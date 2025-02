Atletismo, béisbol, tiro con arco...: Moratalaz, el distrito de Madrid donde no todo es fútbol

Desde hace unas semanas, el distrito de Moratalaz estrena pista de atletismo. Tras una inversión de 950.000 euros parcialmente financiada por el plan Sures de reequilibrio territorial, el Ayuntamiento de Madrid acaba de inaugurar la Instalación Deportiva Básica Brujas, a la altura del número 32 de la calle con ese nombre. A diferencia de la del Centro Deportivo Municipal Moratalaz, a poco más de 500 metros y una de las pocas homologadas en la ciudad de Madrid, no podrá acoger competiciones: su recorrido es de 200 metros en lugar de los 400 metros oficiales. Pero sí tiene, además de las cuatro calles que la conforman, pistas para la práctica del salto de longitud. "Bienvenida sea", asegura Rafael Pajarón, presidente de la Asociación Atlética Moratalaz. "Aunque no está homologada, está bastante bien y seguro que servirá para aliviar las instalaciones del CDM Moratalaz, que no es que esté saturada pero sí bastante utilizada. Viene mucha gente a preparar oposiciones de policía o de bombero. O gente de colegios e institutos que ahora podrán venir a Brujas".

Pajarón, director técnico de la Federación Española de Atletismo en los años 80, es una pequeña leyenda del atletismo español. Y uno de los principales responsables del vínculo que el distrito de Moratalaz mantiene con el atletismo que la IDB Brujas viene a testimoniar. El club que preside ha sido uno de los reconocidos recientemente por el Ayuntamiento de Madrid en el homenaje a los clubes deportivos históricos de la ciudad. Este año cumple medio siglo, a lo largo del cual ha ganado seis copas de Europa de clubes y 13 ligas nacionales. Por sus filas han pasado en algún momento olímpicos como Javier Sotomayor, Isaac Viciosa, Sandra Myers, Said Aouita, Abel Antón o Iván Pedroso. Él fue también quien creó la primera carrera popular de Madrid (la San Silvestre es anterior, pero solo después empezó a admitir corredores no federados), la Media Maratón de Moratalaz, que el pasado noviembre celebró su 47 edición.

Aún hoy la Asociación Atlética Moratalaz continúa entre los tres o cuatro clubes de atletismo más potentes de la región. El pasado fin de semana sus atletas se colgaron hasta 37 medallas en los Campeonatos de Madrid Master de Pista Cubierta. Y se encargan de la formación de 800 chavales entre participantes en las escuelas municipales de Moratalaz y Palomeras y los alrededor de 250 federados con ficha del club. "De los convenios que tiene firmados el Ayuntamiento en materia de atletismo la nuestra es la escuela municipal más numerosa", asegura.

El arraigo en el barrio es tal que el actual concejal del distrito, Nacho Pezuela, pasó durante sus años escolares por la Asociación Atlética Moratalaz. "Me hicieron una prueba en el colegio y me acabaron seleccionando", cuenta ahora. "Hice de todo, triple salto y pruebas combinadas: octatlón y decatlón. Yo nunca llegué a nada, fui un atleta del montón, pero sí es verdad que el club dejó un legado que pervive".

Lo curioso, prosigue Pezuela, es que no es solo el atletismo. "Aparte de la Asociación Atlética Moratalaz, entonces conocida como el club Larios que era su patrocinador, en el distrito hemos tenido otro club campeón de Europa". Se refiere a Los Piratas, equipo de béisbol surgido al calor de la afición por este deporte que importaron los trabajadores de la base aérea de EEUU de Torrejón de Ardoz. En 1963 se construyó en La Elipa, en el término del distrito de Moratalaz el único campo de béisbol homologado de Madrid entonces (hoy hay otro en Rivas Vaciamadrid) y allí jugaba esta escuadra, que ganó la Copa de Europa en 1964 y 1967.

Los días de gloria de Los Piratas de Madrid han quedado atrás, pero el campo de béisbol sigue funcionando y acoge, de hecho, a la Escuela Municipal de Béisbol de Madrid. En 2021, integrado en el Centro Deportivo Municipal La Elipa, el campo se remodeló para contar desde entonces con una grada con capacidad para unas 2.000 personas. Allí se juega, igualmente la variante del sófbol y, según confirma Pezuela, también al críquet. En la actualidad en los equipos de las distintas categorías de béisbol y sófbol hay alrededor de 70 personas, un número que el responsable, de la escuela, Miguel Ángel Pariente, considera elevado. "Estamos con un 80% de ocupación. Con la inmigración latinoamericana hay un momento de mayor interés por este deporte". En toda la Comunidad de Madrid hay unos 10 clubes.

Karpov en Moratalaz

En el distrito ha habido consolidados clubes de fútbol, significadamente el Águilas y Escuela Deportiva Moratalaz. Pero otros deportes de carácter minoritario se han jugado y se siguen jugando en sus instalaciones deportivas. El pickleball, por ejemplo, que combina tenis, pádel, bádminton y ping pong. O el voley playa, con una pista en el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, donde también hay una de bolos montañeses. Pezuela también cita la tradición de clubes como el Marlins de natación o el Alborán de tenis. O el Club de Ajedrez Moratalaz, que ha llegado a organizar partidas simultáneas con un gran maestro internacional como Anatoli Karpov.

Aunque tal vez el caso más llamativo sea el del tiro con arco. En los años 90 se construyó en el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz un campo al aire libre para la práctica de este deporte con dimensiones olímpicas. Paralelamente, el 1 de julio de 1995 se constituyó el Club de Tiro con Arco Moratalaz, al principio como poco más que un grupo de amigos. Hoy tiene socios de entre seis y 70 años y gestiona una escuela para menores. "Hace unos años lo incluimos como deporte escolar en nuestras miniolimpiadas", relata el concejal del distrito. "Aunque puede parecer un deporte minoritario, lo practica bastante gente y lo incluimos en el calendario de deporte escolar, como una manera de probar disciplinas nuevas".

Preguntado por qué cree que en Moratalaz hay ese caldo de cultivo que favorece la práctica de deportes minoritarios, Pezuela apunta a los referentes. "Al final, en un lugar donde mucha gente practica deporte y ves al hermano de uno, al padre del otro es relativamente más fácil. Si para practicarlo, además, puedes ir andando, lo tienes cerca, y encuentras un grupo de amigos iguales, unos técnicos con cualificación y una variedad de opciones que te lo permiten, yo creo que también ayuda. Y desde la Junta de Distrito se trabajó mucho y se invirtió dinero, ya desde los años 90, en favorecer la presencia de monitores deportivos en horarios de comedor escolar o procurando que los niños, por ejemplo, pudieran nadar gratuitamente en las piscinas municipales por la mañana, cuando hay menos demanda".

Ahora ha sido la IDB Brujas, pero para finales de este año o principios del que viene se espera que concluya una nueva instalación deportiva en el distrito. ¿Un campo de fútbol? No. Un campo de rugby. "Hace poco, a través de los presupuestos participativos, salió una iniciativa auspiciada por el club de rugby Gorilas de Moratalaz y se sacó una dotación presupuestaria", avanza Pezuela. "En estos próximos meses va a empezar la tercera fase de la construcción de este campo de rugby, que tiene las homologaciones para jugar partidos de división de honor. En estos momentos, el campo está hecho, las porterías están hechas y lo que vamos a empezar ahora son los vestuarios". El presupuesto total para las actuaciones es de algo más de un millón de euros.