La Comunidad de Madrid garantiza plaza en el instituto de referencia a los alumnos que estudien 1 y 2 ESO en el colegio

La Comunidad de Madrid tiene previsto que 52 colegios públicos de la región incorporen los cursos de 1º y 2º de la ESO a partir del próximo curso, de forma que los menores de estos centros no tengan que pasar al instituto a los 12 años sino a los 14. Los alumnos que estudien estos cursos de la ESO en alguno de estos colegios públicos tendrán garantizada la plaza en el instituto adscrito a su centro cuando tengan que pasar a 3º de la ESO.

Así lo ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este viernes por la mañana ante las dudas que estaban surgiendo en algunas familias. "Pueden irse a ese (adscrito) en primero o bien decidir hacer el cambio del centro más tarde en 2º o en 3º de la ESO", ha explicado la presidenta durante una visita al colegio Los Jarales de Las Rozas, uno de los 52 centros que incorporan estos cursos de la ESO a Primaria.

"Es la edad clave para evitar el fracaso escolar y los abandonos tempranos", ha incidido Ayuso al explicar por qué se ha tomado la decisión de que los menores retrasen su llegada a los institutos a los 14 años en los centros que se puedan habilitar para ello. El objetivo es evitar "presiones a las que todavía no es capaz de hacer frente" el menor y se pueda así centrar en "aprender y en buscarse a sí mismo".

Conciliación

"La soledad, los trastornos alimentarios, la adición a pantallas, las bandas, las terribles drogas, el verse sometidos a agresiones o a presiones o el ir dejando de estudiar, justo en el momento de descubrir por sí mismos lo que les gusta y sus capacidades", son algunos de los riesgos que se quieren evitar con esta iniciativa para la que ella misma ha dicho que cuentan con el apoyo de las familias y algunos centros, si bien parte del profesorado no está conforme con esta medida o con que se alteren sus condiciones laborales, ya que en estos centros se apostará por la jornada partida y no la continua como en los institutos.

La presidenta, sin embargo, defiende que el horario partido permite mejorar el rendimiento escolar, el descanso, los hábitos de alimentación y la capacidad de atención de los niños, además de favorecer la conciliación permitiendo que los jóvenes pasen más tiempo en sus centros educativos. En este punto ha añadido que cerca del 45% de la población residente no tiene a su familia en la región y que por eso considera positivas estas medidas de conciliación escolar: "Muchas no tienen abuelos, muchas no tienen ayuda extraordinaria y por eso nosotros queremos garantizarles que sus hijos, que los niños estén atendidos más horas en su entorno escolar"

La inversión prevista para la adecuación de los centros que incorporarán estos dos cursos de Secundaria es de cuatro millones de euros, dos millones se destinará a equipamientos digitales y otros dos millones a mobiliario y material didáctico "para garantizar que la educación se ajuste al cambio de aprendizaje y a los nuevos contenidos de la ESO", según detalla la Consejería de Educación.