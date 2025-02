Sara Humanes (Simply Rickshaw): "Cualquier lugar puede esconder una belleza que espera ser descubierta"

¿Qué significa Simply Rickshaw?

El nombre de la tienda hace referencia a uno de los transportes más icónicos del mundo: el rickshaw. Es moderno y tradicional a la vez y está en constante evolución y movimiento, como mi espacio. Me fascina.

¿Cuál es el objetivo de su negocio?

Acercar a Madrid piezas únicas procedente de culturas muy diversas a la nuestra. Conectar con personas viajeras, que no turistas, para intercambiar conocimientos sobre etnografía y arte, a la vez que crear una red internacional de clientes amantes y coleccionistas de este tipo de piezas.

Tengo entendido que la crisis le obligó a reinventarse.

Me cansé de encadenar contratos temporales infinitos en Ifema que no me hacían crecer ni personal ni profesionalmente y decidí lanzarme a la aventura del emprendimiento.

Humanes, con una de las piezas que se exponen en su tienda. / José Luis Roca

¿El de ahora no ha sido el local de siempre de esta tienda?

La primera tienda que tuve era un espacio muy pequeño pero encantador en el barrio de Santiago, al lado del Palacio Real. Con la llegada de la pandemia, numerosos locales comerciales del barrio empezaron a desaparecer y era cuestión de tiempo que a mí me sucediera lo mismo, así que decidí hacer un movimiento estratégico y trasladarme al Rastro.

¿Cuántos objetos diferentes se pueden encontrar?

Actualmente, se pueden encontrar objetos de una treintena de países, especialmente del Magreb, el África negra y Asia. Hablo de lugares como Mali, Mauritania, Costa de Marfil, Burkina Faso, Etiopía, Marruecos, Túnez, Argelia, Indonesia, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, China, India… Pero también de España, sobre todo de Galicia, de donde procede toda mi familia materna y a la cual estoy muy unida.

¿Es un establecimiento donde entran muchos turistas o suelen ser más gente local los que le compran?

El Rastro atrae a gente muy heterogénea. Tenemos muchos clientes extranjeros, pero también nacionales.

¿Cuál diría que es el objeto más peculiar que tiene o ha tenido a la venta?

He tenido muchos objetos y tejidos excepcionales, algunos sólo se pueden ver actualmente en museos etnográficos. Actualmente me encanta una pieza de madera antigua procedente de una casa de la isla de Sumatra que trajimos en uno de nuestros últimos viajes por Indonesia.

Nos están uniformando y todas las tiendas y restaurantes parecen sacados del mismo patrón. Hay mucha variedad, sí, pero todo parece lo mismo. Da igual que vayas a París a Roma o a Budapest

Tiene predilección por los tejidos, ¿no es así?

Los tejidos son un elemento fundamental para acompañar nuestras piezas. Creo que deberían tener una mayor presencia en nuestras casas. En Simply Rickshaw puedes encontrar alfombras bereberes vintage tejidas a mano, tejidos asiáticos ceremoniales, ikat de la isla de Sumba, suzanis de Uzbekistán, bordados antiguos en seda chinos, tejas étnicas de Mali y Costa de Marfil… Eso sí, no hay dos iguales.

Tallas de madera en Simply Rickshaw. / José Luis Roca

¿Todo empezó por su amor a los viajes?

Efectivamente, el hilo conductor sobre el que se sustenta la filosofía del espacio son los viajes. Para hacer una selección tan especial de piezas se necesita ser viajera, estudiar y tener mucha curiosidad por descubrir lugares nuevos.

No es una tienda especializada en nada en particular, ¿no?

La tienda son fragmentos del mundo, cualquier lugar puede esconder una belleza que espera ser descubierta. Nunca quise especializarme en ningún estilo o continente en particular. Creo que ahí está lo excepcional de Simply Rickshaw, que siempre puedes sorprenderte con algo nuevo. No seguimos modas ni estilos.

¿Considera que tiendas como la suya que son prácticamente únicas enriquecen la ciudad?

Cualquier espacio, tienda o proyecto que surge de la mente y creatividad de una persona enriquece las ciudades, porque son fruto de la imaginación, la cultura y el conocimiento de los individuos. Siempre ha sido así, por eso era tan importante viajar, porque se veían cosas diferentes. Ahora nos están uniformando y todas las tiendas y restaurantes parecen sacados del mismo patrón. Hay mucha variedad, sí, pero todo parece lo mismo. Da igual que vayas a París a Roma o a Budapest. Así que, sin duda, la respuesta a esta pregunta es sí.