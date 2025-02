Esta es la librería más bonita que encontraras en Madrid y qué cuenta con un catálogo muy especial de libros

Madrid es de esas ciudades en la que convergen las distintas formas del arte. Desde sus imponentes museos, sus glamurosos teatros hasta los distintos espectáculos callejeros. Más allá de estos espacios, y recorriendo sus calles, se pueden encontrar rincones dónde disfrutar de otras disciplinas, cómo la literatura.

Sin dejar lugar a dudas, uno de los primeros lugares que vienen a la mente es el mítico Barrio de las Letras. Entre las calles de esta ubicación, se esconde una de las librerias más bonitas de Madrid.

Se trata de Miguel de Miranda, situada en la calle Lope de Vega 19. Esta tienda poco tiene que envidiar a la famosa Librería Lledo de Oporto, famosa por haber servido de inspiración a J.K Rowling, autora de Harry Potter.

Aunque en este sitio no hay magia, quienes la visitan coinciden satisfechos en que se trata de uno de los entornos más mágicos de la capital.

Una llamativa construcción

Si bien la librería más bonita de Madrid no tiene nada de fantasía, los que la visitan coinciden en que es uno de los lugares más mágicos de la ciudad. Miguel de Miranda abrió sus puertas al público en 1949, convirtiéndose poco a poco en una visita obligatoria para los amantes de la literatura. Sin embargo este llamativo edificio, no solo es atractivo por su catálogo, su arquitectura no se queda atrás.

En su estructura encontramos paredes que se elevan hasta dar la sensación de alcanzar el cielo. Se trata de un edificio de dos plantas unido por una escalera de caracol. Constituido por grandes estanterías en las que se acumulan combinaciones y variedades de títulos y formatos literarios.

En la planta baja reinan las obras exclusivas, mapas, relojes antiguos y demás llamativos objetos. Ascendiendo al siguiente piso, más allá de los libros, se encuentran cuadros llenos de historia que acompañan a los visitantes en su recorrido. El horario de visita es de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, todos los días salvo los sábados y domingos, cuando cierra sus puertas.

Parada obligatoria

Más allá de este punto de reunión literario, en el Barrio de las Letras también se dan cita otros puntos interesantes con los que concluir una visita cultural por la zona. En la misma Plaza de Santa Ana, se ubica el Teatro Español, dónde las obras de Lorca, Vuero Vallejo o Valle-Inclán cobran vida.

Otra de las disciplinas artísticas que se encuentran en este emplazamiento, son los museos de el Prado, el Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Tres de los más importantes de la capital.

En lo que ha gastronomía se refiere, también podemos encontrar el Mercado de las Ranas, dónde el primer sábado de cada mes, se puede disfrutar de la gastronomía local, dando un cierre delicioso a un plan que navega entre la artesanía, el arte y la literatura.