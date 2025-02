20 años del incendio de la Torre Windsor: curiosidades e incógnitas

Este miércoles se cumplen 20 años del brutal incendio que arrasó un la madrileña Torre Windsor, un edificio lleno de misterios. Hay quien asegura haber visto en su interior, incluso, fantasmas. Aunque este episodio del 12 de febrero de 2005 es, sin duda, el que más ha dado que hablar por las dudas sin resolver que dejó la investigación de los hechos. El caso fue sobreseído por la Justicia en 2006 sin que llegasen a despejarse todas sus incógnitas.

Esta noche el canal Cuatro estrena 'El incendio del Windsor, Sapo S.A', una producción de Mediaset España que tratará de arrojar algo de luz sobre qué fue lo que ocurrió realmente aquel día. En el adelanto aparece Jon Imanol Sapieha Candela, alias 'Sapo', con una confesión rotunda: "Yo quemé la Torre Windsor".

La Torre Windsor: un edificio en llamas en pleno corazón financiero de Madrid

El edificio Windsor acabó de construirse en 1979, tras cuatro años de obras. Fue la torre más alta del complejo AZCA, situado en la zona de Nuevos Ministerios, hasta la construcción de la Torre Picasso, años más tarde. Albergaba oficinas y, en su base, locales comerciales y sótanos para aparcamientos.

Su final, no obstante, llegó antes de lo esperado. El 12 de febrero de 2005, a las 23:19 horas, los bomberos recibieron un aviso de incendio desde la planta 21 del rascacielos. Rápidamente, el fuego se propagó por todos los pisos a través de su fachada metálica. Menos de dos horas después de comenzar, sobre la 01:00 de la madrugada, se declaró el incendio como inabordable y se evacuó a todos los trabajadores de la zona ante el riesgo de derrumbe. Se necesitaron 80 horas de trabajo y seis millones de litros de agua para darlo por extinguido. Tras ello, se procedió a desmontar el edificio planta a planta.

Los vecinos olieron el humo dos horas antes de la llamada

Pese a que los bomberos recibieron el aviso sobre las 23 horas, los vecinos declararon posteriormente que desde las 21 ya se olía humo en los alrededores. Asimismo, hay otros detalles que no quedaron claros en la instrucción. Por un lado, cámaras de videoaficionados grabaron desde el exterior a varias siluetas caminando dentro del edificio sobre las 03:46 de la mañana, cuando el acceso ya estaba cortado desde varias horas antes. La policía científica confirmó que las imágenes no estaban manipuladas, pero no se logró identificar a las personas. La Policía concluyó que el incendio fue fortuito, fruto de una colilla mal apagada. La rápida propagación se atribuyó a la fachada metálica, al material de oficina y a la falta de un sistema automático de detección de incendios.

Sin embargo, a muchos les cuesta pensar que un 'pitillo' acabase con un rascacielos de 30 plantas en pleno corazón económico de Madrid. Lo que más llama la atención es que el fuego parecía controlado hasta que, ya entrada la madrugada, una gran llama explotó en la fachada oeste. El por aquel entonces jefe operativo de Seguridad del Ministerio de Fomento, José Luis Gómez, señaló que su equipo se había "extrañado" mucho al ver que el incendio se avivaba en esta zona, que hasta ese momento no estaba siendo ni mucho menos la más afectada.

Los informes policiales no detectaron acelerantes del fuego, sosteniendo que la explosión se podría haber dado por un escape de gas. Algo que también intrigó a mucha gente fue que los bomberos tuvieron graves problemas con la presión del agua esa noche. De hecho, costaba incluso que llegase a las mangueras.

Las 'pruebas' contra Villarejo

A finales de febrero de 2019 se encontraron 'pruebas' que podrían inculpar al excomisario José Manuel Villarejo como causante del incendio. En este caso el objetivo del mismo, según Moncloa.com, habría sido destruir el soporte documental de una auditoría realizada por Deloitte al Grupo FG Valores. Esta había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción poco antes del incidente. Uno de los posibles perjudicados de esa auditoría podría haber sido Francisco González, expresidente de BBVA. No existía copia del documento en ningún otro sitio, al contrario de lo que ocurría con la mayoría de documentos de Deloitte, que eran duplicados para su almacenamiento en un lugar distinto. En la pieza publicada por este medio se apunta que el excomisario habría realizado "una acción final" para terminar con la documentación.

Villarejo llegó a cobrar varios millones de euros de BBVA durante su estancia en prisión, pero niega "rotundamente" su implicación en el fuego.