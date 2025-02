Ayuso afea las palabras machistas de su consejero pero pide bajar el tono a la oposición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido este viernes en la polémica surgida en la Asamblea de Madrid este jueves, donde uno de sus consejeros, Jorge Rodrigo, se dirigió durante el pleno a la diputada de Más Madrid Marisa Escalante en estos términos: "No me ponga morritos que me desconcentro". Sus palabras "estuvieron mal", ha apuntado Ayuso tras ser preguntada por los periodistas, intentando zanjar el debate tras señalar que el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda pidió disculpas.

En Más Madrid denunciaron el comentario "machista y sexista" de Rodrigo y la diputada, inmediatamente después de la intervención del titular de Transportes, pidió que se retirase la expresión del acta porque "no es propia de un consejero, ni de este parlamento" y "no se pueden decir ese tipo de cosas en 2025", alegando que solo sirven para "atacar a la dignidad de las mujeres" desde un escaño.

Petición a la oposición

"Yo creo que los dos estuvieron mal", ha afeado la presidenta a ambos durante una visita al colegio Los Jarales de Las Rozas, insistiendo en que lo hecho por su consejero estuvo "mal" pero justificando que se "desconcentró" porque mientras él intervenía le estaban haciendo "gestos", algo que a Ayuso también le parece que está "fuera de lugar". Ninguno de los dos tuvo "el mejor comportamiento", ha añadido, explicando que con "el murmullo y a veces los insultos es difícil concentrarse". Por lo que ha pedido que todos en el parlamento madrileño cambien de actitud: "Si bajamos el tono en ese aspecto no pasa nada".

En cualquier caso, aun dejando claro que no respalda las palabras de su consejero, la presidenta ha aprovechado para poner el foco en otra polémica y decir que le "llama más la atención" que se lleve "a un terrorista al Congreso de los Diputados para poner en tela de juicio al Estado de Derecho".