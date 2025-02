'Ok, but first coffee': el festival del café en Madrid empieza su primera jornada con "gran afluencia y mucha diversión"

"Un café bien hecho no es extremadamente amargo, no tiene astringencia, no es irregular, ni molesto en la boca", respondía Marisa Baqué, una de las mayores expertas en café de España, durante su ponencia en la primera jornada del festival internacional del café, CoffeeFest 2025 que ha arrancado con una "gran afluencia y mucha diversión", destacaba a este medio Dara Santana, divulgadora del agua y café. Aunque durante su segunda jornada se espera mayor asistencia, "hoy nos hemos quedado a cuatro panes para vender, mañana no me quiero imaginar todos los que entregaremos", confesaba sorprendido por la acogida del festival del café en su arranque, Fran Winberg, chef y maestro fermentador y responsable del espacio En Bruto.

Maria Baqué, profesional del mundo del café durante su ponencia en Coffee Fest 2025. / A.S.M.N.

Madrid durante tres días se convierte en la capital mundial del café donde amantes del café de diferentes partes del mundo, especialmente de países productores como Colombia, Etiopía, México, Perú, Brasil o Ecuador, acuden a esta cita por tercer año consecutivo en Ifema. Ejemplo de ello, es el café especial de origen colombiano de Paloma Rivera Coffee Exotic, preparado por mujeres campesinas chapoleras. "Cuenta la leyenda que nacieron con el corazón de café y manos gigantes para recogerlo", sostiene una de ellas mientras prepara un buen café de especialidad a uno de los consumidores finales que cada vez su paladar es más exigente. Aunque, "no hay ningún café malo. Hay café para todos los gustos y para todos los bolsillos", expresaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Amilka Lee, barista profesional, formador oficial SCA (Specialty Coffee Association) y fundador de La Escuela de Baristas.

"Podemos tener el mejor café del mundo, la mejor máquina del mundo, pero si no sabemos sacar todo lo bueno de ese café, ¿para qué?", se cuestionaba en un debate generado junto a María Iraola, socia y formadora de baristas en el mismo centro de formación donde su público objetivo es profesional y aficionado. "Siempre hemos creído que preparar una taza de café es algo muy fácil, pero de tan sencillo que es y de tantas variables que hay, se convierte en algo bastante complicado", añade.

Amilka Lee y María Iraola, formadores de baristas en La Escuela de Baristas. / A.S.M.N.

No obstante, "el mejor café de especialidad es el que más nos guste", defendía Lee, el también subcampeón de cata de cafés en 2016 y el cuarto en 2019. Hoy, 6 de cada 10 españoles consumen café, por tanto, no es de extrañar que cada vez haya mayor participación e interés por el café, de hecho, el gasto per cápita creció un 1,8% en 2022, según el informe de consumo de alimentación en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los españoles tomamos una media de 728 cafés al año, esto se traduce en que hay una gran demanda de esta bebida social que nos ayuda a mantenernos despiertos.

"Abrimos hace dos años porque vimos que había una necesidad de cafeterías en Valencia", detallaban a este medio el barista Víctor y el tostador Pablo, ambos fundadores de FOC Coffee, "el mejor café de especialidad, tostado en la capital del Turia". Su negocio no fue afectado directamente por la DANA, pero sí que han sufrido daños materiales en su entorno y con ello, pérdida de clientes, aun así han conseguido reflotar sirviendo cafés de Colombia y Brasil, "para perfiles más clásicos", o de Guatemala, Colombia y Etiopía, sostenían los emprendedores con más de diez años de experiencia en el sector. Atmans Coffee de Barcelona, Astro de Galicia, Afortunato Café de Pamplona o Mabó, vicecampeón mundial de tostado de café son algunas de las cafeterías que han decidido participar en esta tercera edición protagonizada por concursos, charlas, seminarios, torneos y catas de café y de té.

Cómo tomar un buen café

"Tiene que tener un café tostado en grano, un tueste medio, ni muy bajo, ni muy alto porque el tueste bajo nos va a dar unos sabores desagradables y el alto nos va a dar un sabor amargo y quemado en taza", detallaba Iraola. Además, tenemos que tener presente las fincas donde se produce el café, el tueste, la elaboración y la receta que elijamos en la cafetera. "Una cosa es lo correcto y otra cosa es el gusto personal. Y nosotros como formadores es algo que enseñamos mucho a la gente que viene a aprender a saber manejar todas esas variables para encontrar un café correcto", profundizaba Lee.

Por su parte, Baqué, dos veces campeona nacional de catadores del café, defendía que "si huele dulce está bien hecho y si huele a notas quemadas puede que haya habido un problema en la elaboración, en el tostado o en la materia prima".

'Spanish barista Championship 2025'

Biagio Caruso, Oriol Inglés, Florentina Gabriela, Marcos González, Hugo M., Pipe Morales, Agueda, Junzhi Liu son algunos de los nombres del listado de participantes al mejor barista 2025 que durante dos jornadas, sábado 15 y 16 de febrero, lucharán en el campeonato nacional SCA España por el primer puesto. Tras 5 años sin celebrarse, regresa este campeonato en el evento de referencia que conecta a los profesionales con los consumidores apasionados por los sabores y rituales en torno al café. 6 finalistas, 1 ganador que conseguirá, en representación española, el pase al mundial celebrado el próximo octubre en Roma. Un concurso en el que todos los participantes tendrán que presentar sus 4 mejores espresso y explicar el porqué de su preparación.

Junzhi Liu, barista y aspirante al premio 'Spanish barista Championship 2025'. / A.S.M.N.

Origen, elaboración y descripción, son los criterios de evaluación del jurado, ya que cada barista deberá indicar debidamente qué notas aromáticas se deben apreciar realmente en cada sorbo. Diferentes niveles de complejidad, diferentes ingredientes y artilugios desde sifones hasta el clásico café en vaso de cristal. Toda una preparación en bebidas de creación libre con consonancia han podido contemplar los asistentes a la primera jornada donde han apreciado la labor de un barista, la de transformar los conocimientos del café a la táctica de la mejor forma posible.

'Bean to Bar'

Juan Ángel Rodrigálvarez, fundador de Cacao Kankel; Marcella y Katrin, hermanas y fundadoras de GLAD Portugal y Guillermo Villafañez, fundador de Essenzo Cacao, tienen algo en común: su pasión por el cacao. "En Coffee Fest esperamos tener una mayor visibilidad de nuestro modelo de negocio en el que controlamos todo el proceso de fabricación, desde la adquisición de los granos de cacao hasta la creación del producto final del chocolate para el consumidor", subrayaba Rodrigálvarez, ganador del premio mejor pastelero repostero de 2010 de la mano de la RAE de Gastronomía. Visibilidad y recuperación de una tradición que para Villafañez era importante retomar, ya que durante los siglos XIX y XX se elaboraba en A Coruña, su ciudad, y donde llegaron a coexistir varias fábricas de chocolate que hoy en día no queda ninguna.

En esta edición de CoffeeFest a través de una mesa redonda 'Bean to bar chocolate', durante el domingo 16 de febrero, hablarán sobre el proceso de producción artesanal en el que el chocolatero controla todas las etapas, desde la selección y tostado del cacao hasta la elaboración de la tableta final. Además, ponen en valor la unidad en la defensa de esta venta de chocolate de alta calidad mediante la creación reciente, a nivel europeo, de una asociación sin fines de lucro registrada en Francia, cuyo objetivo es unir a los chocolateros artesanales europeos implicados en la producción de chocolate de 'bean to bar’, promoviendo así la excelencia, la trazabilidad, la transparencia y la sostenibilidad en la industria del chocolate. "Esto supone un fortalecimiento de los chocolateros tanto españoles como europeos porque recordemos que Europa representa alrededor del 35% de la producción mundial de chocolate", concluía Rodrigálvarez.