Un juzgado cita a Rita Maestre al acto de conciliación con Alberto González Amador previo a su querella por injurias y calumnias

El juzgado de primera instancia número 69 de Madrid ha citado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias si Maestre no se retracta de un tuit que escribió el pasado verano. En su publicación en la red social X, la dirigente de Más Madrid se preguntaba si la compra de un ático en Chamberí por parte de una empresa del asesor fiscal de González Amador era "un caso de testaferro, comisionistas y pago en especie" por contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid al grupo Quirón.

Ha sido la propia Maestre quien ha informado de la citación a través de un audio en el que asegura que González Amador la amenaza con una demanda en la que exige el pago de una indemnización de 25.000 euros si no se retracta de sus afirmaciones. Los abogados de González Amador ya habían iniciado el pasado verano acciones por difamación contra el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el diputado socialista José Zaragoza y la propia Maestre. En el caso de la edil de la capital, la cita está prevista para el próximo 3 de abril.

En el caso de la concejal madrileña, la querella se refiere a una publicación en la red social X del pasado 9 de agosto en la que Maestre aludía a una información publicada por el diario.es, según la cual la empresa Babia Capital, cuyo administrador único, Javier Gómez Fidalgo, representó a González Amador en asuntos fiscales, pagó al contado un ático de 955.000 euros en el mismo edificio en el que se encuentra el piso propiedad de González Amador en que residen él y Ayuso. Según esa misma información, la pareja disfruta de este otro ático "para recibir visitas, cenas y otros encuentros".

"¿Quién ha pagado el ático de Ayuso y su novio y a cambio de qué?", inquiría Maestre en Twitter. "¿Por qué oculta Ayuso el nombre de su generoso mecenas? ¿Es este un caso de testaferro, comisionistas y pago en especie por los contratos sanitarios adjudicados? Cada vez huele peor".

Lejos de retractarse, Maestre insiste en esas preguntas en el audio remitido hoy. "No es una pregunta insidiosa", apunta después de repetir las mismas preguntas del tuit, "es una duda razonable que merece ser aclarada". Frente a ello, asegura, González Amador no da explicaciones sino que "se defiende atacando, me cita en un juzgado amenazándome con una querella y me exige que le pague 25.000 euros"

"Tanto a él como Ayuso se lo digo muy claramente", asegura después de subrayar que la citación le llega el mismo día en que González Amador ha rechazado declarar en el juzgado en la causa en la que se le investiga por fraude fiscal, "si creen que con amenazas de este tipo me van a callar se equivocan mucho". Tanto ella como su formación, ha asegurado, seguirán denunciando "los abusos y los chanchullos" del Partido Popular "y de sus amiguetes". Posteriormente ha publicado un nuevo mensaje, acompañado de un vídeo: "Alberto Quirón me pide 25.000 euros. Poco me parece".