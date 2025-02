El Gobierno ofrece a Ayuso pagar parte de su deuda con los mercados para que acepte la condonación a Cataluña

"Esto no va de dinero", decía Isabel Díaz Ayuso el pasado otoño cuando no se sabía aún cómo podría afectar a Madrid la idea de que la condonación de la deuda a Cataluña se extendiera al resto de comunidades autónomas. La región que dirige Ayuso es la única que no tiene una deuda pendiente con el Estado porque no se ha acogido nunca al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero ya en octubre el Ministerio de Hacienda dejó caer que habría una compensación financiera para Madrid. Ahora ya se conoce la letra pequeña y se sabe de cuánto dinero va la cosa.

De los 83.252 millones de deuda que el Gobierno propone perdonar al conjunto de las comunidades autónomas, 8.644 millones de euros están destinados a Madrid en el proyecto de Montero. Esto significa que el Gobierno está dispuesto a sufragar parte de la deuda que tiene la Comunidad de Madrid con entidades privadas. Esta es la propuesta que se va a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este próximo jueves en la capital y que la consejera madrileña, Rocío Albert, ya criticó la semana pasada que está organizada "al dictado" de los independentistas.

La propuesta es un mecanismo para que la presidenta madrileña no pueda argumentar que se deja fuera a esta región por ser la única sin deuda con el Estado y que, según ha defendido durante este último año, se ha podido financiar en los mercados - a diferencia del resto de las regiones - porque su fiabilidad es superior. Ella y su equipo lo llaman gestión mientras en la oposición lo atribuyen al efecto capitalidad. En cualquier caso, los grupos de la izquierda han criticado con dureza estos meses previos que Madrid solo tenga deuda privada porque los intereses son superiores.

Este ofrecimiento del Gobierno de la nación supondría para Madrid reducir la deuda un 24% respecto al cierre registrado en 2023, según los datos facilitados por Hacienda. De los criterios utilizados por el Ministerio para determinar las cantidades correspondientes a cada comunidad autónoma, el único que se puede tener en cuenta para Madrid es el de la población ajustada. El cálculo realizado, según el departamento de Montero, favorece a Madrid en tanto que el porcentaje de deuda que lograría reducir con la cantidad ofrecida por este criterio está por encima de la media, que baja al 19,3%.

Madrid no es la que mayor deuda tiene por habitante ni ha "ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF", explica el Ministerio, por tanto, el cálculo de lo que le corresponde se ciñe solo al criterio de población ajustada.

Autonomía financiera

La Comunidad de Madrid siempre se ha opuesto al FLA porque entendía que le restaba capacidad de actuación. Echar mano de este sistema que el Estado creó en 2012 suponía, según explicaban entonces, "perder autonomía financiera". El Estado concedía los préstamos a mejor precio, ofrecía una línea de crédito a la que las comunidades podían acudir de forma voluntaria a solicitar los préstamos que el mercado no les facilitaba, pero no era políticamente gratis. Quien acudía (y acude) a este mecanismo tiene obligación de cumplir con una serie de condicionantes: explicar el estado de su tesorería, el nivel de cumplimiento de su presupuesto, mantener el déficit a raya, y justificar sus gastos e ingresos. Ante un incumplimiento, el Estado puede exigir recortes o un mayor control de la política impositiva territorial y en Madrid nunca han estado por la labor.

Esta es la razón por que Madrid lo rechazó. Y hoy Montero ha explicado precisamente como argumento a favor para aceptar esta condonación general que "con menos deuda hay más autonomía financiera".

Ayuso, a la cabeza de la oposición

Ayuso encabezó la oposición a esta medida desde que se empezó a hablar de ella el pasado verano. Ante algunas dudas que se vislumbraban en algunas regiones gobernadas por el PP, que no tenían claro cómo podría afectarles la extensión de la deuda, dijo más tarde que habría que conocer "la letra pequeña" porque hasta ahora no se conocía ninguna propuesta. Pero su mensaje en este sentido siempre ha sido de rechazo absoluto, asegurando incluso que sería un "error" entrar en el "qué hay de lo mío porque es lo de todos", que solo serviría para "multiplicar la miseria" y que entrar en el juego insistía supondría "dinamitar el país" y "repartir la miseria".

Este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha adelantado el 'no' de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP a esta propuesta. Todos votarán en contra en el Consejo fiscal. Ayuso, al conocer la noticia desde Mérida, ha seguido la misma argumentación de estos meses atrás. "No se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario", decía sobre la medida y Pedro Sánchez, a quien ha acusado de querer que los españoles en su conjunto "pongan otro dinero más para seguir engordando la legislatura". Pero sobre todo, ha insistido en lo que su equipo lleva meses defendiendo, que la condonación no supone que la deuda se "evapore" sino que será algo que "heredarán las nuevas generaciones".