La oposición carga de nuevo contra el modelo del Plan Vive de Ayuso: "Madrid pone el suelo gratis, el inquilino la renta, la empresa se lo lleva crudo"

Lo ocurrido esta semana en Getafe ha reavivado las críticas contra el Plan Vive, el programa de promoción de vivienda para alquiler asequible de la Comunidad de Madrid. El corte de electricidad a más de 20 familias de la promoción de Los Molinos, en la localidad getafense, porque estaban conectadas de forma irregular a la red, ha vuelto a sacar a la luz las quejas hacia este plan, que acumula retrasos en la construcción de las viviendas, problemas de terminación y calidades, y un creciente número de rechazos entre los beneficiarios. Siguiendo la estela de los vecinos descontentos de los distintos municipios, la izquierda madrileña ha vuelto a cargar contra el modelo de Isabel Díaz Ayuso.

"Lo que ha sucedido en Getafe es un nuevo capítulo de la vergüenza en el Plan Malvive de Ayuso", asegura a este periódico Jorge Moruno, diputado de Más Madrid. "En otras promociones teníamos inundaciones, suelos con desniveles, cucarachas derrumbes, falta de agua caliente y cientos de renuncias; ahora hay que sumar enganches ilegales a la electricidad", lamenta el portavoz de Vivienda de la formación". Madrid pone el suelo gratis, el inquilino la renta, la empresa se lo lleva crudo", subraya Moruno, muy crítico con el modelo de vivienda asequible del Ejecutivo autonómico.

Un modelo que, según Cristina González, su homóloga socialista, solo sirve para que "la Comunidad de Madrid pueda decir que está haciendo algo" con el problema de la vivienda. "Desde el minuto cero no responde a lo que vendieron", pues "ni son asequibles ni tienen un precio un 40% por debajo del mercado", reprocha la portavoz de Vivienda del PSOE. "Son casas que no todo el mundo se puede permitir", critica, por lo que su único fin "es poder decir que se están haciendo viviendas, pero no resolver un problema a día de hoy que tiene la mayoría de los madrileños, que es el acceso a las mismas". Respecto a los inconvenientes, considera que "no han hecho más que empezar", toda vez que todavía faltan miles de viviendas por entregar, aunque ni de lejos las 25.000 prometidas inicialmente por el Gobierno de Ayuso.

Saliendo al paso de las críticas, desde la Comunidad de Madrid aseguraron ayer miércoles estar pendientes de los hechos de Getafe, que minimizaron como "una incidencia en el paso de los suministros de obra" que ya está solucionada, y negaron que se trate de un problema generalizado o de mayor envergadura en las viviendas entregadas y por construir. Al contrario, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, considera que el Plan Vive de la región es "un modelo de éxito" y ha recordado que hasta dos ministros han visitado sus promociones para conocer sus "bondades". Lo ocurrido afecta a un pequeño porcentaje de las promociones, asegura, y defiende que son “miles” los que se están viendo beneficiados.

El choque llega a la Asamblea

El choque político a cuenta del Plan Vive se ha desplazado este jueves al pleno de la Asamblea de Madrid, donde el encarecimiento y los problemas de acceso a la vivienda han acaparado casi el protagonismo de la jornada. "Es el plan de las tres mentiras, porque ni son 25.000, ni son asequibles, ni desde luego son un 40% más barato que el precio del mercado", ha reiterado durante su intervención Cristina González, recalcando que se trata de un "fracaso" y una "frustración" para los jóvenes que aspiran a emanciparse y no pueden permitírselo.

"¿Este es su plan modélico?", ha ironizado la diputada socialista, antes de afear al Gobierno regional su inacción: "¿Pero ustedes qué hacen? Más allá de sacar los pliegos y hacerse las fotos, nada. ¿Acaso no deberían de vigilar que se cumplan los plazos, las calidades y se den unas prestaciones adecuadas a los adjudicatarios?", ha cuestionado González, para quien la forma de gobernar del PP madrileño "es solo puro marketing".

En su réplica, el Consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructura, Jorge Rodrigo, ha defendido que el Plan Vive "se ha convertido en muy poco tiempo en todo un referente en la promoción de vivienda pública", frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que "en siete años no ha puesto ni un ladrillo en Madrid ni una mínima licitación". Rodrigo ha acusado de vuelta al PSOE de "no hacer nada" y limitarse a "poner palos en las ruedas". Según el consejero, los socialistas critican el modelo "porque funciona" y porque "son las únicas viviendas públicas que se están construyendo" en la región. "Construir viviendas no se hace de hoy para mañana, pero nosotros llevamos haciéndolo mucho tiempo y por eso ya estamos recogiendo los frutos", ha asegurado el titular de Vivienda.

Por último, ha criticado que curiosamente los problemas en la vivienda solo se identifican en municipios gobernados por el PSOE y apuntado que hay varios alcaldes socialistas que están dispuestos a poner suelo a disposición de la Comunidad para desarrollar más proyectos "pero no les dejan", en alusión a directrices del partido.

Moruno, por su parte, ha acusado de "terraplanismo inmobiliario" al Gobierno regional antes de recordar al consejero que prueba de que sus políticas no funciona es que el precio del alquiler ha subido un 19% en el último año en Madrid y hasta un 44% en Getafe.

Lejos todavía de las 10.500 viviendas proyectadas

A cierre del 2024, la Comunidad de Madrid había entregado un total 1.860 viviendas a través del Plan Vive. Una cifra que supone menos de la mitad de las 4.000 que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró a principios de septiembre, durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum, que estarían terminadas antes de acabar el año.

A estas casi 2.000 ya habitadas por sus inquilinos se suman otras 4.942 que se encuentran en distintas fases construcción, de las cuales 2.364 ya están siendo comercializadas, según trasladaron a finales de años fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Unas y otras arrojan una suma de 6.802 inmuebles finalizados o en marcha, lejos todavía de los 10.500 comprometidos por el Gobierno de Ayuso para el horizonte de 2027, antes del fin de la legislatura. Desde la Consejería apuntan que otras 1.568 viviendas ya han sido adjudicadas a las promotoras inmobiliarias que se encargarán de su edificación; mientras que 2.000 más han sido licitadas sin que todavía se hayan resuelto.