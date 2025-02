El Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en Madrid prorrogan su batalla política en la reunión de la Junta Local de Segurdidad

No había visos de distensión, más bien al contrario, y no, no la hubo. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han coincidido hoy en la reunión del Consejo y la Junta de Seguridad Local, donde han prolongado el cruce de reproches que vienen intercambiándose desde hace meses. Si el delegado del Gobierno ha calificado de “absoluto desprecio” la actitud con que Almeida ha recibido su propuesta de mayor colaboración entre las dos instituciones, el regidor madrileño ha tachado de “lamentable mitin político” la intervención en el transcurso de la Junta de Martín, a quien ha calificado de “delegado del sanchismo”.

"Un sonrojo", para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; "un bochorno", en palabras de la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto o una "pelea de patio de colegio" para el de Vox, Javier Ortega Smith. Y eso en un encuentro en que ambas partes han coincidido en que se ha registrado un descenso de la delincuencia y en que se ha proyectado una imagen de Madrid como ciudad segura. Hasta 10.500 infracciones penales menos se registraron en 2024 respecto a 2023, según ha informado Martín.

El cariz de la disputa ha sido otro y ha girado en torno a clásicos en el pulso institucional de estos meses. Martín ha acudido a la reunión con tres peticiones dentro del "amplísimo margen de mejora" de colaboración con el Ayuntamiento. La primera, la renovación del convenio de Viogén entre el Gobierno y el Ayuntamiento para la protección de víctimas de violencia de género, "caducado desde hace siete años"; la segunda, la petición de una reunión con la Comunidad y los Ayuntamientos de Madrid y Getafe para abordar los problemas de seguridad y movilidad en los eventos que se celebran el recinto Iberdrola Music de Villaverde, fundamentalmente, el Mad Cool, y la creación de "mesas técnicas" para analizar "de manera quirúrgica" los problemas de convivencia sobre los narcopisos de la calle Cullera, en el barrio de Lucero, o la situación en San Cristóbal de los Ángeles.

Las tres han sido respondidas contrariamente por Almeida. "Desde el pasado 6 de febrero tiene la Secretaría de Estado de Seguridad el borrador para la renovación del convenio Viogén y estamos esperando respuesta", ha señalado el primer edil de la capital, quien ha acusado al delegado del Gobierno de buscar "rédito político", con esta cuestión. Además, ha señalado, la no renovación del convenio no está afectando a las labores de coordinación entre Policía Nacional y Municipal para la protección de las víctimas. De las 5.500 que hay en la ciudad, la Policía Nacional asume la vigilancia y protección de 3.300 y la Policía Municipal de 2.200.

Por otra parte, Almeida ha insistido en que no se reunirá con Martín y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, para hablar de Mad Cool, como tampoco hizo el año pasado, a pesar de los enredos políticos, el intercambio epistolar y el cruce de declaraciones que hubo el año pasado hasta semanas antes de la celebración del festival. "Vamos a seguir trabajando de la misma manera que el año pasado y que garantizó la celebración de Mad Cool y minimizó las molestias: dejando que sean los técnicos los que tomen las mejores decisiones", ha señalado. "No sé por qué tenemos que apartarnos de un esquema de actuación que funcionó".

"Aversión al acuerdo"

Asimismo, ha rechazado acudir a las mesas técnicas convocadas por el delegado bajo el argumento de que no tienen "soporte normativo". "Llamamos a una para analizar la situación en la calle Cullera y no se presentaron", ha recordado Martín. "A la semana siguiente organizaron una reunión análoga [del concejal de distrito] con vecinos y vecinas", algo "ridículo además de inoperativo". En ese sentido, ha asegurado no entender "la aversión al acuerdo" que a su juicio muestra el equipo de gobierno de Almeida.

El alcalde madrileño ha agitado, además, otras dos banderas en el enfrentamiento con Martín. Una es la petición al Gobierno de que elimine la tasa de reposición, el mecanismo que por motivos presupuestarios limita la contratación de funcionarios, policías municipales incluidos. El otro ha sido el de la ocupación de viviendas. En 2024, con los datos de la Policía Nacional, el número de viviendas ocupadas en Madrid cayó un 42%, ha señalado el delegado. "Manifestamos plena empatía con cada una de las personas que sufre el drama de la okupación, pero la alarma social y el politiqueo del malo alrededor de esta cuestión creo que sobran", ha señalado Martín durante su comparecencia, por separado, ante la prensa tras la reunión.

Un argumento al que Almeida, que ejercía de anfitrión en la Casa de la Villa y ha atendido a los medios después, se ha aferrado para asegurar que Martín "solo habla de una parte: la delictiva". La Delegación, ha asegurado, se olvida del fenómeno de la inquiocupación y cierra los ojos al problema que sufre no solo el propietario de la vivienda ocupada sino también los vecinos.