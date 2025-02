Ossorio recula y anuncia que ignorará las “alusiones personales” de la oposición hacia él para que no se vea como un "privilegio"

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dado un paso atrás. Después de un pleno bronco en el que quitó la palabra a una diputada de Más Madrid por las alusiones personales hacia él y la labor de la Mesa de la cámara, las quejas formales de esta formación y las amenazas a acudir a los tribunales por "amordazar" a la oposición, Ossorio ha optado por dejar que los grupos parlamentarios digan lo que quiera sobre él y no darles alas para culparle a él de la crispación en el parlamento madrileño.

Justo antes de que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, iniciase su pregunta a Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, Ossorio ha interrumpido el pleno para tomar la palabra. Lo ha hecho para adelantarse a lo que estaba por venir. La dirigente de Más Madrid quería hablar de las políticas de FP en la región y era de esperar que realizara alguna alusión a la época en la que Ossorio fue consejero de Educación y responsable del departamento cuando se produjo el fraccionamiento de contratos para la construcción de centros de FP que ha terminado en los juzgados.

Quería dejar "claras las reglas del juego" antes de que Bergerot se lanzase. Se ha referido de refilón al acuerdo de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa), que preside el propio Ossorio, en el que se ha escudado estos días para frenar las alusiones de los diputados a la mesa y, en concreto, a él mismo. Según este acuerdo, los miembros de la mesa deberían quedar fuera de cualquier referencia porque no pueden defenderse como el resto de los diputados interviniendo en los plenos. Ha reivindicado el reglamento de la Asamblea para justificar las llamadas a la cuestión que va a "seguir aplicando". "Considero muy acertado" que no se puedan realizar "referencias personales o a la actividad" a los miembros de la mesa "porque desde aquí no podemos hacer labor de partido", ha argumentado mientras se escuchaban ya voces en la bancada de Más Madrid.

"No obstante", ha introducido una excepción: "Las alusiones personales será mejor no aplicarlas en mi caso. Pueden hablar de cuando fue consejero, viceconsejero..." y ha enumerado todos los cargos que ha tenido en la administración en las casi tres décadas que lleva trabajando en la Comunidad de Madrid. "No quiero que un acuerdo razonable y unánime de los parlamentos autonómicos lo utilicen como si fuera un privilegio para mí".

Y con estas aclaraciones, ha logrado cambiar el paso del pleno y reducir el impacto de la intervención de Bergerot, que igualmente ha criticado a Ossorio por negarse "a dar explicaciones" sobre lo ocurrido en el llamado caso FP y ha preguntado a la presidenta "a dónde va el dinero de la FP" y si considera que es "tolerable trocear los contratos" y lo que "pasó en Educación cuando estaba al mando quienes todos sabemos".

Ante las acusaciones de Bergerot, Ayuso ha replicado que si el caso está judicializado es porque su Gobierno acudió a la Fiscalía "al detectar irregularidades" y ha anunciado que se presentarán como acusación particular en este caso "cuando la justicia lo permita".