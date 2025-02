Vecinos y Ayuntamiento de Getafe reclaman indemnizaciones por los enganches ilegales en los pisos del Plan Vive

El problema con el suministro eléctrico en la promoción del Plan Vive de Getafe está lejos todavía de haber terminado. Si bien la Comunidad de Madrid dio por solucionado el incidente este miércoles, una vez recuperada la luz en las casas afectadas mediante una nueva conexión irregular, todavía queda por delante un largo trámite entre las distintas partes implicadas para dar de alta los suministros de forma legal y abonar las multas correspondientes. A esto último se han comprometido los promotores este jueves, según cuentan los propios vecinos y el Ayuntamiento de Getafe, pero ambos exigen además una indemnización por los perjuicios causados.

Todo salió a la luz el pasado lunes, aunque el asunto viene de largo. Más de una veintena de familias de los seis bloques de la promoción de Los Molinos, al sur de la localidad getafense, amanecieron con la sorpresa de que no había electricidad en sus casas. Iberdrola la había cortado tras detectar que estaban conectados de forma irregular a la red sin conocimiento de los inquilinos. La gestora de los inmuebles, Sogeviso, les había dicho que podían contar con la luz de obra hasta que tramitasen la instalación de los contadores con la proveedora; sin advertirles, eso sí, de que la conexión era ilegal, contaba ayer a este periódico María Ordóñez, una de las afectadas. Además, el corte también afectó a la aerotermia del bloque 5, que se quedó sin calefacción desde el lunes.

Alertado por los residentes, el Ayuntamiento de Getafe tomó parte para intentar encontrar una salida al problema y el asunto terminó saltando a los medios. Fue la alcaldesa del municipio, Sara Hernández, la primera en denunciar la situación en redes: "Nos llega información de que algunas viviendas en Getafe del famoso Plan Vive de Ayuso tenían la luz enganchada ilegalmente y les han cortado el suministro a los vecinos desde ayer", compartió el martes la regidora socialista desde cuyo Gobierno se apuntó a la Comunidad de Madrid como responsable del "desastre".

Imagen de los cables enganchados ilegalmente cortados por Iberdrola. / Cedida

Nuevo enganche "temporal"

Esa misma tarde, la Consejería de Vivienda regional salió al paso de la polémica asegurando que se trataba de una "incidencia en el paso de los suministros de obra" que afectaba a apenas "seis familias" de las casi 500 que suma la promoción y que se había procedido a gestionar una "solución temporal" para restablecer el servicio hasta que se formalicen y completen las altas correspondientes". Un trámite que, aclaran desde la Consejería que dirige Jorge Rodrigo "tienen que realizar los adjudicatarios de las viviendas".

La solución en cuestión ha sido instar a la promotora a que volviese a conectar el enganche ilegal, "sin resolver los problemas de fondo", reprochan fuentes del Consistorio local, que son la "falta de potencia para el buen funcionamiento de la aerotermia" y "las dificultades de los inquilinos para tramitar el alta de sus contratos de suministro. Si bien desde entonces no se ha vuelto a ir la luz ninguno de los inmuebles, los vecinos consultados temen que en cualquier momento pueda producirse una nueva inspección de Iberdrola y que les vuelvan a cortar el suministro.

Pese a las críticas por lo sucedido, desde el Ejecutivo autonómico dan por solucionada la incidencia y niegan que se trate de un problema generalizado o de mayor envergadura en las viviendas entregadas y por construir. Al contrario, el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, afirmó este miércoles que el Plan Vive de la región es "un modelo de éxito" y recordó que hasta dos ministros han visitado sus promociones para conocer sus "bondades". Lo ocurrido afecta a un pequeño porcentaje de las promociones, recalcó Martín, frente a los “miles” que se están viendo beneficiados.

Multas sí, indemnizaciones no

Con el suministro recuperado, al menos transitoriamente, este jueves por la mañana hubo una reunión entre representantes de la promotora de los edificios, Avintia, y la adjudicataria, Culmia; miembros del Ayuntamiento de Getafe, incluida la alcaldesa, y tres vecinos. No estuvieron presentes en la misma ni la gestora de los bloques, Sogeviso, ni la Comunidad de Madrid. "El consejero de Vivienda ha estado en Getafe en 5 ocasiones para entregar estas viviendas con sus correspondientes convocatorias de prensa, pero ahora que no hay luz se niega a dar la cara, y no devuelve las llamadas a la alcaldesa que está pidiendo soluciones", afean desde el Gobierno municipal.

El encuentro se saldó con el compromiso por parte de Culmia y Avintia de asumir el pago de las multas que imponga Iberdrola por los enganches ilegales, afirman los inquilinos y el Consistorio, aunque "se han negado a ponerlo por escrito", matiza Pablo Ordóñez, uno de los vecinos presentes en la reunión, alegando "que cada vivienda tiene su propia casuística". Empezando por los 18.000 euros de deuda acumulada por la aerotermia del bloque 5, abonados el mismo jueves, según el testimonio de este vecino. Con este, restan otros 29 puntos de luz conectados irregularmente que deben ser regularizados, según han podido saber los residentes.

Más allá de este compromiso, que Pablo tilda de "nada claro", los afectados quieren que la promotora les pague una indemnización por los perjuicios sufridos durante el tiempo que no han podido acceder con normalidad a los suministros. Una reclamación que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento local, que defiende que deben ser las empresas "quienes abonen las sanciones impuestas por Iberdrola y compensen económicamente a los afectados por los trastornos que están sufriendo, de los cuales no tienen ninguna responsabilidad". No obstante, "han dicho que no van a comprometerse a nada de eso", lamenta Pablo, ni darles el contacto de un interlocutar con el que poder hablar. "Dicen que no nos preocupemos, que eso va a estar garantizado, pero no tenemos ninguna certeza", zanja.