'El Sapo' desvela cuánto le pagaron por incendiar el edificio Windsor: "Me entregaron una mochila con..."

Jon Imanol Sapieha Candela ha desvelado ser el autor del incendio de la Torre Windsor el 12 de febrero de 2005 en Madrid. Esta confesión ha venido a raíz de una serie documental en la que también cuenta haber robado 3.000 millones de pesetas del Banco Popular de Yecla, importantes obras de arte de la casa de Esther Koplowitz o haber liberado a los marineros españoles secuestrados por piratas somalíes a bordo del Alakrana.

Se define como un "criminal retirado tras más de 30 años en activo" que ha cometido "decenas de delitos sin sangre". Lo que más destaca, sin embargo, no son sus hazañas, sino su personalidad. Los expertos en criminología han establecido que la falta de empatía y frialdad demuestran que Jon Imanol Sapieha Candela no siente miedo y tiene una capacidad especial para manipular a su entorno.

Lo más sorprendente es que solo ha pasado cuatro años en la cárcel a pesar de su impresionante arsenal de acciones delictivas, entre las que también se encuentra el famoso incendio del Windsor. Su falta de empatía hacia lo que sienten otras personas hizo que la propia armada francesa se interesara por él, según su relato: "Me dicen que me pagarán súper bien, que lucharé contra el terrorismo".

¿Por qué quemó el edificio Windsor?

"Tengo un teléfono especial para llamadas especiales: una línea para encargos", apunta, señalando que así fue como empezó su aventura por el corazón financiero de la Comunidad de Madrid. Afirma que ese número lo tienen muy pocas personas y que únicamente lo usa para recibir esos "encargos".

Le citaron en El Álamo y se reunió con quien debía a caballo: "Dos personas que se encuentran a caballo no despiertan sospechas", asegura. El motivo por el que orquestó el incendio en el edificio Windsor radicaba en la destrucción de unos documentos: "El objetivo era que esos documentos no aparecieran y la forma sencilla era quemar el edificio".

¿Cuánto dinero le pagaron?

En su declaración, 'El Sapo' avala que pidió una elevada cantidad de dinero por llevar a cabo el incendio: "Puse una cifra de un millón de euros más gastos". Argumentando que no regatea en sus precios y que, si no le dan la cantidad exigida, no hace el encargo, Jon Imano Sapieha Candela cuenta: "Me pagaron anticipado y en efectivo, me entregaron una mochila con un millón de euros en billetes de 500".