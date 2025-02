Máximo Castañeda, maestro quesero: "Nos costó que los clientes descubrieran que un 'cheddar' no es naranja"

Son ya un referente de los quesos de la capital ¿Da vértigo?

Cuando decidimos embarcarnos en este proyecto tuvimos la suerte de que no existían tiendas como la nuestra. En un principio se lo expusimos a la familia y mi suegra lloraba, decía que dejar unos buenos puestos de trabajo por un sueño era algo de locos. Cuando abrimos la tienda las clientas eran del barrio de toda la vida. El trabajo que hemos hecho día a día es crear una gran familia donde cada cliente tiene nombre y pasa a formar parte. Lo importante es hacer las cosas bien diariamente y que los clientes siempre salgan de la tienda con un buen sabor de boca.

¿Son la quesería que más variedades tiene de toda la ciudad?

No lo sé, lo que si te puedo decir es que no nos cerramos a ningún tipo de queso. Y dentro de cada variedad elegimos los mejores. Estos más de 25 años nos han permitido poder seleccionar lo mejor de cada uno. También la relación calidad-precio siempre ha sido muy importante.

Tenemos un 'gorgonzola' doble crema de cuchara que hasta los clientes italianos dicen a sus familiares que el mejor que comen es el de esta quesería de Madrid

¿Cuál es la joya de la corona?

Tenemos un gorgonzola doble crema de cuchara que hasta los clientes italianos les dicen a sus familiares que el mejor queso gorgonzola que comen es el de esta quesería de Madrid.

¿Cómo surgió la idea de abrir este negocio hace más de dos décadas?

Surge a raíz de mi insistencia a Virginia [su esposa] para independizarnos con algo que nos apasionaba y que en Francia había como tienda tradicional, pero en España no existía. Era una apuesta arriesgada ya que el consumo de queso en España es de los más bajos de Europa. Nos costó muchísimo que los clientes por ejemplo descubrieran que el gruyere no era el de barra, o que un queso cheddar no es de color naranja.

Castañeda muestra algunos de los quesos que comercializa en su estabecimiento. / José Luis Roca

¿De qué países traen su producto?

Traemos quesos de casi toda Europa, desde Francia a Inglaterra, pasando por Lituania o Noruega.

¿Cuál es el queso que está más de moda últimamente?

Antiguamente los quesos de trufa estaban en el top y se ponían con todo. Ahora la tendencia ha cambiado, y va más a buscar nuevos sabores como las flores, la miel en corteza o las cenizas vegetales.

No sirve que me digan que no les gustan los quesos, aquí siempre decimos que hay un queso para cada persona. Lo importante es arriesgarse a probar

¿Sienten que siguen siendo un comercio de barrio?

Por supuesto, esta es una tienda tradicional y queremos seguir siendo eso. Teniendo un trato familiar y cercano para poder asesorar lo mejor posible, ya que conocemos a los clientes y sabemos descubrir sus gustos. Cada cliente necesita un tipo de trato y lo que encuentran en nuestra tienda es un buen asesoramiento a la vez que se sienten queridos. Muchos nos han dicho más de una vez que no solo reciben buen producto, sino que transmitimos alegría.

Dos clientes en La Quesería, en el distrito madrileño de Chamberí. / José Luis Roca

¿Y sienten la responsabilidad de ser una pequeña escuela del queso?

Yo he sido juez de cata en los mejores concursos de queso a nivel nacional e incluso internacional. También he asesorado a muchos maestros queseros para poder elaborar buenos quesos, y he impartido cursos en universidades.

¿Qué consejo me daría para encontrar mi queso ideal?

Cada uno tiene un queso, no sirve que me digan que no les gustan los quesos, aquí siempre decimos que hay un queso para cada persona. Recuerdo una clienta que compraba quesos desde la puerta porque no le gustaba y eran para su marido; pero con el tiempo cuando él falleció a la que le venían a comprar el queso era a ella. Es importante no cerrarse a probar nuevos sabores o texturas. En España nos gustan también dependiendo de la zona donde hemos crecido. Muchos clientes, por ejemplo, me dicen que no les gusta el queso de cabra porque antiguamente sabían a pelo de estos animales, pero ahora les damos a probar alguno sin que lo sepan y te acaban diciendo que está muy bueno. Lo importante es arriesgarse a probar.

¿Por qué la labor de asesoramiento es fundamental aquí?

Como todo maestro es importante que te guste tu trabajo, porque junto con la experiencia solo así vas a enseñar lo mejor que sepas. Al final cada día vas aprendiendo y no es lo mismo trabajar con un solo tipo de quesos para poder probar a diario muchos tipos texturas y sabores. Cuanto más cates más sabes, y los años no pasan en balde.

¿Ha aprendido a disfrutar del olor a queso?

Como todos los olores al estar en contacto con ellos durante un tiempo hace que al final ni lo notes. A un quesero no le molesta el olor al queso al igual que, por ejemplo, a un pescadero con el paso del tiempo no le molestara el olor a pescado.