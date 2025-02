Ayuso reprocha a la izquierda estar “enferma de sectarismo” y atacarla siempre “con las mismas mierdas”

La izquierda iba con vivienda, fallecidos en las residencias durante la pandemia y Miguel Ángel Rodríguez. Vox, una vez más, quería explotar el miedo a la inmigración. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, dibujaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como la "Darth Vader de la derecha", una imagen que refleja cómo la dirigente madrileña representa para la izquierda el mal en su máxima expresión. Pero el debate ha quedado reducido a palabras gruesas. Tras escucharles, la presidenta madrileña ha acusado a los grupos de la izquierda de estar "enfermas de sectarismo" y atacarle "siempre con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas".

Estas palabras se han producido en respuesta a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, a quien Ayuso ha criticado que su iniciativa sobre vivienda, que defiende el alquiler indefinido, es propio de la época franquista. Tras censurar que las medidas progresistas solo han llevado al incremento del precio de la vivienda, que "mienten" a los jóvenes o que "boicotean" sus planes para la construcción de pisos, Ayuso ha pronunciado estas palabras. Pero justo después se ha referido a cómo la izquierda busca "retorcer el dolor de las víctimas", en referencia a los familiares de las personas mayores fallecidas en las residencias durante la primera ola de la pandemia y que esta semana ha salpicado a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por cuestionar en redes sociales el testimonio de una de ellas.

"Las residencias no les importaron tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido", ha cargado señalando las bancadas de Más Madrid y PSOE. Y ha vuelto a insistir en que solo se habla de Madrid cuando también hubo fallecidos en regiones gobernadas por los socialistas en aquel 2020. "Murieron muchos más mayores", ha apuntado, y reprochado que les da igual porque "la ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo".

Tanto PSOE como Más Madrid han vinculado las "mierdas" que les ha recriminado Ayuso a esta última cuestión. Tras una semana en la que ambas formaciones han exigido la dimisión o cese de MAR a la presidenta, la portavoz de Más Madrid ha concluido que el problema es que la dirigente madrileña "ha hecho suyos cada bulo y cada mentira" de su jefe de gabinete, asegurando más tarde en los pasillos que esta expresión es prueba de ello. "Lo grave no son las palabras", sino "el desprecio hacia las víctimas por no haberse reunido ni una sola vez con los familiares", ha criticado dentro de la cámara.

Espinar ha reprochado también en los pasillos a Ayuso que esas "mierdas" son las "7.291 mayores" que murieron elas residencias, justo al mismo tiempo que su jefe de filas, Óscar López, o la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, destacaran en sus redes sociales este comentario de la presidenta y situándolo así en el centro del debate política del día en la Comunidad de Madrid.

Antes, la portavoz socialista cuestionaba al Gobierno regional por el "troceo" de los contratos para la construcción de centros de Formación Profesional y alertaba de que está rodeada de "chanchullos de corrupción, escándalos, inmoralidad y crueldad humana". Ahí es donde la ha calificado de "la Darth Vader de la derecha”. Por supuesto, también en su intervención ha seguido con la misma petición de la semana e insistido en el "cese de su jefe de gabinete". "¿O se ha cagado?", le ha preguntado siguiendo una expresión utilizada por MAR en sus redes sociales y dando continuidad al mensaje de López, que lleva toda la semana acusando a Ayuso de no atreverse a tomar esta decisión.