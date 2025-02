Madrid, frente a su creciente expansión hacia la periferia: "O la región se prepara o pueden aumentar las tensiones"

Por primera vez en su historia, la población de Madrid ciudad ha pasado a ser menos de la mitad del total de la región. En 2024, la capital, pese a haber continuado sumando residentes de forma ininterrumpida en las dos últimas décadas, acumulaba el 49% de los habitantes de la Comunidad de Madrid. La explicación es sencilla: en este tiempo, la periferia ha aumentado más en términos proporcionales y las previsiones apuntan a que seguirá haciéndolo en el futuro, agudizando cada vez más este cambio en la distribución demográfica de la zona.

Todo ello, sin dejar de crecer y crecer: si entre 2004 y 2024 la Comunidad de Madrid ha absorbido cerca de un millón de habitantes, superando recientemente los 7 millones de personas censadas, los cálculos prevén una aceleración del ritmo de progresión, con la suma de otro millón más en los próximos 15 años, superando así los 8 millones de habitantes antes de 2040, tal y como se desprende de la radiografía demográfica del último lustro publicada esta semana por el Ejecutivo autonómico.

La región ya alberga a alrededor de 14 de cada 100 habitantes de todo el territorio nacional, tal y como aseguró durante la presentación de los datos el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. De seguir en esta senda, para mitad de siglo, la región podría rozar los 10 millones de residentes, consolidándose como la "gran región del sur de Europa" en la que ya se ha convertido y acercándose al tamaño de megaurbes como Londres, la capital europea más poblada en la actualidad, con más de 8,8 millones de habitantes; o del área metropolitana de París, la más grande del continente con 15 millones de personas en su interior.

Expansión hacia la periferia

Un crecimiento que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno regional, se traducirá en un peso relativo cada vez mayor del área metropolitana, la cual crecerá un 8% en detrimento de Madrid ciudad. La capital ha crecido "de manera muy importante" y lo seguirá haciendo, especialmente en los nuevos desarrollos del sureste, pero "el crecimiento está siendo mayor en otras zonas", lo cual provoca que "el peso se distribuya de otra manera", explicó García Martín.

De esta manera, tras haber pasado de acaparar el 53,4% de la población en 2004 al 49% en 2024, el Gobierno regional espera que el porcentaje de habitantes de Madrid ciudad siga reduciéndose hasta situarse en el 37% (12 puntos porcentuales menos) dentro de 15 años. Se trata, en palabras del director general de Reequilibrio Territorial, Javier Carazo, de un proceso habitual de las grandes urbes europeas, cuya "tendencia natural" es a "expandirse" de forma concéntrica hacia "esos anillos que llamamos coronas metropolitanas".

"Lo que tenemos por delante da vértigo, o empezamos ahora a planificar cómo vamos a absorber ese crecimiento en la periferia o vamos a tener a cerca de 10 millones de personas en una situación de mucha tensión", advierte Fernando Caballero, arquitecto, urbanista y autor de 'Madrid DF', una obra que aborda los retos y oportunidades de la transmutación de Madrid en una gran ciudad-Estado que aglutine gran parte de las dinámicas sociales, demográficas y económicas del país.

Transporte y vivienda, claves del plan de crecimiento

Un plan de estas características, que permita guiar el crecimiento de la región a 25 años vista, debe ser abordado por todas las administraciones implicadas, incluyendo la Comunidad, los ayuntamientos que forman la corona metropolitana y el Estado, de quien depende un elemento esencial para abordar el reto demográfico: la expansión de la red ferroviaria. "Hace falta una muy buena red de Cercanías, que prácticamente desdoble la actual", así como de "trenes lanzaderas" que conecten Madrid con toda su periferia en distintas escalas, expone este experto, incluidas ciudades próximas como Ávila, Talavera, Toledo y otras comarcas de Castilla-La Mancha que puedan beneficiarse de su influencia.

El ejemplo a seguir, destaca Caballero, es la "gran conurbación de Barcelona", con un área metropolitana muy bien integrada y conectada por un transporte ferroviario interurbano que "prácticamente dobla al de Madrid en kilómetros y estaciones" pese a tener 2 millones de habitantes menos. En su opinión, el Gobierno central debería liderar la conexión de Madrid con "lo que pasa a 150 o 200 kilómetros a la redonda", lo que permitiría "dar vida" a muchos de estos lugares y rebajar la tensión en el centro. Al mismo tiempo, "hay que construir mucho más" y hacerlo de "forma mucho más densa", argumenta Caballero. "No se está construyendo lo suficiente", lamenta, cuando habría que empezar cuanto antes a "desarrollar suelo" y "construir nuevas casas y nuevos barrios", tanto en Madrid como a su alrededor.

Eso sí, es importante pensar cómo hacerlo. Y es que "si estos nuevos núcleos van a ser ciudades dormitorio, como en buena medida se ha hecho hasta ahora, los centros que ya existen van a seguir tensionándose todavía más", detalla el artífice de 'Madrid DF'. Lo deseable sería desarrollar una estrategia "metropolitana y descentralizada", sostiene, en la que se vayan creando nuevas centralidades independientes, dotadas de todo lo necesario, de forma que haya "muchas periferias pequeñas en vez de una periferia gigante y problemática", como sucede en París. Madrid tiene que "coserse hacia fuera con su entorno, no convertirse en una megalópolis, sino en una metrópolis que reparte energía y riqueza y futuro a otros lugares", para lo cual es imprescindible tener un plan de crecimiento, coordinarse y apostar por un desarrollo "policéntrico", por un modelo "de ciudad de ciudades", recalca Fernando Caballero.

El riesgo de la desigualdad

Una parte sustancial de todo este incremento demográfico se debe a la inmigración. En el lustro transcurrido entre 2019 y 2024, periodo de estudio del balance realizado por la Comunidad de Madrid, la población extranjera creció alrededor de un 10%. De hecho, este año recién terminado, la población de origen latino ha registrado un hito histórico, superando por primera vez el millón de personas censadas en la región. De cara al futuro, la previsión es que sigan llegando cada vez más personas foráneas, tanto de Latinoamérica como de otros países. Y es que el crecimiento de una urbe global como Madrid está "inexorablemente vinculado a la inmigración", señala Concha Denche, socióloga y presidenta del Club de Debates Urbanos.

Todo este crecimiento exponencialmente acelerado, si no se planifica con la anticipación y coordinación necesaria, puede traer aparejado un riesgo que ya atenaza en parte a la región: el incremento de la brecha de la desigualdad. "Madrid hoy no tiene guetos", está "muy bien" comparada con otras capitales internacionales, pero las" desigualdades internas de la población crecen" y es necesario gestionar adecuadamente los flujos migratorios de quienes vienen a la región desde otras provincias o países para que no se concentren en zonas homogéneas y de mala calidad, analiza Denche.

Para ello, "necesitamos que el urbanismo se retome como un instrumento de planificación social", argumenta esta experta, "controlando los usos de patrimonio público donde prime el interés general" para que se atiendan las necesidades de la población. De no hacerlo, sucederá, como ya está empezando a pasar, que "se acrecentarán las brechas y las diferencias" entre el centro y el borde metropolitano, que es el que absorberá mayoritariamente a la población trabajadora e inmigrante, dando lugar a comunidades "cada vez más disgregadas y con peor calidad de vida". Se trata de "un fenómeno a tener en cuenta", reflexiona Denche, pues puede conducir a una creciente "segregación".