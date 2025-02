Daniela Flores, artista mexicana: "Madrid es un lugar conectado profundamente con lo mexicano"

¿Este negocio va más allá de una tienda?

Sí, es un proyecto que promueve el trabajo de artesanos y talleres de México, y donde también a cualquiera que le interese conocer más le contamos todo acerca de las técnicas y procesos, los tiempos de elaboración o los lugares de origen. Además impartimos talleres para que haya una mejor apreciación de las piezas que elaboramos a mano o diseñamos y producimos obras a la vez que montamos decoraciones mexicanas para espacios o eventos por ejemplo.

¿Cómo surgió la idea?

Nada más llegar a Madrid en el año 2016, tuve la visión de montar un espacio de venta y de talleres que estuviese especializado en la artesanía mexicana para poder compartir con los madrileños esos trabajos artesanales y de los oficios de tradición de mi país. Siempre he sido admiradora desde pequeña de este tipo de artesanía y lo coleccionaba. Con el tiempo he podido estudiar y aprender sobre las técnicas y los procesos artísticos con distintos materiales y de distintas regiones de México.

Así que México es primordial en todo lo que engloba el proyecto.

Es nuestra raíz, nos apasiona su universo cultural y el abanico de tradiciones arraigadas. Desde mi óptica como artista hago una selección cuidadosa de las piezas para poder compartir el carácter vivo y único de este arte popular mexicano.

Hemos podido hacer instalaciones en el Círculo de Bellas Artes o el Museo de América y un altar antiguo con una Virgen de Guadalupe para 'Extraña forma de vida', la película de Pedro Almodóvar

¿Los madrileños agradecen que se acerque tanto la cultura mexicana?

El proyecto ha tenido muy buena acogida desde su inicio y ha contado con el apoyo y entusiasmo de mucha gente local que valora la artesanía mexicana. Hay una cercanía histórica entre México y España, con un amplio interés de la gente de aquí por la cultura de mi país. Si no es por la comida, es por la música, por la artesanía, por visitarlo, e incluso mucha gente que conocemos o los propios clientes, nos comentan que ya han adoptado la celebración del Día de Muertos y montan un altar dedicado a sus seres queridos difuntos. Por esta razón, hemos podido también decorar y hacer instalaciones en lugares como el Círculo de Bellas Artes, el Museo de América o Las Rozas Village, entre otros.

¿E incluso piezas para el cine?

Sí, en algunas producciones, como por ejemplo el altar antiguo con una Virgen de Guadalupe que hicimos para Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar.

¿Cuántos objetos tiene en su tienda?

Cientos de piezas de unos setenta artesanos y talleres con los que solemos colaborar. Están elaborados con diferentes materiales como la hojalata, la cerámica, la madera tallada o la cartonería.

¿Cuál es su predilecto, ese que le gusta más?

Soy amante de la artesanía desde que tengo memoria, me enamoro de muchas de las piezas que traemos y también de otras que aún no hemos podido traer. Es inabarcable y nuestra tienda es pequeña. Elijo pieza por pieza y no puedo decantarme por una favorita, pero la artesanía de Oaxaca, Guerrero y Guanajuato creo que es la que más me gusta. Especialmente me fascinan las máscaras.

Vivir de oficios de tradición es un ejemplo de resistencia ante un mundo industrial y globalizado que coloca a la artesanía en un permanente peligro de extinción. Este proyecto puede ser un reflejo también para la artesanía española

Y hacen una labor también muy importante para difundir el trabajo de artistas mexicanos...

Desde hace años tenemos compromiso con muchos artesanos porque promover el trabajo artesanal de cualquier región debería ser de interés para todo. Además de fijar el empleo local, dota de identidad a una cultura. Vivir de oficios de tradición es un ejemplo de resistencia ante un mundo industrial y globalizado que coloca a la artesanía en un permanente peligro de extinción. Este proyecto puede ser un reflejo también para la artesanía española que está mermada en las últimas décadas.

Calaveras mexicanas a la venta en Enraizarte. / JOSÉ LUIS ROCA

¿Su experiencia exponiendo le ha ayudado a saber seleccionar mejor el producto?

Aprecio de otra manera el proceso y el origen de las técnicas artesanales, muchas de ellas las he tenido que estudiar para poder transmitirlas. Hay algunas que llevan mucho tiempo de elaboración y dedicación que se han heredado entre generaciones. Hay oficios que llegaron con la colonización de América y se impregnaron del carácter alegre y colorido que caracteriza a la artesanía mexicana.

¿Y también ofrecen talleres para aprender?

Cuando las personas elaboran las piezas con sus propias manos, aprecian y conectan de otras formas con los procesos artísticos. Muchas veces no es fácil entender el valor de lo hecho a mano, hasta que lo haces por ti mismo. Enseñamos varios tipos de técnicas artesanales y otras manualidades. Brindamos una experiencia acogedora para aprender y llevarte una pieza que parte de la creatividad personal.

¿Es Madrid un enclave muy importante para México?

Madrid es un lugar conectado profundamente con lo mexicano y que acoge con cariño todo lo relacionado con él. Desde el primer día que llegamos, nos hizo sentir bienvenidos y con nuestro proyecto nos ha brindado lo mejor de esta ciudad.