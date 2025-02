'Coffee Fest', el mayor espectáculo del café de calidad en Europa aterriza en Madrid del 15 al 17 de febrero

España da pasos agigantados en el mercado del café. El aroma del mejor café impregnará la ciudad de Madrid durante el festival internacional del café, CoffeeFest 2025, que tendrá lugar del 15 al 17 de febrero en el pabellón 6 de Ifema. 150 expositores, catas de café para darle valor al producto, dos nuevas categorías (té especial y chocolate) y una "zona de repostería de mucha calidad", son las novedades de esta tercera edición que busca consolidarse como el evento de referencia que conectar a los profesionales con los consumidores apasionados por los sabores y rituales en torno al café.

"No somos un país productor y para entender el café hay que remontar al origen", explica Cesar Ramírez, director de este evento que celebra el festival del café. Por tanto, los productores caficultores procedentes de todas las partes del mundo asistirán con su "café verde" que se subastará por primera vez "el café de origen", el próximo 16 de febrero. Cabe recordar que al finalizar la cosecha los lotes de café se llevan a las cooperativas, en términos generales, pero los "especiales" se guardan debido a su alta puntuación para después subastarlo en mercados internacionales. Además, este evento destinará parte de sus beneficios a proyectos sociales en comunidades cafetaleras.

Café y té matcha. / A.S.M.N.

En este sentido, este evento de referencia que conecta a los profesionales con los consumidores apasionados por los sabores y rituales en torno al café incluye las últimas tendencias en café de especialidad que "ya empieza a tener su sitio", según confiesa Marisa Baqué, una de las mayores expertas en café de España y dos veces campeona nacional de catadores de esta bebida, así como, otras experiencias gastronómicas, campeonatos de alto nivel y todo el 'quién es quién' de los grandes nombres de esta creciente industria. Una vez más, el Roaster Village reunirá a más de 50 microtostadores, con el apoyo de marcas destacadas como La Marzocco y Alpro.

Marisa Baqué, una de las mayores expertas en café de España, en la presentación de 'CoffeeFest 2025'. / A.S.M.N.

Ranking de las mejores cafeterías

Por primera vez se presentará The World’s 100 Best Coffee Shops, el ranking mundial de cafeterías de especialidad. Además, se revelarán cuáles son las mejores de España en la segunda edición del ranking nacional The Best Coffee Shops. El objetivo es que tanto los consumidores como los clientes cuenten con una guía "para que cuando viajen sepan dónde tomar el mejor café de la ciudad", añade Ramírez. Además, se revelarán cuáles son las mejores de España en la segunda edición del ranking nacional The Best Coffee Shops.

A este escaparate lleno de cafeterías en las que degustar de un buen sorbo de café hay que sumarle otras actividades que serán protagonistas durante estas tres jornadas en las que habrá campeonatos nacionales. Se celebrarán las finales del Campeonato de España de Baristas y el Campeonato de España de Roasting de la Specialty Coffee Association (SCA), destacando a los talentos más sobresalientes de la escena cafetera. Además, CoffeeFest será el escenario de otras competiciones, como el Concurso Latte Art Pro by Asturiana o el campeonato para decidir cuál es el Mejor Café con Leche de España.

Los referentes internacionales del café vienen a Madrid

En CoffeeFest participan algunas de las figuras más destacadas del mundo del café. Entre ellos:

Morgan Eckroth: es una de las principales influencers mundiales del café de especialidad, con más de 8 millones de seguidores en redes. Campeona del US Barista Championship y subcampeona del World Barista Championship (2022), se dedica a la educación sobre el café y es especialista en crear experiencias y bebidas exclusivas.

James Hoffmann: pionero del café de especialidad, campeón mundial y uno de los divulgadores más importantes del mundo; es consultor, empresario, y autor de libros como The World Atlas of Coffee. En esta edición hablará de si nos acercamos al final de la edad de oro del café de especialidad.

Fabiana Carvalho: neurocientífica y doctora en Psicobiología. Su proyecto de investigación “The Coffee Sensorium” se centra en comprender la percepción multisensorial del sabor y cómo afecta la experiencia de beber café.

Yasir Raïs. Fundador, CEO y primer barista de Syra Coffee. Pionero del café de especialidad en Barcelona, ha creado una cadena de cafeterías que ya es referente en Europa.

El café como tendencia: CoffeeFest Summit 2025

En el marco del festival, se celebrará el primer Summit CoffeeFest, el próximo 15 de febrero, con el título Europa, la nueva puerta de acceso al café de especialidad, este congreso (que también tendrá lugar en Ifema) reunirá a destacadas figuras internacionales de la industria del café con el objetivo de analizar el papel de Europa como el próximo gran mercado en crecimiento para el café de especialidad. Temas clave como sostenibilidad y trazabilidad, nuevas herramientas tecnológicas, comercialización o el impacto del café en la economía global estarán en la agenda con el fin de "aproximar al colectivo productor al mercado de consumo en toda Europa y Latinoamerica", expresa.