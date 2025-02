Ayuso pide al Defensor del Pueblo “medidas efectivas” ante la okupación y “amparo” para las personas mayores afectadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido elevar al Defensor del Pueblo algunos casos de personas afectadas por la okupación y la "inquiokupación" en la región. Convencida de que es un fenómeno "creciente" al que no se le está prestando atención, aunque los datos del Gobierno indiquen que son casos puntuales, la dirigente madrileña ha enviado una carta este viernes al responsable de esta institución, Ángel Gabilondo, pidiendo "medidas efectivas" para atajar el problema y "amparo" para las personas mayores que se ven afectadas.

"No es un debate para frivolizarlo (...), se juega con las cifras y parece que si no es apabullante no es importante, pero son muchas y en crecimiento", ha explicado esta mañana en una visita al colegio Los Jarales de Las Rozas, donde ha lanzado algunos datos de entidades dedicadas a la inquiokupación y la okupación que reconoce que no son oficiales. Según ha detallado, la plataforma para la inquiokupación habla de "10.000 o 15.000 casos", pero apunta que ella misma admite que los registros son "difíciles" y "pide ayuda para valorarlas y dar cifras exactas".

Datos de okupación en Madrid

Se ha referido también a las llamadas telefónicas del 112 Okupación de la Comunidad de Madrid, que ha recibido 3.826 llamadas desde que se puso en marcha en 2003. Según ha relatado, gracias a este servicio se han "impedido 42 casos de okupación" y "219 personas han sido socorridas" por este problema. Este último mes, tras el caso notorio de okupación en un complejo de Carabanchel, las llamadas han pasado de 32 en enero a 56 en febrero.

Los datos del Gobierno de la nación, sin embargo, limitan la gravedad. Según los últimos datos facilitados por la Delegación de Gobierno en Madrid, este fenómeno afecta al 0,02% de las viviendas de la región frente a la "alarma" del PP. Los datos provienen de la Policía Nacional, que registró 545 pisos okupados en la capital y los grandes municipios de la región, donde se registra un parque de 2.800.000 viviendas.

"Amparo"

"Al perjuicio económico, se suma el daño psicológico y la sensación de impotencia y desprotección", reza la carta de la presidenta a Gabilondo, a quien detalla tres casos concretos que ha conocido y expresa la "necesidad de tomar medidas efectivas lo antes posible". Pide que asuma su parte para pedir una "respuesta eficaz" para hacer "efectivo" el derecho a la propiedad de las personas afectadas, "su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y el amparo debido a las personas mayores, exigiendo a la Administración General del Estado que tome las medidas oportunas".

"La mayoría de las personas que se aprovechan de la inquiokupación no es vulnerable pero termina convirtiendo a los propietarios de esas viviendas en vulnerables", lamentó la presidenta este jueves en la Asamblea de Madrid, durante un pleno en el que la vivienda fue uno de los principales temas de debate, recordando el caso incorporado a la carta al Defensor del Pueblo- de Teresa Mateos, la mujer de 82 años con la que se ha reunido esta semana en la Real Casa de Correos y que sufre la okupación de su casa de Fuenlabrada desde 2023, fecha en la que dejó de recibir la renta que sus inquilinos debían pagarle.