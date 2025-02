Madrid tuvo un ‘quinto pino’ y, sorprendentemente, no estaba tan lejos: esta es la historia real detrás del dicho popular

Seguramente has dicho o escuchado alguna vez la frase "está en el quinto pino" para referirte a un lugar lejano, casi inaccesible. Lo que muchos no saben es que esta expresión no nació por casualidad, sino que tiene un origen real y una historia que se remonta a hace casi tres siglos en Madrid.

Un paseo por la historia

El origen del famoso dicho nos lleva al reinado de Felipe V, el primer monarca de la dinastía Borbón en España. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el rey impulsó numerosas reformas, muchas centradas en el desarrollo cultural y urbanístico. Entre ellas, ordenó la plantación de cinco pinos monumentales a lo largo del actual Paseo de la Castellana.

Estos árboles se convirtieron en referencias visuales destacadas en la ciudad. El primer pino se encontraba en el Paseo del Prado, mientras que el quinto y último se ubicaba en lo que hoy conocemos como Nuevos Ministerios. Debido a la gran distancia que los separaba, el quinto pino empezó a ser asociado con lugares apartados del centro, dando origen a la popular expresión.

El rincón de los enamorados

Más allá de ser un simple punto de referencia, el famoso "quinto pino" tuvo también su lado más romántico. Durante muchos años, este árbol era conocido como el lugar perfecto para la intimidad. Muchas parejas madrileñas acudían hasta allí para evitar miradas indiscretas y disfrutar de momentos de tranquilidad lejos del bullicio del centro.

Aunque los pinos originales ya no existen, la expresión ha perdurado en el tiempo y sigue utilizándose en todo el país para referirse a cualquier sitio que se encuentre "demasiado lejos". Así que, la próxima vez que alguien te diga que algo está en el quinto pino, recuerda que, hace siglos, ese lugar existía de verdad en Madrid y no, no estaba tan lejos.