La Complutense investiga a Juan Carlos Monedero por la denuncia de una estudiante tras ser acusado de acoso sexual

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) investiga a Juan Carlos Monedero por un presunto caso de acoso sexual. El centro madrileño ha "abierto un expediente" al fundador de Podemos y profesor de Ciencias Políticas tras haber recibido una denuncia de una alumna, con el que se activó el protocolo correspondiente en este tipo de casos.

Desde la UCM no ofrecen de momento más detalle, no se especifica cuándo se abrió este expediente, ni en qué fase se encuentra la investigación, tampoco si hay más. La confidencialidad en este tipo de asuntos, dicen, les impide dar más datos, pero sí confirman que se está analizando el comportamiento del exdirigente de Podemos en la universidad en base a la denuncia recibida por una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas donde Monedero impartía sus clases, tal y como ha adelantado El País.

Monedero está en el centro de la polémica tras admitir Podemos la recepción de dos denuncias internas contra él por presunto acoso sexual, después de que eldiario.es desvelara una de ellas, que data del 12 de septiembre de 2023. Desde el partido alegan que "se le apartó desde el primer minuto" en que se tuvo conocimiento, asegurando que desde entonces dejó de participar en los actos públicos de Podemos. En los últimos días han aumentado los señalamientos a Monedero después de que la ex eurodiputada de Podemos Lola Sánchez relatara comportamientos inapropiados del dirigente, asegurando que le "empotró" para invitarla en su casa y que, ante su negativa, hizo lo mismo con otra compañera.

El fundador de Podemos ha sido históricamente una figura de especial relevancia en la formación, aunque no ocupa un cargo orgánico desde 2015. Sí era el presidente del think thank, Instituto República y Democracia, hasta que anunció su salida en septiembre de 2023, después de las diferencias ideológicas que mantuvo con Podemos respecto a cómo abordar la relación con Sumar. Algo que le valió la ruptura con Pablo Iglesias, que mantiene el poder en la sombra en el partido, y cuya empresa, Canal Red, ha convertido en una extensión. En enero del año pasado, Monedero también anunció su salida del programa que protagonizaba en la plataforma de Iglesias, que le tildaba de "amigo".