El Ayuntamiento de Madrid aprueba después de 11 años el convenio que permitirá construir más de 400 viviendas en las cocheras de Cuatro Caminos

Con los votos favorables de PP y Vox y en contra de Más Madrid y PSOE, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el convenio para la ejecución del planeamiento en el Área de Planeamiento Específico 07.07. En términos menos técnicos, el documento que desbloqueará una de las operaciones urbanísticas más tortuosas en la capital en las últimas décadas: la construcción de más de 400 viviendas en los terrenos que en el pasado ocuparon las cocheras de Metro de Cuatro Caminos. Un proyecto que arrancó en 2014, cuando era alcaldesa de Madrid Ana Botella, y que no ha conseguido arrancar desde entonces.

Recreación del proyecto para el espacio que ocupaban las cocheras de Metro de Cuatro Caminos, en Madrid.la izquierda. PP y Vox han dado el 'sí' en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad al penúltimo paso para ratificar el texto definitivo del convenio urbanístico para la ejecución de las viviendas del Parque Metro Cuatro Caminos", inicialmente suscrito con Residencial Metropolitan Cooperativistas y Metro de Madrid. Más Madrid y PSOE han votado en contra. POLITICA AYUNTAMIENTO DE MADRID / AYUNTAMIENTO DE MADRID

"Hoy va a ser la última vez que se debata este tema en ese Pleno", ha celebrado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante. "Finalizamos la tramitación urbanística de una operación que va a ser buena para Madrid porque permite recuperar un enclave, genera más equipamientos y más zonas verdes y también más viviendas", ha señalado, además de garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las 443 familias que en régimen de cooperativa compraron sus casas allí sobre plano hace más de 10 años. "Un infierno" para esas familias, en palabras del portavoz de Vox, Ignacio Ansaldo.

El problema radica en que el proyecto pasaba por el derribo de las cocheras históricas de Metro en la zona, atribuidas al arquitecto Antonio Palacios, derribo al que se procedió en 2021. Tanto PSOE como Más Madrid han denunciado la "hipocresía" del gobierno municipal al homenajear a Palacios, de cuyo nacimiento se cumplieron 150 años en 2024, tras haber procedido a la demolición de estas cocheras. "Podríamos haber hecho un planeamiento de la zona mejor con las cocheras incorporadas", ha subrayado Giraldo.

Más de 43.000 metros cuadrados

Fue en 2014 cuando Metro de Madrid vendió por 88 millones el solar que ocupaban sus cocheras de Cuatro Caminos, un espacio de 43.253,13 metros cuadrados, entre la avenida Reina Victoria, la calle, Esquilache, la calle Bravo Murillo, la calle Ramiro II, la avenida Pablo Iglesias y la calle Marqués de Lema, en el distrito de Chamberí. Lo adquirió Residencial Metropolitan, cooperativa gestionada por el grupo Ibosa, con la intención de construir 443 viviendas.

El proyecto, sin embargo, encontró el rechazo de varias asociaciones, que defendían el valor patrimonial de las cocheras, atribuidas a Antonio Palacios, arquitecto vinculado al Metro en los primeros años de desarrollo de la red suburbana. Por una parte, se intentó, infructuosamente, promover su declaración como Bien de Interés Cultural. Por otra, el asunto se judicializó y, tras diversos recursos, en 2022 el Tribunal Supremo acabó declarando ilegal el planeamiento que se había previsto para el ámbito. Las cocheras, entretanto, habían sido ya derruidas en 2021.

Tras el fallo judicial, en diciembre de 2023, se aprobó, no obstante, una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que definía las cifras a partir de las cuales se edificará ahora el proyecto. Se autoriza una edificabilidad de cerca de 60.000 metros cuadrados, de los que casi 55.000 se destinarán a uso residencial y los casi 5.000 restantes a oficinas. De las 443 viviendas previstas inicialmente se pasa a unas 420, de las que un 10% serán protegidas. Se trata de la mitad del 20% al que obliga la Ley de Vivienda para nuevos desarrollos, a pesar de lo cual, la Comunidad de Madrid autorizó esa nueva modificación del PGOUM.

"No podemos dejar de denunciar el incumplimiento de la Ley de Vivienda", ha enfatizado la edil de Más Madrid Sara Ladra. Según ha contrapuesto Carabante, un informe de la abogacía de la Comunidad de Madrid favorable al planeamiento, la obligación que contempla la norma estatal no puede aplicarse a planeamientos en tramitación previamente a la aprobación de la ley. "Pasar del 10% al 20%", ha asegurado el delegado de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, "significaría tener que dejar sin vivienda a 44 de estas 443 familias, lo que además de ilegal sería inmoral, y eso no va a pasar con un gobierno del PP".

En el proyecto se contempla una torre de más de 100 metros de altura. Además, se prevé una gran zona verde, de más de 14.000 metros cuadrados, sobre la losa que cubrirá las nuevas cocheras del Metro, que estarán soterradas. Igualmente, se plantea la reserva de 1.050 plazas de aparcamiento, de las que 949 serán para residentes. La idea de Cibeles es que, aprobado el convenio, y una vez se redacte, licite y adjudique el proyecto de urbanización, las obras puedan comenzar en 2026. Las primeras viviendas podrían estar concluidas hacia 2029.