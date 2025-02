Madrid pone a sus escolares a conocer sus monumentos a través de Minecraft

Con más de 200 millones de jugadores mensuales en todo el mundo, Minecraft, el videojuego en que se construyen mundos a base de construir y destruir bloques de aspecto tridimensional, es uno de los entretenimientos informáticos más populares del planeta. Fue creado en 2009 y adquirido en 2014 por Microsoft, que desembolsó 2.500 millones de dólares en la operación. Desde entonces se ha convertido en un desafío atractivo también para niños y niñas y adolescentes que desde la Comunidad de Madrid plantean pueda servir con propósitos educativos.

Desde el gobierno regional se ha promovido el lanzamiento de un concurso escolar con el que se intenta utilizar este juego para que los alumnos de Primaria de la Comunidad conozcan mejor el patrimonio de sus municipios. ¿Cómo? A través de lo que han llamado la liga MineMad Competition School. Craftea tu leyenda. Se trata de una competición entre colegios públicos y concertados de la región en la que los estudiantes participantes utilizan el conocido videojuego de bloques para recrear digitalmente el monumento de su municipio que elijan y construir un mundo alrededor de él.

Se busca así encontrar una manera atractiva de involucrar a los estudiantes a la vez que se trabajan los contenidos del curriculum educativo y se potencian sus competencias digitales. También, como señalaba el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en una visita a uno de los colegios participantes "promocionar al mismo tiempo nuestra riqueza cultural".

La iniciativa no es exclusivamente digital, no obstante. De hecho, combina metodologías y aprendizajes tradicionales. Destinado a alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria (entre tercer y sexto cursos, de 8 a 11 años), la primera prueba de esta suerte de liga intermunicipal, ya celebrada, consistió en que cada grupo participante escribiera una carta de presentación. Y la segunda, también concluida ya, en la investigación de la historia y las características del elemento patrimonial elegido pero mediante prácticas documentales no digitales: entrevistas, visitas, recopilación de material gráfico o escrito...

Es en la tercera fase, en la que se está trabajando actualmente, en la que entra el uso de Minecraft. Los estudiantes, agrupados en equipos de un máximo de 25 alumnos, tienen que utilizar el videojuego para diseñar una réplica del monumento elegido y construir todo un mundo a su alrededor. El jurado que evalúa el desempeño de cada equipo tendrá en cuenta la manera en que los estudiantes aplican a su diseño los conocimientos de asignaturas como matemáticas o física.

Los 10 equipos que obtengan una mejor puntuación participarán en una final en la que se valorará su creatividad y sus habilidades digitales. En esta primera edición de la MineMad Competition School. Craftea tu leyenda han participado 2.323 alumnos de un total de 28 colegios de nueve municipios de la región: Alcalá de Henares, Aranjuez, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes.