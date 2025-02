Madrid decidirá en tres meses si es necesaria y con qué alcance la restauración de la fuente de Cibeles

Habrá que esperar al mes de mayo. El Ayuntamiento de Madrid decidirá en un plazo de tres meses si es necesario intervenir en la restauración de la fuente de Cibeles. Así lo ha confirmado la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante una visita al monumento mientras se desarrollan los estudios que están analizando su estado de conservación. "Calculamos que en 12 o 14 semanas tendremos el resultado que arrojarán estos estudios y que nos permitirán tomar la decisión sobre lo que se va a hacer", ha señalado al pie de las estatuas.

Durante dos días el vaso de la fuente se ha vaciado y los técnicos han estado observando el estado del monumento, tomando muestras y realizando ensayos de limpieza. Mañana se volverá a llenar el vaso, y en un plazo de un mes se procederá de nuevo a un vaciado temporal para la realización de estudios adicionales.

Rivera ha insistido en que la decisión de realizar estos estudios no ha respondido a que se haya observado algún deterioro o patología que mueva a la inquietud. "Hagámonos a la idea de que es como un chequeo que te haces cada cierto tiempo para saber que estás bien, no porque te duela nada o hayas visto algo anormal", ha afirmado. La primera inspección ocular, ha añadido, "no arroja ningún resultado que nos haga estar preocupados".

Habrá que esperar, no obstante, a que concluyan los estudios comenzados ahora, en un plazo de unos tres meses. En la nota en que el Ayuntamiento informó hace una semana de que se acometería este estudio, con un presupuesto de 15.800 euros, se apuntaba a la existencia de "una pátina blanquecina". Según ha apuntado hoy Rivera, se trata de cuestiones propias de factores como la erosión del agua o la contaminación. En cualquier caso, la decisión de si hay que intervenir y cuál será el alcance de esa intervención se tomará a la luz de los resultados de los estudios.

"El modelo es Neptuno", ha señalado la delegada en referencia a la otra gran fuente del Paisaje de la Luz, recién restaurada y cuya reapertura se prevé para los próximos días. "Entonces procedimos exactamente igual: no había ningún problema en concreto, se analizó la fuente, se observó que efectivamente hacía falta una intervención y lo hicimos, pero que no hay nada en concreto que nos haga iniciar esta actividad", ha subrayado. En el caso de que haya que actuar, ha añadido, se hará "sin cicatería". "Se habilitará el presupuesto que sea necesario", ha recalcado. La delegada contempla que, si finalmente hay que intervenir, se busquen formas de colaboración público privada como el acuerdo firmado con L'Oréal por el que el grupo cosmético aportó 100.000 euros para la restauración de Neptuno además de financiar la lona que la ha cubierto durante el proceso con un diseño de Javier Mariscal.

En la visita, Rivera de la Cruz ha estado acompañada por la jefa de Conservación Preventiva del Ayuntamiento de Madrid, Victoria Sandstede, quien ha confirmado que, como el resto de monumentos, se inspecciona ocularmente cada tres meses, aproximadamente, y que el último estudio exhaustivo del estado de conservación de la fuente se realizó en 2016. "Todavía es muy pronto para determinar qué intervención será necesaria", ha indicado. "Acabamos de vaciar la fuente, se están tomando las muestras y se tiene que dar un primer diagnóstico. Es como preguntar si hay un hueso roto antes de hacer una radiografía", ha ejemplificado.

"Todos los monumentos que están insertos en la ciudad", ha matizado, "están expuestos a los elementos". Factores como la climatología, la contaminación, o elementos biológicos como los pájaros y las semillas, además de la propia acción del agua, el elemento más erosivo en el caso de las fuentes. "Por eso la piedra puede desarrollar distintas manchas", ha indicado en relación con la mencionada pátina blanquecina, "y es lo que vamos a estudiar, pero está dentro del proceso normal de un elemento que está al aire libre y en plena ciudad". Los técnicos tampoco han encontrado "pérdidas de volumen", esto es elementos de las estatuas que se hayan desprendido, significativas.