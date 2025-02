El PP de Ayuso cita a Pedro Sánchez en la 'comisión Begoña' y el presidente del Gobierno lo rechaza

El PP de Isabel Díaz Ayuso citará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que acuda a comparecer en la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid por la que se busca aclarar si hubo algún tipo de trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid hacia Begoña Gómez. El PP ha estado amagando con esta iniciativa desde que se creó la comisión el pasado mes de octubre y ahora que ya llega a su fin, lo llamarán para la última sesión prevista para el próximo miércoles 19 de febrero.

Lo ha anunciado el portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Díaz Pache, aun reconociendo que es un llamamiento gratuito. "Sabemos que no va a venir", explicaba él mismo. Hay informes jurídicos que fundamentan que el presidente del Gobierno solo tiene obligación de comparecer en las Cortes Generales, es decir, en el Congreso y el Senado, pero no en los parlamentos autonómicos. Sin embargo, han decidido llamarle.

En el Ejecutivo tienen el asunto ya estudiado desde que su nombre se incluyó en la lista de posibles comparecientes, y al poco de conocerse la intención de los populares la respuesta ha sido clara: Pedro Sánchez no acudirá a la comisión de investigación. Fuentes del Gobierno han recordado a Efe que no está obligado a hacerlo y que, además, "lo de menos en esa comisión es investigar nada". Por tanto, cierran el debate. Otra cosa es que en algún momento en el PP nacional decidan citar a Sánchez en el Senado, a donde el presidente del Gobierno insinuó que "no tendría problema en ir".

Argumentos del PP

El argumento que ha utilizado Díaz Pache para justificar la cituación es que quieren que "cuente irregularidades" que se han podido producir en la creación de las "cátedras de su mujer", asegurando que es el "marido y seguramente inductor de estas cátedras" y que se "utilizó el Palacio de la Moncloa para ayudar a su mujer a medrar profesionalmente". En cuanto a por qué no va a acudir a la Asamblea, el portavoz del PP ha obviado los informes jurídicos y ha apuntado que si no lo hace es por otras razones radicalmente distintas: porque creen que "no respeta las instituciones", ni las "ruedas de prensa con preguntas" y "tampoco la Asamblea de Madrid". Antes de conocer la respuesta oficial, ya tildan su rechazo de "cobardía política".

La izquierda en contra, Vox expectante

Unos minutos antes, preguntada por el desarrollo de esta investigación parlamentaria cuando aún no estaba confirmada esta petición del PP, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, solo ha querido hacer esta valoración sobre la comisión: "El circo acaba como empezó". Después de conocer la citación, lo ha elevado a "circo de siete pistas" que solo "favorece a Ayuso" porque le permite no hablar de otros asuntos que preocupan en Madrid, mismo argumento que ha utilizado Mónica García, hoy de visita en la Asamblea para una reunión de su grupo parlamentario. Tanto Más Madrid como PSOE han criticado la evolución de esta comisión y están convencidos de que el PP no ha encontrado las respuestas que buscaba.

Vox ha puesto en duda permanentemente en estas semanas que el PP fuera capaz de llamar a Sánchez, insistiendo en que estaba de alguna forma confabulado con el PSOE para hacer ruido pero no hacerse daño entre las dos formaciones. Al final, los populares de Ayuso han dejado en nada esa premonición, aunque no parece que puedan forzar esa comparecencia que ya dan por perdida. En Vox, aunque aplauden la decisión, cuestionan precisamente que lo hace "para cubrir expediente", en palabras de la diputada Ana Cuartero, que ha pedido que se le llame en calidad de "marido de Begoña Gómez" y no como presidente, creyendo que así sí pueden obligarle a comparecer.