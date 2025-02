Ayuso ve en el borrado de los mensajes del fiscal general "todos los estamentos al unísono contra un particular"

Casi al mismo tiempo que su grupo parlamentario anunciaba la petición de comparecencia de Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso retomaba las críticas al Gobierno y al fical general del Estado por el borrado de sus mensajes tras el último informe de la UCO. Y la falta de sorpresa ha sido el común denominador de ambas situaciones. A la presidenta no le sorprende nada que venga de la Fiscalía y al PP no le causará ningún asombro que Sánchez no acuda a una citación tan esperada como descartable por parte del Gobierno de la nación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado diciendo que no "esperaba otra cosa" del fiscal general, Alvaro García Ortiz, después de que se haya conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) indica en sus investigaciones que los mensajes de whatsapp del teléfono móvil de García Ortiz se borraron "hasta dos veces" el pasado 16 de octubre,el mismo día que el Tribunal Supremo le abrió causa.

"Es algo que no me sorprende. Ya vi cómo el presidente se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes y sobre todo, por eso, no me esperaba otra cosa. Ya llevamos más de un año con este asunto de una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado", ha criticado la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas.

"Proyecto a la deriva"

Y a partir de ahí, en un acto en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, ha repetido la misma denuncia que viene realizando en los últimos meses, asegurando que "todos los estamentos (del Estado) han operado al unísono y de manera organizada contra un particular por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del gobierno. Eso me parece preocupante".

El de Sánchez, ha dicho, es un "proyecto a la deriva" que, en su opinión, lo único que necesita es "protegerse desde dentro" porque están carcomidos por casos de corrupción todos los días" por todas partes".

Y mientras a la presidenta le criticaban en la Asamblea de Madrid por utilizar la citación de Sánchez en la comisión Begoña para no hablar de otras cuestiones que afectan a los madrileños, Ayuso hacía lo propio, censurando que "mientras tanto los problemas reales de España, ahí están". Reivindicando, en cualquier caso, su papel como presidenta regional: "Los demás seguimos trabajando y afortunadamente para eso también está el Estado de las autonomías".