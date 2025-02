'The Friends Experience' abre sus puertas en Madrid: pisa Central Perk y vive la serie desde dentro

Los amantes de Friends están de celebración. La experiencia inmersiva de la serie que se ha llevado el corazón de tanta gente, abrirá en IFEMA el 17 de marzo y estará disponible hasta el 29 de junio.

En su interior, encontraremos el apartamento de Mónica y también el salón de Joey y Chandler aunque, como ocurría en la serie, todo terminará siendo de todos. En The FRIENDS Experience: The One in Madrid los visitantes son un personaje más, por ello, podrás pasearte por las instalaciones sin problema y hacer tantas fotos como creas necesario.

Además, la exposición incluye anécdotas del rodaje y declaraciones del equipo de arte y vestuario, así como recreaciones de algunos de los trajes de la serie. ¿Estás lista para vestirte como la icónica Rachel Green?

¿Cuánto cuestan las entradas?

Sin duda, y por menos de 16 euros, esta experiencia es un viaje a los espacios donde se tejieron los momentos más memorables de la serie. Cada rincón está lleno de pequeños guiños que solo los verdaderos fans podrán identificar: las notas de Chandler en la pizarra, el piar del pollito de Joey...

Lejos de ser una exposición en la que solo puedes observar el decorado, en The FRIENDS Experience: The One in Madrid podrás jugar con tus amigos a una partida de futbolín, recrear la escena en las escaleras o sentarte en el sofá naranja de Central Perk y recrear la entradilla de la serie.

Si quieres vivir la experiencia y ser uno más del grupo, compra las entradas para la exposición de Friends aquí. ¡Date prisa! Todos tienen en el radar el comienzo del evento para acudir antes que nadie y disfrutar de la serie más icónica de la televisión, ¿te lo vas a perder?