El primer colegio de Madrid que incluirá hasta 2º de ESO en El Cañaveral nace con polémica y una protesta vecinal

En un barrio marcado por la acuciante falta de servicios y dotaciones públicas, los vecinos tenían grandes esperanzas depositadas en que el nuevo colegio que abrirá sus puertas en septiembre ofreciese una mayor respuesta a la falta de plazas educativas de El Cañaveral. Sin embargo, el centro comenzará impartiendo únicamente el primer curso del segundo ciclo de Infantil (3 años) e irá incorporando nuevos cursos en los años venideros. Pese a que se trata de lo habitual cuando se inaugura un nuevo colegio, tal y como recuerdan desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, las familias han convocado una protesta para el próximo fin de semana.

Todo empezó hace unas semanas, cuando a finales de enero el Gobierno regional publicó una nota anunciando que el nuevo colegio, cuyas obras comenzaron hace un año, será el primero de nueva construcción en incluir los cursos de 1º y 2º de la ESO, además de la jornada partida. El comunicado detallaba, asimismo, de que la inauguración para el curso 2025/26 afectaría únicamente a las aulas de los más pequeños. Algunos medios se hicieron eco de la información y esta acabó llegando a los padres y madres de El Cañaveral, quienes llevaban mucho tiempo esperando que la apertura de las instalaciones resolviese la total falta de otras opciones en el barrio.

"En un principio nos prometieron que se abriría toda la línea del segundo ciclo de Infantil, pero ahora nos enteramos de que solamente lo va a hacer la de los 3 años", lamenta Lucía, madre de una hija de 4 años y miembro de la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (AVECA). "No lo entendemos", señala, teniendo en cuenta que en el barrio "ya hay niños como para llenar un colegio entero de todas las clases". Según Lucía, las administraciones deberían "esforzarse un poco en mejorar las necesidades que tenemos en el barrio", incluyendo más plazas desde ya para evitar que los padres tengan que llevar a sus hijos a colegios de otras zonas - empeorando los atascos de entrada y salida- y permitir que los niños "puedan hacer vida en el barrio". Por todo ello, la AVECA ha convocado una movilización a las 19:00 horas del próximo viernes 21 de febrero para exigir la "apertura del colegio público para todos los cursos y defender la Educación Pública en El Cañaveral.

Un proyecto en dos fases

La puesta en marcha del colegio de El Cañaveral, como es habitual en la puesta en marcha de nuevos centros educativos públicos, es un proyecto que se está llevando a cabo en dos fases. La primera abarca la construcción de las aulas y equipamientos de Infantil, mientras que la segunda incluye la edificación de los bloques que albergarán Primaria y Secundaria. Los primeros trabajos, que arrancaron en febrero de 2024, está previsto que concluya el próximo mes de marzo, con vistas al inicio del curso en septiembre, pero la segunda parte del proyecto todavía se encuentra en fase de redacción.

Es por ello, explican las fuentes consultadas, que durante su primer año de funcionamiento, el centro solo contará con el primer curso de Infantil. El resto se irán incorporando progresivamente según avance la segunda fase del proyecto. "No vamos a habilitar nuevos cursos hasta que no podamos garantizar la continuidad de los alumnos", trasladan desde Educación. "Si ahora abriésemos el segundo ciclo de Infantil completo, los niños que entrasen con 5 años no podrían continuar el curso siguiente", argumentan, sin atreverse a aventurar una fecha aproximada para la licitación e inicio de las obras de las aulas que en algún momento acogerán a los alumnos de Primaria y Secundaria.

Estas primeras instalaciones, en las que el Ejecutivo autonómico ha invertido 5,9 millones de euros, incluyen 12 aulas, con un total con 300 plazas, además de una sala de usos múltiples y un comedor. Posteriormente, en la segunda fase, cuya redacción fue licitada en mayo de 2024, se añadirán otras 24 clases Primaria y 16 de primero y segundo de la ESO, junto con los correspondientes equipamientos necesarios.

Primer CEIPSO de nueva construcción

Con la adición de las aulas destinadas a la ESO, el centro de El Cañaveral se convertirá en el primer CEIPSO (Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) de nueva construcción, sumándose a los otros 52 centros de la región que han solicitado incorporar la Secundaria partir del próximo curso. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a finales del año pasado para retrasar la llegada al instituto hasta los 14 años, buscando así "proteger "a los menores y reducir el absentismo.

Asimismo, el nuevo centro de El Cañaveral, al igual que los futuros construidos en la región, implementará también la jornada partida, otra medida reciente que busca ofrecer mayor flexibilidad a las familias, facilitar la conciliación laboral, adaptar los horarios a las demandas actuales y potenciar el rendimiento académico. Este modelo, subraya la Consejería en una nota, "no solo optimiza el tiempo lectivo, sino que también fomenta hábitos saludables al incluir pausas estructuradas para el descanso y la alimentación".

En palabras de Ayuso, el plan ha recibido una gran acogida hasta la fecha, por lo que su objetivo es seguir ampliándolo a lo largo de los próximos años y que pueda servir como inspiración a otras regiones: “Es un debate que se tiene en España entera, así que si podemos servir de ejemplo será bienvenido”, aseguró la presidenta madrileña la semana pasada durante una visita al colegio Gaudem, en Madrid capital.