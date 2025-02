Montecarmelo promete seguir dando guerra contra el cantón: "El Ayuntamiento no puede gobernar de espaldas a los vecinos"

Con el Gobierno central fuera de la ecuación, toda vez que la segunda búsqueda de la fosa común de 451 brigadistas internacionales ha concluido sin éxito y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha decido renunciar a un nuevo intento, el Ayuntamiento de Madrid ha retomado su firme propósito de construir un cantón y una base del SELUR en Montecarmelo. Tan firme como se mantiene la oposición vecinal a la "aberración urbanística" que supone esta "megainstalación" y contra la que prometen seguir dando toda la lucha posible.

"Seguimos con nuestra planificación, que supone que hay que hacer 16 cantones en la ciudad de Madrid, de los que una decena ya están usándose o ejecutándose", ha explicado. "Tenemos que seguir haciéndolos, también en la zona norte, porque son infraestructuras imprescindibles para la limpieza de nuestra ciudad, y de aquí a 2027 tienen que estar ejecutados", aseguró este miércoles el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno municipal, Borja Carabante. Días antes, el pasado viernes, el delegado celebró que el fracaso de la segunda excavación demuestra que "lo que había dicho el Ayuntamiento de Madrid era cierto" y que los análisis realizados por ellos ya habían "detectado la inexistencia" de los restos.

Para Juan Francés, el portavoz de la plataforma No al Cantón, la cosa no está tan clara: "Carabante ha dicho que, como ellos ya habían avisado, ahí no hay restos, pero hay pruebas documentales en el propio archivo del Ayuntamiento de Madrid que dicen que en ese cementerio de Fuencarral se exhumaron unos cadáveres por orden de la Falange y se enterraron en una fosa común detrás del cementerio, que es la zona del cantón". Lo que sí está claro, argumenta Francés, "es que en toda la parcela no se ha mirado", por lo que "no es posible garantizar que la fosa no se encuentran ahí".

Tanto por esta cuestión como por el resto de argumentos esgrimidos hasta la fecha por los vecinos - cercanía a zonas verdes, viviendas y escuelas, entre otras-, la oposición contra esta "aberración urbanística" que el Consistorio quiere poner en el barrio es "infinitamente mayor que al principio", subraya el portavoz de la plataforma, quien asegura que "la movilización sin duda va a continuar porque no podemos permitir que el propio Ayuntamiento gobierne de espaldas a los vecinos".

Nuevas movilizaciones y protestas

Pese a estas contundentes palabras, los vecinos de Montecarmelo no se rinden. Tal y como llevan haciendo desde hace más de un año, pretenden continuar peleando para conseguir la reubicación del parque. "Queremos recordaros que seguimos trabajando en defensa del interés general del barrio, que no es otro que conseguir la reubicación de este centro de tratamiento y recogida de basura a una zona industrial", aseguró la plataforma No al Cantón en un comunicado.

En el escrito, señalan que todavía "faltan pasos administrativos" que dar para poder llevar a cabo la "megainstalación" de limpieza. Así, recuerdan que aún no ha sido redactado el proyecto definitivo ni se ha aprobado el plan de reurbanización de la parcela afectada, además de que todavía sigue en marcha el recurso legal interpuesto por el Colegio Alemán. "Si consideramos todos estos factores, pese a la firme voluntad del Sr. Carabante y del Ayuntamiento, de instalar el SELUR y el cantón en Montecarmelo, no parece que puedan hacerlo de manera inmediata", expone la nota, antes de recalcar que continuarán haciendo todo lo posible para "frenar la construcción del megacantón en el barrio, exigir su reubicación en una zona industrial y promover la creación de un bosque urbano en la parcela afectada".

Por el momento, en las últimas semanas han logrado ponerse de acuerdo con los vecinos de Las Tablas, quienes les han manifestado su total apoyo a la ubicación alternativa del cantón en una parcela industrial de dicho barrio, expone Francés. En paralelo, las distintas asociaciones implicadas están recabando información y estudiando la posibilidad de nuevas movilizaciones y otras acciones que lleva a cabo en un futuro próximo. Si hace falta, están dispuestos a recurrir a la Comunidad de Madrid o al PP nacional para que "pongan remedio a esta situación" y "corrijan al Ayuntamiento de Madrid", subraya el representante de No al Cantón.