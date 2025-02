La madrileña que trata de combatir el consumo de 'kush' en un pueblo de Sierra Leona con calistenia: "En Masanga no existe ningún sitio destinado al ejercicio"

El pasado mes de abril el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró la "emergencia nacional" en todo el país debido al incesante consumo de drogas. Especialmente, por el creciente uso entre la juventud de una droga sintética conocida como 'kush', una variedad del cannabis muy presente en África Occidental que puede desencadenar trastornos mentales e, incluso, la muerte.

Desde que saltase la alarma, el Gobierno sierraleonés no ha sido el único en ponerse manos a la obra contra esta 'plaga'. En un pequeño rincón del país, concretamente en Masanga, una joven de Las Rozas trata de desarrollar un proyecto que nació con la única motivación de combatir el consumo de esta sustancia entre los vecinos del pueblo. Actualmente, busca financiación a través de un crowdfunding para levantar un gimnasio muy especial.

Masanga: un pueblo que no se puede entender sin su hospital

Masanga, tal y como describe Nuria Fe García del Valle en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, es una pequeña localidad de Sierra Leona que comenzó siendo un pueblo de granjeros, instalados junto al afluente que le da nombre. Más adelante se construiría un hospital para pacientes de lepra que fue arrasado durante la guerra civil librada en el país entre 1991 y 2002, tras servir de base para los rebeldes. Sin embargo, años después del final de la contienda, el doctor danés Peter Bo Jorgensen quiso ayudar en la reconstrucción de la región levantando de nuevo el complejo médico. Fue así como, en 2006, se puso en marcha el proyecto para establecer en Masanga un nuevo hospital de rehabilitación.

Hoy en día, toda la vida en el pueblo gira en torno a la actividad hospitalaria. Además, la puesta en marcha de un colegio de enseñanza médica, el 'Surgical Training Program of CapaCare', ha atraído a Masanga a muchos jóvenes estudiantes de fisioterapia y enfermería que hacen crecer poco a poco la comunidad.

Nuria Fe y su 'cruzada' contra el consumo de drogas en una localidad que la "enamoró"

Este hospital fue lo que trajo a Nuria Fe, vecina de Las Rozas, a este pequeño punto del vasto continente africano. Ingeniera industrial, llegó a Masanga para colaborar en el desarrollo de estructuras de agua, electricidad y equipos biomédicos del centro. "Lo que más me gusta de Masanga es, en primer lugar, las personas. Es lo que me hace quedarme. Por otro lado, el hecho de estar en la naturaleza, en medio de la jungla... Tienes la sensación como de que tu alma está fuera. No hay tantas restricciones, leyes o normas, lo que también da mucho respiro, eres más libre", comenta sobre un pueblo que no disfruta ni de luz ni de agua corriente.

Cuando Nuria Fe llegó a Masanga advirtió que el consumo de 'kush' estaba disparado en una población que ronda los 18 años de media de edad. "Las generaciones más mayores o murieron durante la guerra o sufrieron el ébola", explica. Además, las familias acostumbran a tener mucha descendencia. "La gente joven en vez de invertir en una educación se meten en un 'proyecto' que pueda darles dinero rápido para el consumo. Una vez obtienen su dosis, lo dejan", asegura Nuria.

Tras percatarse de la situación y hablar con un trabajador social, llegó a la conclusión de que el consumo podría remitir si los jóvenes de Masanga tuviesen más alternativas de ocio y crecimiento personal. Fue entonces cuando la idea de un 'gimnasio popular' centrado en la calistenia empezó a circular por su mente. Y es que en el pueblo, más allá de unas instalaciones en el hospital que se mantienen reservadas para los pacientes, no existe ningún lugar donde las personas puedan hacer ejercicio.

Imagen de Nuria Fe junto a sus compañeros. / Nuria Fe García del Valle

Todo Masanga participa en la construcción

Nuria decidió sellar una alianza con sus 'partners' Abu 'ABT' Turay, Mamudu 'Skino' Koroma y Renee Vandeputte, muy familiarizados con la zona, para adquirir un pequeño terreno e ir poniendo en marcha el proyecto a través de inversiones personales. Lo más importante, según Nuria, era lograr el beneplácito de los autóctonos, que rápidamente mostraron su apoyo a la idea. Y es que, desde el primer momento, la idea de esta roceña fue que el propio pueblo participase en las labores. De esta forma, carpinteros, albañiles e incluso estudiantes de Masanga han colaborado en la construcción. Incluso, una vecina da de comer a los trabajadores, y está previsto que también ofrezca servicios de comidas a los jóvenes que se acerquen a practicar deporte. Algunos han ayudado de forma desinteresada o a cambio de una entrada para los shows de sus socios 'ABT' y 'Skino', que son artistas bastante conocidos en la zona.

La idea, de lograrse recaudar el dinero necesario, es que el complejo conste de dos partes cubiertas: una parte totalmente cerrada de pesas y otra más pequeña dedicada a la calistenia, que se mantendría permanentemente abierta para su libre uso. La guinda del pastel sería, según nos cuenta, incorporar placas solares que aporten electricidad al edificio, un vestuario y una fila de plataneras que rodee las instalaciones y nutra a los deportistas.

Otro sueño para Nuria sería lograr que las mujeres de Masanga se integrasen en el gimnasio. "Sé que al principio va a ser un mundo de hombres. Aquí en cuanto me ven coger algo pesado, inmediatamente vienen y me lo cogen. Hasta me hacen fotos, sorprendidos, cuando me ven llevando algo", explica acerca de la cultura de Sierra Leona.

Así puedes ayudar a Nuria en su proyecto

Para ayudar a Nuria, 'Skino', 'ABT' y compañía solo tienes que dirigirte a este enlace y aportar una donación libre para que los jóvenes de Masanga puedan disfrutar pronto de su flamante gimnasio, que busca promover un estilo de vida saludable, fortalecer los lazos comunitarios y promocionar un uso productivo del tiempo libre. También puedes seguir la evolución del gym a través de este perfil de Instagram.