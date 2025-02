Alcorcón, Tres Cantos, Getafe... las quejas por las viviendas del Plan Vive se acumulan entre los inquilinos afectados

El Plan Vive -el programa de colaboración público-privada de la Comunidad de Madrid para construir vivienda destinada al alquiler asequible- acumula prpoblemas desde que fue anunciado por Isabel Díaz Ayuso. Retrasos en la construcción y entrega, desperfectos y malas calidades, rechazos por parte de los beneficiarios y vecinos descontentos componen la variada nómina de problemas e incidencias que aquejan a la gran apuesta del Gobierno regional para contener los disparados precios de la vivienda.

Un nuevo incidente esta semana ha vuelto a sacar a la palestra esta problemática, que se repite en los distintos municipios en los que se han entregado promociones hasta la fecha. En este caso se trata de tres bloques de viviendas en Los Molinos, en Getafe, donde hasta 20 familias amanecieron este lunes sin luz en sus casas. Iberdrola la había cortado porque las viviendas estaban enganchadas ilegalmente a la red eléctrica sin conocimiento de los inquilinos. Según el testimonio de María, una de las afectadas, Sogeviso, la gestora de los inmuebles, les había dicho que podían contar con la luz de obra hasta que terminasen de tramitar el alta de suministros con sus respectivas comercializadoras. Sin embargo, por lo que han podido averiguar, sus bloques estaban conectados de forma irregular al suministro del primer edificio construido, lo que "ha hecho saltar la alarma de Iberdrola".

Desde la Comunidad de Madrid aseguran estar pendientes de la incidencia en Getafe, que ya ha sido solucionada, pero niegan que haya un problema generalizado o de mayor envergadura en las viviendas entregadas y por construir. Al contrario, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, considera que el Plan Vive de la región es "un modelo de éxito" y ha recordado que hasta dos ministros han visitado sus promociones para conocer sus "bondades". Lo ocurrido afecta a un pequeño porcentaje de las promociones, asegura, y defiende que son “miles” los que se están viendo beneficiados.

Defectos de construcción

Lo ocurrido en Getafe no es nuevo. Una situación muy parecida tuvieron que enfrentar algunos inquilinos de la promoción de Tres Cantos, que tardaron varias semanas en poder acceder a sus casas desde que les entregaron las llaves el pasado mes de julio, tal y como explica Adrián, uno de los afectados. En su caso, primero les cortaron la luz de obra "sin previo aviso" y, como el trámite estaba mal hecho, "Iberdrola nos rechazaba el alta todo el rato". Cuando el asunto parecía solucionado, un defecto en las juntas de las tuberías del vecino de arriba provocó que se les inundase el piso y les tuviesen que cambiar el suelo, retrasando otras dos semanas su entrada en la casa. Tanto entonces como después, la interlocución con Sogeviso ha sido "muy mala", expone Adrián, que en septiembre reclamó a la gestora la devolución del alquiler de esos 24 días. "Nos dan largas, no nos contestan a los correos y prácticamente no hay manera de hablar con ellos por teléfono", detalla. Si no obtienen una respuesta "pronto", presentarán una denuncia.

Los problemas comenzaron ya con la primera promoción, situada en el Ensanche Sur de Alcorcón, y entregada en marzo del año pasado. 274 viviendas distribuidas en dos urbanizaciones que, según cuenta Dani García, uno de los primeros beneficiarios, "presentaban desperfectos nada más llegar". Paredes desconchadas y con "pequeños boquetes", agujeros tras los zócalos, suelos desnivelados, casos de roturas y fugas en las tuberías que han provocado inundaciones en más de una ocasión, humedades, zonas comunes sin rematar ni terminar de equipar... Hasta se llegó a desprender un muro en uno de los bloques por culpa del viento. También impera la inseguridad, con varios robos en los trasteros y "hasta 50 pinchazos de ruedas en los garajes".

La lista es casi tan extensa como escasa la respuesta por parte de Sogeviso. "Yo siempre he sido extremadamente educado, pero ellos siempre dan la callada por respuesta", reprocha Adrián. A todo esto se suma lo que tanto él como muchos de sus vecinos consideran "cláusulas abusivas" en los alquileres. Y es que, por contrato, los inquilinos del Plan Vive deben asumir también el coste del IBI y de los gastos de comunidad, que para Adrián son "excesivos para lo que tenemos". Tanto que en su promoción los vecinos están comenzando a organizarse a través del Sindicato de Inquilinas y de otras opciones para tratar de negociar con la gestora el fin de estos pagos y, en caso de no lograrlo, plantear una denuncia individual y colectiva. Lo mismo está sucediendo en Getafe, donde "se están sumando todos" los vecinos para luchar contra estas cláusulas, de acuerdo con María.