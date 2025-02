El 'Financial Times' dedica un artículo a Madrid: el nuevo "imán" para los "refugiados" de Trump

El diario económico británico Financial Times ha publicado un articulado titulado 'Why ‘Trump regime refugees’ are falling in love with Madrid' -- '¿Por qué los refugiados de Donald Trump se están enamorando de Madrid?' -- en el que analiza las razones de la llegada de estadounidenses a la capital. Según señala la pieza, la urbe española se está convirtiendo en una suerte de "refugio" para "refugiados del régimen trumpista".

El aterrizaje de estadounidenses, según señala el diario, ya comenzó con la implantación del teletrabajo durante la pandemia. No obstante, el retorno de Trump a la Casa Blanca ha provocado que muchos detractores de su administración crucen el charco para llegar a la capital española y lograr así "escapar" del presidente. El arte, la buena comida y el sol madrileño conquistan cada vez a más extranjeros.

El coste de vida, factor clave en la llegada de estadounidenses a Madrid

El bajo coste de vida en Madrid, en comparación con otras capitales europeas más ostentosas como Londres o París, es otra razón principal de esta inmigración. Los norteamericanos, según indica el Financial Times, llegan a la capital deseosos de adquirir botellas de vino por solo tres euros o croissants por apenas 55 céntimos. Y es que vivir en Madrid, en la actualidad, es más barato que hacerlo en ciudades como Roma, Barcelona, Berlín, Bruselas, Milán, París o Amsterdam. Los sueldos estadounidenses -- el doble que los españoles de media -- posibilitan una vida distendida en "la capital de moda en Europa".

A mediados de 2024 casi 10.000 estadounidenses estaban instalados en Madrid, un 35% más que en 2018. El diario destaca que, pese a que durante décadas la ciudad de referencia en España era Barcelona, las protestas antiturismo en Cataluña han potenciado los traslados a la capital. El "magnetismo" de esta "gran ciudad" de grandes "comodidades" no deja de crecer, beneficiado también por el arraigo a España de grandes estrellas como Richard Gere o Amber Heard.

Visitantes estadounidenses en Madrid: el doble que británicos

El artículo subraya un curioso detalle: la llegada de visitantes estadounidenses a Madrid es casi el doble que la de británicos. "El año pasado, gracias a más conexiones aéreas y a la promoción del gobierno regional, más de un millón de visitantes estadounidenses llegaron a la ciudad, el doble de la cantidad de llegadas de británicos", explica el artículo.