Quinta de la Fuente del Berro (Salamanca) y las zonas verdes de Ciudad Lineal.

Almeida, acompañado por miembros de su equipo y concejalas de ambos distritos, destacó este miércoles que el proyecto busca "coser una brecha urbana" entre dos zonas históricamente separadas por los 16 carriles de la M-30. El nuevo espacio incluirá áreas ajardinadas con 591 árboles y 48.800 arbustos, 2.150 m² de praderas, zonas deportivas, un auditorio al aire libre, juegos infantiles y equipamientos de calistenia. Además, incorporará alumbrado LED de alta eficiencia y ocho pasarelas peatonales para facilitar la movilidad. "

Todo ello con un triple propósito: el reequilibrio territorial de la capital, la mejora del espacio público y un avance en sostenibilidad medioambiental. No solo conecta barrios, sino que genera un pulmón verde que mejorará la calidad del aire y la vida de los vecinos", subrayó el alcalde. El Parque Ventas se suma a otras grandes actuaciones urbanas de la ciudad, como el soterramiento de la A-5 y el cubrimiento del norte de la Castellana. Con una superficie total de intervención de 56.600 m², el Ayuntamiento busca "dejar un legado en la memoria de los madrileños", según Almeida, quien destacó su contribución a "un Madrid más habitable y conectado".